Colombia

Defensora del Pueblo aseguró que existe preocupación de que no se puedan instalar mesas de votación en algunos municipios: “Este riesgo puede ser marginal”

La entidad insistió en que el peligro radica en que comunidades enteras se vean obligadas al silencio, imposibilitando una representación auténtica en los comicios

Guardar
Iris Marín alerta sobre amenazas
Iris Marín alerta sobre amenazas a la participación ciudadana en las elecciones en zonas conflictivas - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, alertó sobre la situación en torno a las próximas elecciones en varias zonas del país.

De acuerdo con la funcionaria, la mayor inquietud de la entidad no se centra en la fecha de los comicios, sino en la libertad real con la que se desarrollarán las votaciones en ciertas regiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Marín enfatizó que “nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones”.

Según la titular de la Defensoría del Pueblo, existe el riesgo de que se consolide una “democracia meramente formal” en áreas donde el control de la vida pública está en manos de grupos armados.

La funcionaria advirtió que, en esos territorios, la participación ciudadana se ve limitada debido al “silencio obligado de las comunidades”, que enfrentan restricciones impuestas por actores ilegales.

La Defensoría subrayó que el verdadero desafío es garantizar condiciones que permitan a los habitantes ejercer sus derechos políticos sin presiones.

“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones”, remarcó Marín.

La institución enfatizó la importancia de que las autoridades nacionales adopten medidas efectivas para proteger a quienes residen en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.

El pronunciamiento incluyó un llamado a los organismos estatales responsables de la seguridad y la vigilancia electoral. La defensora insistió en que la prioridad debe ser “la libertad con la que habrá y se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones del país. Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”.

Según la entidad, atender estos riesgos resulta fundamental para evitar que la democracia quede reducida a un procedimiento formal, sin representación genuina de las comunidades.

La Defensoría del Pueblo reiteró que su observación apunta a la necesidad de fortalecer la protección de derechos en las áreas más expuestas. El objetivo, según la institución, es asegurar un proceso electoral transparente y libre para todos los ciudadanos, sin distinciones geográficas.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloIris MarínElecciones 2026Elecciones ColombiaGarantías electoralesColombia-Noticias

Más Noticias

Así estaría la economía colombiana si en las elecciones de 2026 ganan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, según Oxford Economics

El informe de la firma británica advierte que las perspectivas de crecimiento y estabilidad en el país dependerán de los resultados electorales y de las acciones fiscales que adopte el próximo gobierno

Así estaría la economía colombiana

Petro propuso fecha para asamblea indígena que definiría los límites de su territorio ancestral en la sierra nevada de Santa Marta: “Una liberación del pueblo”

El anunció del presidente colombiano lo hizo a través de su cuenta oficial de X, luego del pronunciamiento de la secretaría técnica de la Sierra Nevada

Petro propuso fecha para asamblea

Daniel Briceño afirmó que crecen los ataques a su campaña y culpó a Rtvc y al Gobierno Petro: “Están bien coordinados”

El exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara denunció el presunto uso de recursos estatales y mediáticos para perjudicar su campaña en la capital

Daniel Briceño afirmó que crecen

Ministro de Justicia dejaría solo a Gustavo Petro en su idea de convocar una asamblea nacional constituyente: “No creo que la firme”

Jorge Iván Cuervo aseguró que los funcionarios del Gobierno tienen total independencia frente a iniciativas ciudadanas y detalló sus prioridades en el fortalecimiento del sistema penitenciario y la justicia agraria

Ministro de Justicia dejaría solo

Un presunto sicario fue capturado en Barranquilla por un asesinato ocurrido en enero en el Bajo Cauca

Este hombre sería el responsable de la muerte de una persona que se opuso a un asalto en una vivienda local, y deberá responder ante las autoridades por delitos relacionados con armas y sustracción de pertenencias

Un presunto sicario fue capturado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las

Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

Así reaccionó Nicolás Arrieta tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No aguantaba más”

Él es Nicolás Arrieta, el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ por votación del público

El estremecedor relato de Miguel Ayala tras dos meses de su secuestro: “Fue de película”

Lady Noriega sorprendió en ‘La casa de los famosos’ al contar que Pablo Escobar mató a su novio: “Me quedé con el vestido”

Deportes

Sudamericano Femenino sub-20: así va

Sudamericano Femenino sub-20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia