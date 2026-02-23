Ellos son los cabecillas más buscados de las disidencias en Tolima: autoridades ofrecen casi $300 millones de recompensa

El Ejército Nacional de Colombia ofrece hasta $300 millones en recompensas por información que permita la captura de tres cabecillas de grupos armados en Tolima - crédito Europa Press

El Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Defensa Nacional, anunció la entrega de hasta $300 millones en recompensas para quienes suministren información que facilite la captura de tres cabecillas de grupos armados organizados residuales (GAO-r) señalados como responsables de actos de violencia y extorsión en el sur y suroccidente del departamento.

Las autoridades establecieron montos diferenciados: $200 millones para alias Chapolo, $50 millones para “El Enfermero” y $40 millones para “Marcos”. La medida responde al incremento de hechos delictivos atribuidos a estos líderes y busca fortalecer las labores de inteligencia militar, así como la cooperación ciudadana en zonas rurales priorizadas por su impacto tanto en la seguridad regional como en la economía agrícola de Tolima.

¿Quiénes son los cabecillas y por qué son buscados?

‘Chapolo’

Alias Chapolo, principal líder del Frente Ismael Ruiz, es buscado por ataque a la fuerza pública y extorsión en el sur de Tolima - crédito @COL_EJERCITO / X

De acuerdo con el perfil divulgado por el Ejército Nacional, alias Chapolo encabeza la lista de más buscados. Su nombre real es Jhan Carlos Rodríguez Masmela y es identificado como el principal líder del Frente Ismael Ruiz de las disidencias, bajo órdenes directas de alias Iván Mordisco’.

Nacido en Rioblanco, es vinculado desde 2022 con actividades de inteligencia delictiva contra la fuerza pública, extorsión a transportadores y comerciantes, y amenazas a campesinos y productores de café en los municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco.

Entre los hechos atribuidos al cabecilla figura un ataque armado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre, la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco y varios homicidios perpetrados en San Antonio. La Fiscalía mantiene una orden de captura vigente contra Rodríguez Masmela, considerada de alta prioridad.

‘El Enfermero’

Alias El Enfermero, vinculado al Frente Gerónimo Galeano, enfrenta cargos por homicidio de líder social y ataques armados en el departamento - crédito @COL_EJERCITO / X

Alias El Enfermero, por su parte, figura como presunto cabecilla del Frente Gerónimo Galeano. Las autoridades lo relacionan con homicidios, incluyendo el asesinato de un líder social en El Limón, zona rural de Chaparral, y combates recientes contra el Ejército en la vereda Los Andes.

Además, en 2025 habría asumido el liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco. Cuenta con orden de captura expedida por el distrito judicial de Antioquia por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y terrorismo.

‘Marcos’

Alias Marcos, líder del Frente Joaquín González, está relacionado con extorsión y amenazas en Ibagué, Rovira y Roncesvalles - crédito @COL_EJERCITO / X

El tercer objetivo, alias Marcos, lidera el Frente Joaquín González y estaría vinculado a la estructura de alias Calarcá. De acuerdo con la información oficial, habría llegado recientemente a Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas en Ibagué, Rovira y Roncesvalles.

El comando de la Sexta Brigada subrayó que los golpes operacionales limitaron su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.

El despliegue militar y la presión institucional

Durante un consejo de seguridad realizado en Ibagué, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, se ratificó la prioridad de neutralizar a estos cabecillas, declarados objetivos de alto valor para el Gobierno nacional.

Sánchez afirmó: “La fuerza pública declara como objetivo de alto valor a alias Chapolo, un criminal de las disidencias de alias Mordisco que delinque en Ataco, Chaparral, San Antonio y Rioblanco”. Además, el ministro estableció como plazo máximo el 31 de marzo para la captura de este líder, asegurando el uso de toda la fuerza legítima del Estado.

El plan de seguridad incluye el despliegue de 18 pelotones del Ejército y dos compañías especiales contra disidencias y minería ilegal - crédito @COL_EJERCITO/X

La estrategia incluye la llegada de 18 pelotones del Ejército y dos compañías especiales para combatir tanto a las disidencias como a la minería ilegal, fenómeno que afecta a cerca de 5.000 personas en Ataco, según estimaciones oficiales. Las operaciones también se orientan contra alias Marlon, señalado de delitos como secuestro, narcotráfico y reclutamiento de menores.

La ciudadanía dispone de las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar Tolima y 107 antiterrorismo para aportar información, con la garantía de absoluta reserva.

“Los grupos criminales vienen principalmente del Cauca y buscan intimidar a la población y al sector productivo de Tolima”, advirtió el ministro de Defensa durante el recorrido por el centro de Ibagué, en el que también se distribuyeron volantes con información de los delincuentes más buscados.