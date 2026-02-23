Defensora del Pueblo aseguró que existe preocupación de que no se puedan instalar mesas de votación en algunos municipios: “Este riesgo puede ser marginal”

Iris Marín alerta sobre amenazas a la participación ciudadana en las elecciones en zonas conflictivas - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, alertó sobre la situación en torno a las próximas elecciones en varias zonas del país.

De acuerdo con la funcionaria, la mayor inquietud de la entidad no se centra en la fecha de los comicios, sino en la libertad real con la que se desarrollarán las votaciones en ciertas regiones.

Durante su intervención, Marín enfatizó que “nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones”.

Según la titular de la Defensoría del Pueblo, existe el riesgo de que se consolide una “democracia meramente formal” en áreas donde el control de la vida pública está en manos de grupos armados.

La funcionaria advirtió que, en esos territorios, la participación ciudadana se ve limitada debido al “silencio obligado de las comunidades”, que enfrentan restricciones impuestas por actores ilegales.

La Defensoría subrayó que el verdadero desafío es garantizar condiciones que permitan a los habitantes ejercer sus derechos políticos sin presiones.

“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones”, remarcó Marín.

La institución enfatizó la importancia de que las autoridades nacionales adopten medidas efectivas para proteger a quienes residen en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.

El pronunciamiento incluyó un llamado a los organismos estatales responsables de la seguridad y la vigilancia electoral. La defensora insistió en que la prioridad debe ser “la libertad con la que habrá y se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones del país. Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”.

Según la entidad, atender estos riesgos resulta fundamental para evitar que la democracia quede reducida a un procedimiento formal, sin representación genuina de las comunidades.

La Defensoría del Pueblo reiteró que su observación apunta a la necesidad de fortalecer la protección de derechos en las áreas más expuestas. El objetivo, según la institución, es asegurar un proceso electoral transparente y libre para todos los ciudadanos, sin distinciones geográficas.