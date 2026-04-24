Néstor Lorenzo debe olvidar a James Rodríguez, según reconocido exjugador: “Hay que darle paso a quienes son más activos”

Néstor Lorenzo, hasta ahora, mantiene su confianza en James Rodríguez, pese a no sumar minutos con el Minnesota United en la MLS - crédito Darren Yamashita/USA TODAY Sports

Se agravó la polémica por la poca participación de James Rodríguez en Minnesota United, equipo al que llegó en febrero de 2026 y apenas supera los 100 minutos con el club, lo que preocupa en la selección Colombia para el Mundial de la FIFA porque es el capitán y referente de la plantilla.

Un exjugador afirmó que Néstor Lorenzo debería pensar en el reemplazo de James, analizar otro esquema de juego donde se prioricen a deportistas de mejor momento y más cualidades que el mediocampista, para no depender del creativo en todos los compromisos.

Por el momento, el argentino revisaría la situación del cafetero en Estados Unidos y las razones para no tener continuidad en el cuadro de los Loons, pues en el último partido ante Dallas por la MLS, el técnico Cameron Knowles lo dejó en el banco de suplentes los 90 minutos.

“Con otros jugadores podemos tener más llegadas”

Lo que pasa con el colombiano en la MLS va de mal en peor, pues se esperaba que sumara minutos, fuera titular y figura en el fútbol de Estados Unidos, a donde quería llegar hace unos años, pero está condenado al banco de suplentes, sin ser importante para la escuadra de Minnesota.

Para el exjugador Jhon Edison Castaño, la selección Colombia debe priorizar a otros futbolistas en mejores condiciones que James Rodríguez, así como mirar nuevas maneras de jugar sin la necesidad de utilizar un volante creativo, pues no lo ve en condiciones de estar con la Tricolor.

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters / AFP

“Colombia juega a un ritmo con James, y hay otros jugadores, como el caso de Jhon Arias, que tienen que darles más minutos. Pensar que se puede jugar a otro estilo, y con James jugamos a 60 o 70 por hora”, dijo Castaño al programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio.

El exfutbolista explicó que existen jugadores que le pueden aportar más a la selección Colombia en la actualidad, así que el trabajo de Néstor Lorenzo es decidir si se sigue inclinando por James Rodríguez, con su mala etapa en la MLS, o mira alternativas para el Mundial 2026.

James Rodríguez tampoco brilló en los amistosos de Colombia ante Francia y Croacia -crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

“Con otros jugadores podemos tener más llegadas, más claridad y más individualidad, que el profesor Néstor Lorenzo mire esa situación porque si James no está en su dimensión, ese pasador que siempre es, que te deja cara con el arquero con un excelente pase; hay que darle paso a jugadores que son más activos y que puedan dar otro ritmo”, señaló.

Poca importancia en Minnesota

Al inicio de la temporada en la MLS, era mucha la expectativa con el volante colombiano por su trayectoria, talento y experiencia en Europa, Sudamérica, Asia, México y en la Tricolor, por eso sorprende que su momento actual sea en el banco de suplentes por decisión técnica.

De los cinco partidos de James en la liga, en dos fue suplente y en ninguno fue titular, con 26 minutos como la mayor cantidad de tiempo en un compromiso y se registró en su debut frente a Vancouver, además de no reportar goles ni asistencias en la temporada 2026.

James Rodríguez solo tiene cuatro partidos disputados con el Minnesota United, en lo que va de 2026 - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

De otra parte, James Rodríguez sí fue inicialista en la US Open Cup, la copa local en ese país y se enfrentó al Sacramento FC, escuadra de la USL Championship, una de las ligas de menor categoría, estuvo en cancha 66 minutos y no participó de los penales que le dieron la clasificación a los Loons por marcador de 8-9, luego de empatar sin goles.

El colombiano tiene seis partidos de la MLS y otro por la copa para mejorar su rendimiento, demostrar que sí puede ser determinante en Minnesota United y ganarse un lugar en la selección Colombia para el Mundial 2026.