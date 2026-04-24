Andrés Cadavid se despachó contra los directivos y el nivel del fútbol colombiano: “Es mediocre”

El exjugador relató una serie de situaciones con las que evidenció la falta de interés de los directivos por buscar ganar títulos en el rentado nacional - crédito El Camerino

El fútbol colombiano atraviesa una situación compleja en múltiples frentes. El desinterés alrededor de la liga BetPlay parece ir en aumento entre polémicas arbitrales y un juego que cada fin de semana genera enfado en redes sociales por el nivel mostrado por los distintos equipos.

Este panorama viene teniendo repercusiones durante la última década con actuaciones cada vez más discretas en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. El inicio en ambas competencias, de hecho, sigue generando reservas y preguntas sobre lo que debe suceder para que la situación mejore.

Sobre el tema se pronunció Andrés Felipe Cadavid. El recordado defensor central, que capitaneó a Millonarios e Independiente Medellín, fue fulminante contra los directivos del fútbol colombiano en el más reciente episodio de El Camerino, donde comparte protagonismo con los también exjugadores Macnelly Torres, Orlando Berrío, y el creador de contenido Dímelo King.

Andrés Cadavid, Macnelly Torres, Orlando Berrio y DimeloKing son los panelistas del pódcast El Camerino - crédito cortesía Jaque

El espacio digital que se emite tres veces a la semana a través de YouTube suele dejar diálogos, conversaciones y comentarios que generan polémica, y este caso no fue la excepción. En un punto de la charla se generó la pregunta de si el fútbol colombiano era mediocre. Macnelly Torres sostuvo que era “50/50″, y expuso sus motivos.

El exfutbolista manifestó que si bien los equipos grandes del rentado nacional hacían la inversión necesaria para buscar los títulos, había otros que eran más conformistas - crédito El Camerino

“Los equipos grandes no son mediocres. Los equipos grandes vienen, invierten y van y pelean por el título, y van en búsqueda del torneo internacional. Buscan el recurso económico, ya sea con entrar a torneo internacional y obviamente con el tema de venta de jugadores, que se lo genera tener un buen equipo”, apuntó el referente del Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores de 2016.

Eso sí, también mostró el lado opuesto de la situación, manifestando que hay equipos a los que “solamente les interesa participar, porque seguramente la repartición de los derechos de televisión y muchas cosas es en igualdad pa’ todo el mundo. Entonces, eso queda así”.

Cuando le tocó el turno a Cadavid, respondió que él sí consideraba mediocre el fútbol colombiano, relatando una serie de situaciones en las que no dejó parados a los directivos del rentado local.

“Yo digo que el fútbol colombiano sí es mediocre‚ y me di cuenta una vez que estamos arreglando unos premios para quedar campeón. Hasta el propio presidente nos va diciendo: ‘Es que a mí me da más resultado que ustedes lleguen a la final y, de una u otra manera, pues yo no quedar campeón’“, relató el exfutbolista.

En la anécdota, Cadavid explicó que su respuesta fue de sorpresa. “Y yo le dije: ‘¿Pero cómo así, huevón?’ Pues si todo mundo de una u otra manera, con sponsor, con entrar a Libertadores, podemos hacerlo”, explicó, sin mencionar el nombre del equipo al que hacía referencia.

Por otra parte, señaló que hubo clubes en los que jugó donde los proyectos deportivos se centraban en llegar a los ocho clasificados, sin importar si luego resultaban campeones o no, postura con lo que Cadavid mostró su desacuerdo. “No, yo no quiero llegar solo a los ocho, yo quiero seguir subiendo, porque de una u otra manera, pues para nosotros es el beneficio de también como jugadores quedar campeones”, apuntó.

Las palabras de Cadavid fueron tomadas como una referencia a la situación del Independiente Medellín en los comentarios en redes sociales - crédito Colprensa

Como contraste, el excapitán dejó un indicio de cómo los jugadores, particularmente en los equipos “chicos”, tenían que asegurarse su sueldo. “A mí me tocó como capitán estar en equipos chicos donde yo decía: ‘Juepucha, bueno, ¿cómo hacemos para pagar el salario? Venga, bueno, busquemos un sponsor, busquemos...’“, contó.

Siguiendo esa línea, Cadavid reclamó: “Hay que hacer proyectos en que los equipos no solo participen. Y a nivel internacional, más todavía”, concluyó.

Las reacciones a su intervención en redes sociales a lo dicho por Cadavid fueron divididas. Por un lado, los usuarios entendieron que los comentarios del exjugador hacían referencia a su situación en Independiente Medellín, lo que motivó señalamientos contra el dueño del Poderoso, Raul Giraldo.

Por otra parte, ciertos comentarios se despacharon contra Cadavid, recordándole el penalti que desperdició en la final de 2022 ante Deportivo Pereira, y la anécdota compartida tiempo atrás en la que reconoció que durante su etapa con Millonarios revendió boletas asignadas a él para la final que el Embajador disputó ante Independiente Santa Fe en 2017.