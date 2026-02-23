Colombia

Clan del Golfo y Tren de Aragua están intimidando las campañas políticas en Bogotá, alertó la Defensoría del Pueblo: “Hay una disputa territorial”

Según la entidad, estos grupos armados han incrementado su presencia en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, afectando el desarrollo normal de la actividad política y comercial en la capital

Guardar
Preocupa influencia criminal en procesos
Preocupa influencia criminal en procesos electorales de Bogotá, advirtió Iris Marín - crédito - Defensoría del Pueblo/EFE-@DefensoriaCol/X/Montaje Infobae

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la intimidación que ejercen el Clan del Golfo y el Tren de Aragua sobre campañas políticas en Bogotá.

La funcionaria identificó un aumento de la presión ejercida por estos grupos en sectores estratégicos de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Marín señaló que la presencia de estas organizaciones criminales se ha consolidado en las localidades de Los Mártires y Santa Fe.

“Hay una disputa territorial entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua que está relacionada con el uso de artefactos explosivos y la extorsión a negocios locales”, afirmó la defensora. Añadió además que estos grupos han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas en esas zonas.

Iris Marín advierte consolidación de
Iris Marín advierte consolidación de grupos armados en Los Mártires y Santa Fe - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo sostuvo que actualmente solo el Clan del Golfo y el Tren de Aragua ejercen una influencia directa en procesos electorales en la ciudad.

Marín explicó: “En este momento, únicamente es Clan del Golfo y Tren de Aragua el que tenemos una incidencia directa en el proceso electoral”.

Las localidades de Los Mártires y Santa Fe han sido los epicentros donde estos grupos ilegales buscan afianzar su control territorial. Según detalló la defensora, “han marcado fachadas dentro de estas localidades”.

La funcionaria mencionó que la presión no solo se manifiesta a través de amenazas, sino también mediante la utilización de explosivos y el cobro de extorsiones a comercios.

La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas por la presencia de facciones armadas en la capital. Aunque en ocasiones anteriores se había advertido sobre la actividad de disidencias de las Farc, la funcionaria aseguró: “En este momento, la incidencia electoral corresponde a estos dos grupos”.

La defensora remarcó que Bogotá, especialmente su zona oriental, funciona como corredor de paso para distintos grupos armados por su conexión entre varias regiones del país.

Grupos criminales marcan presencia en
Grupos criminales marcan presencia en procesos electorales de la capital, según Iris Marín - crédito Carlos Ortega/EFE

“Ese corredor facilita el tránsito de mercancía y, cuando es necesario, buscan intimidar a la población para garantizar esos movimientos”, explicó.

La consolidación de estos grupos en Bogotá plantea desafíos adicionales para la seguridad de los procesos democráticos y la vida cotidiana de los habitantes de Santa Fe y Los Mártires.

La Defensoría del Pueblo mantiene la vigilancia sobre la situación y no descarta la emisión de nuevas alertas si se presenta un cambio en la dinámica de los actores armados.

Defensoría del Pueblo advirtió riesgos para la libertad electoral en regiones bajo control armado

La entidad también emitió una alerta sobre el ambiente previo a las elecciones en varios sectores del país.

Según la entidad, la principal preocupación no radica en la fecha de los comicios, sino en la libertad efectiva para votar en regiones donde el control social y político permanece bajo influencia de grupos armados.

Marín sostuvo que “nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones”, sino sobre la autenticidad del proceso democrático.

Iris Marín expresó su descontento
Iris Marín expresó su descontento por la exclusión de la paridad de género, señalando que esta decisión representa un retroceso en los avances en equidad - crédito @MarnIris / X

La funcionaria advirtió que en ciertos territorios la participación ciudadana se encuentra limitada por un “silencio obligado de las comunidades” y restricciones impuestas por actores ilegales.

La Defensoría expuso que el verdadero desafío consiste en crear condiciones que permitan ejercer derechos políticos sin presiones externas, evitando que la democracia se reduzca a un mero trámite formal.

Instó a las autoridades a implementar medidas eficaces para proteger a quienes habitan en zonas vulnerables, recalcando la responsabilidad estatal sobre la seguridad y la vigilancia electoral.

El pronunciamiento incluyó un llamado a fortalecer la protección de derechos en las regiones más expuestas, con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente en todo el territorio.

Marín denunció la existencia de presiones ejercidas por grupos armados para imponer candidatos, forzando así la aceptación de aspirantes alineados con sus intereses económicos.

La defensora señaló la gravedad de la situación ante la ausencia de canales oficiales para reportar estos hechos y manifestó inquietud por la falta de respuestas claras desde el Gobierno. Según Marín, la ausencia de mecanismos efectivos deja a comunidades, como las negras en el Catatumbo, en riesgo de despojo organizativo y político.

Temas Relacionados

Clan del GolfoTren de AraguaDefensoría del PuebloIris MarínSanta FeLos MártiresCampañas políticasElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Posibles irregularidades en contratos de Colpensiones y Rtvc por $60.111 millones, denunció la candidata Paloma Valencia: “Deben ser investigados con urgencia”

La candidata presidencial Paloma Valencia alertó en X sobre presuntas irregularidades en acuerdos para campañas publicitarias, señalando ampliaciones presupuestales y extensiones de plazo

Posibles irregularidades en contratos de

Armando Benedetti tendrá que retractarse por acusar a exministro de Santos de “bandido” en su cuenta de X: tiene 48 horas

La juez 40 administrativa de Bogotá falló que el funcionario debe publicar una corrección en la red social X, tras considerar que sus declaraciones carecieron de fundamentos y afectaron los derechos fundamentales de Luis Felipe Henao

Armando Benedetti tendrá que retractarse

Turista extranjera fue golpeada y robada a plena luz del día en Cartagena: el asalto quedó captado en video y el alcalde ofreció millonaria recompensa

Las imágenes del hecho muestran cómo la afectada fue interceptada y agredida sin que los presentes intervinieran, lo que llevó a funcionarios municipales a reforzar la presencia de policías en el sector

Turista extranjera fue golpeada y

Familia del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habría recibido más de $3.000 millones del Estado desde que Petro es presidente, según Katherine Miranda

La denuncia fue realizada por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, a través de sus canales oficiales

Familia del ministro de Salud,

Esta es la historia de una familia colombiana que fundó un restaurante de comida latina tras mudarse a China

La pareja se ha integrado a la comunidad gracias a la tecnología y la popularidad de la comida latina en este pueblo

Esta es la historia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Andy Rivera al

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, fue retado por un exparticipante en público: el competidor no aceptó

Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

Deportes

Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará

Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Portugal: “Estoy feliz”

Este fue el gol de Kevin Serna que dejó sin técnico a Vasco da Gama, el equipo donde juega Marino Hinestroza y otros colombianos

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino