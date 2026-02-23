Colombia

Alerta por frente frío que podría llegar al Caribe y su área insular: se prevé aumento de lluvias en 18 departamentos

Las autoridades informaron que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en las islas Cayos del Norte podría presentarse un incremento en el oleaje

El director Carlos Carrillo indicó que podrían registrarse fuertes vientos y mar de leva en inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los cayos del norte - crédito Ungrd

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Dirección General Marítima (Dimar) informaron en un comunicado sobre la llegada de un frente frío que podría avanzar sobre el mar Caribe colombiano entre el 22 de febrero y el 26 de febrero, provocando aumento de lluvias, vientos y oleaje en varias zonas del país. Entre los riesgos asociados a este fenómeno que deben ser tenidos en cuenta por la ciudadanía y las autoridades se encuentran deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones en áreas ribereñas y de pendientes pronunciadas.

De acuerdo con la Dimar, se prevén vientos del norte–noreste de 30 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora y olas entre 2,3 metros y 3,2 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como un oleaje de entre 2,0 metros y 3,0 metros en sectores de los litorales de Bolívar, Atlántico y Magdalena.

“En inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los cayos del norte, este frente tendrá una influencia directa, lo que puede ocasionar fuertes vientos, mar de leva, particularmente entre el 24 y el 26 de febrero”, explicó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

El frente frío impactará deparamentos
El frente frío impactará deparamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó - crédito Ideam y Colprensa

Estas condiciones adversas impactarán principalmente la Región Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con énfasis en el Golfo de Urabá, y en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Tolima, Quindío, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, según precisó la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.

Entre las medidas que se deben tomar ante esta situación climática que se evidenciará en la Región Caribe y el Archipiélago, está:

  • La vigilancia en zonas críticas.
  • El aseguramiento de techos y de estructuras livianas
  • El reporte oportuno a pescadores y al sector turístico.
  • Mantenerse a distancia de la costa.
  • Revisar el estado de embarcaciones y redes eléctricas, y realizar limpieza de drenajes.
  • No transitar por zonas inundadas.
  • Consumir solo agua potable.
  • Estar preparado para eventuales evacuaciones.
La directora Ghisliane Echeverry Prieto aseguró que el frente frío impactará la región Caribe, Pacífica y Andina y la región Insular, así como el Golfo de Urabá - crédito Ideam

Para la Región Pacífica, las autoridades solicitaron monitorear laderas, reportar grietas y desprendimientos, evitar vías rurales durante lluvias fuertes y trasladar animales a zonas seguras, además de preparar un kit de emergencia ante posibles deslizamientos.

“Llamamos a fortalecer los planes de contingencia y monitoreo permanente, y también hacemos un llamado a los sectores del orden nacional y territorial para mantener activos sus planes de preparación y respuesta, así como a reforzar la articulación con las entidades territoriales, las autoridades (...). El llamado a la ciudadanía es a mantenerse informada exclusivamente, repito, exclusivamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales”, señaló Carrillo.

El Ideam y la Dimar recordaron que la información detallada puede ser consultada en sus páginas oficiales y boletines técnicos. La Ungrd, por su parte, seguirá coordinando acciones con los organismos competentes, subrayando la importancia de informarse por canales autorizados y adoptar medidas preventivas.

Esperamos que las precipitaciones no sean tan altas como las que ocurrieron en el frente del primero de febrero”, indicó la directora general del Ideam.

La Corporación Autónoma Regional de
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge lanzó alerta por frente frío en Córdoba - crédito @CorporacionCVS/X

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge emitió un comunicado luego de que las autoridades informaran sobre la situación climática, alertando sobre los riesgos que se corren en el departamento de Córdoba. Aseguró que se pueden presentar inundaciones costeras y crecientes súbitas en los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos.

En consecuencia, instó a los pescadores y usuarios de embarcaciones menores a suspender sus actividades marítimas. Deben asegurar sus embarcaciones en tierra e informarse sobre restricciones de navegación. “Llamar al sector turístico a informar a los visitantes sobre las condiciones de riesgo, restringir el acceso a zonas de playa expuestas y reforzar los protocolos de seguridad”, añadió.

