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Carlos Antonio Vélez señaló que el estilo de James Rodríguez no funciona para la selección Colombia en el Mundial: “No encaja ahí”

El periodista deportivo resaltó que el protagonismo del colombiano en el fútbol de élite fue decreciendo y propuso alternativas para que el ‘10′ aporte al esquema de Lorenzo

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El volante estuvo en el ojo de la polémica tras conocerse su estado de salud por parte de la FCF-crédito Jesús Aviles/Infobae
Carlos Antonio Vélez insistió en que el estilo de juego de James Rodríguez no es acorde con el ritmo que se verá en la próxima Copa del Mundo - crédito Jesús Aviles/Infobae

A 49 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el momento de tomar decisiones para Néstor Lorenzo con la lista final de convocados a la selección Colombia se acerca. Sin embargo, el estratega argentino afronta señalamientos e inquietudes al respecto debido a la situación que atraviesa James Rodríguez.

El ‘10′ de la Tricolor se sumó al Minnesota United de la MLS con la esperanza de que pudiese tener continuidad y minutos para adquirir tono físico y llegar en condiciones óptimas a la que se sería su tercera participación mundialista. Pero el volante de creación, que no cumplió un buen papel en los juegos ante Croacia y Francia, llegó con problemas de salud y requirió un tiempo para recuperarse antes de ser vuelto a tener en cuenta por el entrenador Cameron Knowles.

Desde su regreso al club, jugó todo el partido ante Sacramento Republic por la US Open Cup, los minutos finales del partido por la liga ante Portland Timbers, y no salió al campo para el juego ante el FC Dallas, pese a que alcanzó a realizar labores de calentamiento.

James Rodríguez llega al Minnesota United con la esperanza de ganar ritmo físico, pero sus problemas físicos le han privado de contar con la titularidad y disparan las dudas sobre su lugar en la selección Colombia - crédito Darren Yamashita/Imagn Images
James Rodríguez llega al Minnesota United con la esperanza de ganar ritmo físico, pero sus problemas físicos le han privado de contar con la titularidad y disparan las dudas sobre su lugar en la selección Colombia - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

Todo indica que James no llegará con ritmo de competencia a la cita mundialista, hecho que fue abordado por Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores. Allí, el manizaleño recordó que la situación del ‘10′ se viene gestando al menos desde 2020, cuando abandonó el Bayern Múnich.

“Si ustedes miran los equipos en los que James ha estado, después del Bayern ninguno ha sido top y en ninguno ha sido titular”, inició.

Acto seguido, el periodista citó unas palabras de Julio Comesaña en las que sugirió que Rodríguez podría jugar como alternativa desde el banco en los minutos finales, algo con lo que estuvo de acuerdo. “No es mala idea, que vaya con la selección y remate partidos. Él entra fresco para jugar veinte, treinta minutos y por ahí la cosa puede funcionar. No crean que es descabellado eso”, advirtió.

En cambio, en lo que se refiere a darle la titularidad, su opinión fue la contraria. “Pero entregarle ahí la responsabilidad en un fútbol físico, en un fútbol en el que hay que correr, hay que marcar, hay que ir y hay que venir, es una irresponsabilidad para con él y para con el equipo”, dijo.

James Rodríguez, acusado en Alemania de liderar fiestas nocturnas en el Bayern Munich / FC BAYERN
El periodista deportivo destacó que desde la salida de James Rodríguez del Bayern Múnich en 2020, su protagonismo en los equipos posteriores fue menguando - crédito Bayern Munich

En su intervención, Vélez señaló que el estilo de juego del colombiano, más pausado y orientado a buscar pases entre líneas y sin aportar en defensa, no era lo que se iba a encontrar Colombia en el Mundial, ni era acorde con el modo en que se juega hoy al máximo nivel.

“Ese tipo de jugadores que son tan lujosos, tan técnicamente buenos, ya no hacen parte de las escuadras, de esas escuadras de alta competencia que tienen una intensidad altísima, que juegan a 5.000 kilómetros por hora con un desgaste físico enorme. Él ya no está para eso. Él no encaja ahí. Yo creo que eso se lo tienen que meter ustedes en la cabeza", afirmó.

El periodista cerró su intervención reiterando su preocupación por el hecho de que el colombiano no tiene continuidad ni siquiera en una liga teóricamente menor en el plano internacional. “En la alta competencia, James ya no está. Y lo más grave es que en la competencia mediana y en la baja parece que tampoco”, sentenció.

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF
Vélez sugirió que James Rodríguez podría ser una opción como suplente para Colombia y no asumir la titularidad en un torneo tan exigente desde lo físico - crédito FCF

Cabe recordar que la Federación Colombiana de Fútbol anunció que Lorenzo inició una serie de visitas a los jugadores que aspiran a entrar en la convocatoria para el Mundial. Más allá de James, la gira contempla encuentros con varios referentes y jugadores que vienen sumando minutos en ligas internacionales, incluyendo nombres como Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Álvaro Montero y Santiago Arias en Argentina; Camilo Vargas, Álvaro Ángulo y Kevin Mier en México; Carlos Cuesta, Andrés Gómez, Jhon Arias y Rafael Santos Borre en Brasil; Richard Ríos y Luis Javier Suárez en Portugal; y Luis Díaz en Alemania.

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