Petro arremetió contra el CNE, la Registraduría y los entes de control e insistió en que existen amenazas de fraude en las elecciones: “Mienten”

En una nueva y delicada denuncia sobre lo que sería, según su parecer, el riesgo de que se registre fraude en los comicios que se aproximan, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el domingo 22 de febrero al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los entes de control, pues estarían mintiendo sobre la realidad del proceso electoral, a 15 días de la primera jornada: la del 8 de marzo, en la que se elegirá el nuevo Congreso.

Con un extenso comentario en la red social X y en respuesta al artículo de un medio de comunicación, el primer mandatario de los colombianos puso en el foco de la opinión pública la presunta vulnerabilidad tecnológica y en la concentración de poder dentro de los órganos responsables. Y, con ello, lanzó acusaciones que, lejos de apaciguar las dudas, buscaron profundizar la división sobre la legitimidad de la infraestructura dispuesta para estas elecciones.

En efecto, Petro atribuyó de manera directa responsabilidades a distintos organismos del Estado. “No señores de @elespectador, ni señores de la Contraloría, la, Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría: es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral, es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el congreso y tumbados por la justicia (sic)”, afirmó el presidente en su mensaje.

A su vez, el presidente elevó sus críticas al software de conteo de votos. “Hace 10 años por sentencia de sala plena del Consejo de Estado, falló que el software de cómputo de votos de la registraduría es vulnerable desde dentro, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo”, remarcó el gobernante, que recordó el antecedente judicial que determinó, en su momento, que el partido Mira no cumplía con el umbral electoral requerido para gozar de ese estatus.

Según Petro, que se explayó en su mensaje, “El Consejo de Estado demostró que la registraduría le hizo fraude total y sacaron de la legalidad como partido al Mira, tumbando sus curules ganadas legalmente mediante fraude afectando el software de cómputo”. Para el mandatario, la falta de cumplimiento de esta resolución sería una señal de desacato por parte de los entes encargados de organizar las elecciones, en afirmaciones que desataron una fuerte controversia.

Gustavo Petro apuntó hacia la Registraduría y los entes de control

De acuerdo con el presidente, existen irregularidades que lo llevan a poner en tela de juicio las elecciones y, en especial, el papel de los organizadores de las mismas. “La Registraduría durante estos últimos diez años ha desacatado el fallo, porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Greg and Sons. Un expresidente fue copropietario de esta firma y algunos participaron en la junta directiva de la nueva EPS”, agregó Petro a El Espectador.

A su vez, cuestionó la continuidad del contrato con la empresa que, además, que fabrica los pasaportes. “Hoy la misma firma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software. Así que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la registraduría mienten, la mayoría de sus representantes pertenecen al partido de Vega, que fue el primero en desacatar el fallo, muy interesado en las licitaciones”, indicó Petro en el citado mensaje, que generó polémica.

En la visión del jefe de Estado es la Fiscalía ”la que debería expresarse sobre una investigación penal andando. Le toca al presidente poner la denuncia por desacato del fallo de la sala penal del Consejo de Estado". Con ello, le salió al paso a las posturas de las autoridades electorales, que defendieron la robustez del andamiaje institucional, con pronunciamientos que estarían enfocados en reafirmar la solidez de la red de control establecida para darle tranquilidad a la ciudadanía.

La controversia por el papel de Thomas Greg & Sons en las elecciones

El eje de los señalamientos hechos por Petro es la participación de la empresa Thomas Greg & Sons, responsable de la impresión del material electoral y la administración biométrica de los comicios. No obstante, frente a este asunto, desde la Registraduría se indicó que la empresa solo se encarga de la gestión de un software destinado a la divulgación preliminar de los resultados, “cuya seguridad es auditada tanto por el CNE como por organismos internacionales”.

Es válido precisar que, por cuenta de una orden judicial de 2021, el escrutinio final quedó en manos del Estado, y ese mecanismo se utilizó en las presidenciales de 2022 que consagraron al actual presidente: el mismo que hoy cuestiona la legalidad del sistema. De parte del Consejo Nacional Electoral se determinó que todos los partidos políticos podrán seguir, en tiempo real, los resultados de las elecciones, en las que se escogerán, además, candidatos presidenciales.

Otra de las controversias está relacionada con los formularios E-14, diligenciados por los jurados en cada mesa. Respecto al conteo de los votos, las autoridades destacaron el estricto control aplicado a estos documentos, donde se consignan los resultados iniciales, antes de que se adelante la fase de escrutinio. Así pues, se ha avisado una revisión minuciosa para detectar posibles inconsistencias en los resultados transmitidos al país.