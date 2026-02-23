Colombia

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 23 de febrero de 2026

Infobae Colombia te comparte la combinación afortunada de una de las loterías más populares del país

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

Si buscas una de las loterías más jugadas en Colombia, El Dorado Mañana es la respuesta. Cientos de personas participan diariamente en este emocionante juego de azar, con la esperanza de ganar premios que pueden cambiarles la vida.

El sorteo de la mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 horas, ofreciendo una oportunidad perfecta para quienes desean probar suerte temprano.

Lo que hace única a esta lotería es la amplia gama de premios que ofrece, dependiendo del número de aciertos y la modalidad de juego que elijas.

Puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes oficiales de la lotería o por Canal 1. Es importante que cuides bien tu boleto, ya que es la única forma de reclamar el premio si ganas. A continuación, te presentamos los resultados del sorteo de esta mañana.

Números ganadores El Dorado Mañana

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 23 de febrero de 2026 en El Dorado Mañana. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Fecha: 23 Febrero 2026
  • Resultados: 2371
  • Quinta: 0

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

  • Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.
  • Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

  • Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.
  • Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.
  • Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.
  • Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.
  • Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.
El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería Dorado ColombiaDorado MañanaResultado dorado mañanaColombia-loteriasEl Dorado MañanaÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaEl Dorado Mañana Colombia

Más Noticias

Denuncian supuestos pagos estatales por más de $3.000 millones a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

La denuncia fue realizada por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, a través de sus canales oficiales

Denuncian supuestos pagos estatales por

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

La colombiana se unió a la ola de artistas que en redes sociales expresaron sus condolencias por la muerte del cantante después de batallar por su vida en un hospital de Nueva York

Karol G publicó un emotivo

Joven colombiano fue asesinado en España por un menor de 13 años: autoridades relacionan el crimen con enfrentamientos entre bandas latinas

La Policía de España informó sobre la detención de un menor y dos mujeres por su presunta implicación en el crimen contra Juan Esteban Rubio, un caso que ha conmocionado a la opinión pública

Joven colombiano fue asesinado en

Gustavo Petro siguió con sus exigencias sobre las elecciones, a pesar de los anuncios de la Registraduría: “Se llama auditoría tecnológica”

El mandatario nacional insistió en que existiría un “guardado” en el código fuente del software que adelantará los escrutinios de las próximas elecciones presidenciales, aunque no soportó sus críticas con pruebas

Gustavo Petro siguió con sus

Latam Airlines Colombia anunció el regreso de los vuelos diarios entre Bogotá y Caracas: esta es la fecha

Los pasajeros cuyos itinerarios fueron suspendidos en diciembre por la contingencia ya pueden retomar sus rutas gracias a la programación de nuevos viajes

Latam Airlines Colombia anunció el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Karol G dedicó un emotivo

Karol G dedicó un emotivo mensaje a Willie Colón tras su muerte: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Zambrano, ganador del ‘Desafío Sigo XXI’, fue retado por un exparticipante en público y el competidor no aceptó

Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

Así reaccionó Nicolás Arrieta tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No aguantaba más”

Deportes

Este fue el gol de

Este fue el gol de Kevin Serna que dejó sin técnico a Vasco da Gama, el equipo donde juega Marino Hinestroza y otros colombianos

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026