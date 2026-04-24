Athletico Paranaense habría dejado pasar millonarias ofertas por Kevin Viveros: el colombiano valdría una fortuna

Kevin Viveros se consolida como uno de los mejores jugadores del fútbol brasileño en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

El fenómeno en torno a Kevin Viveros ha ocupado un lugar destacado en el mercado de fútbol sudamericano, luego de que Athletico Paranaense rechazara propuestas económicas muy superiores al valor inicial del delantero colombiano, que es una de sus principales figuras.

El club brasileño mantiene una postura firme frente al creciente interés internacional por el jugador, que sigue vinculado tras una transferencia polémica desde Atlético Nacional en julio de 2025, cuando no salió muy bien por sus denuncias de doble contrato y terceros desconocidos en la negociación.

Ofertas millonarias por Kevin Viveros

Paranaense ha recibido ofertas superiores a 18 millones de dólares por Kevin Viveros, incluidas propuestas de equipos como Flamengo, Corinthians y varios clubes fuera de Brasil. Sin embargo, la directiva ha rechazado todas, citando la vigencia de su contrato hasta 2028 y el interés en revalorizar al delantero en el mercado, según informó el medio local Globo. La decisión prioriza la proyección deportiva y financiera en lugar de un beneficio inmediato.

Kevin Viveros aún no sale de Athletico Paranaense porque no llegaría la oferta ideal para su venta - crédito @golsdobrasil1/X

El portal web destacó que el Fla y el Timao lideraron las propuestas nacionales por el delantero, a las que se sumaron ofertas internacionales. Ninguna ha recibido la aprobación de las directivas, a pesar de que esos montos duplican el precio de cinco millones de euros abonado a Atlético Nacional por su traspaso.

Athletico Paranaense también evaluó los aranceles de transferencia con prudencia y reafirmó su intención de potenciar el valor del futbolista antes de considerar una futura venta, pues sabe que puede dar más para pelear por el Brasileirao y la Copa de Brasil en 2026.

Estrategia de Athletico Paranaense para retener al delantero colombiano

La negativa de Athletico Paranaense a negociar a Viveros forma parte de una estrategia de valorización y proyección a largo plazo. Según Futbolred, el club asegura la vigencia del contrato del atacante hasta junio de 2028 y estudia una eventual renovación para aumentar su cotización.

Kevin Viveros suma 7 goles en 14 partidos con Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

Las cifras deportivas respaldan esta apuesta. Desde su llegada, el delantero ha marcado 17 goles y sumado 3 asistencias en 39 partidos, participando como titular en 34 encuentros. Estos registros sitúan a Viveros como una pieza clave en el plantel, que desea salir campeón en el año, pues viene de la segunda división y otro objetivo en la campaña es clasificar a un torneo internacional.

Polémica contractual en el traspaso de Viveros desde Atlético Nacional

La transferencia de Kevin Viveros desde Atlético Nacional a Paranaense se ha visto envuelta en controversias contractuales. El jugador denunció en el canal Win Sports, durante una entrevista que, al llegar al cuadro verde, “me hicieron firmar dos contratos y mi abogado me dijo que era ilegal”, además de señalar la imposición de representantes: “Me puso uno que yo nunca había conocido en mi vida”.

La institución antioqueña dejó claro que no existen evidencias de lo dicho por el goleador: “Atlético Nacional rechaza de manera expresa las afirmaciones realizadas por el jugador Kevin Estiben Viveros Rodallega, las cuales carecen de sustento y resultan lesivas para el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución”.

A través de un comunicado, el club se pronunció punto por punto ante lo dicho por Viveros, advirtiendo que hasta ahora no han recibido notificación de la demanda por parte de la FIFA - crédito @nacionaloficial/X

Nacional puntualizó que todos sus procesos de transferencia se ajustan a la legalidad y negó la existencia de contratos paralelos o imposiciones de representantes, aclarando que “las personas que han participado en representación del jugador fueron presentadas en su momento por el mismo jugador”.

La disputa legal sigue bajo investigación de las autoridades competentes, mientras persisten las diferencias entre Viveros y Nacional, acerca del proceso contractual y los representantes involucrados. El futuro de Kevin Viveros permanece en manos de Athletico Paranaense, que mantiene al delantero bajo contrato y se enfoca en fortalecer su valor en el mercado antes de considerar una eventual transferencia.