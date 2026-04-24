Activista denunció amenaza de congresista petrista y estalla tormenta política: “Muestre el pantallazo completo”

Irene Zuluaga denunció una amenaza del representante a la Cámara Santiago Osorio - crédito @IreneZuluagaG/X

Un cruce de acusaciones entre la abogada y activista Irene Zuluaga y el representante a la Cámara Santiago Osorio, del Pacto Histórico, desató una fuerte controversia en redes sociales, luego de que ella denunciara que recibió un mensaje por parte del legislador que interpretó como una amenaza.

La publicación de una captura de pantalla de una conversación entre ellos dos en Instagram y un video de denuncia impulsó el debate y llevó el caso al centro de la discusión pública.

No obstante, el episodio tomó mayor dimensión cuando el congresista petrista respondió y divulgó lo que señaló como la conversación completa, lo que abrió cuestionamientos sobre la forma en que se presentó la conversación. La disputa, que comenzó con un señalamiento puntual, derivó en acusaciones sobre manipulación del contenido y posibles acciones legales.

La activista Irene Zuluaga se enfrentó al representante a la Cámara Santiago Osorio debido a un cruce de mensajes - crédito @irenezuluagag/Instagram - Santiago Osorio Marín﻿/Facebook

Zuluaga publicó en su cuenta en la red social X un mensaje en el que criticó tanto al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, como a sus aliados: “Razón tienen los que dicen que la Casa de Nariño se parece a la casa del terror. Aunque diría que lo único temerario no es el gobierno, sus aliados también”.

“Santiago Osorio creerá que me atemoriza con este mensaje, pero no, señor, váyase acostumbrando a que salgan a refutarle las irresponsabilidades que dice abusando de su fuero como congresista. Eso se llama CONTROL CIUDADANO, no todo son las focas que le aplauden sin cuestionarlo (sic).

La activista acompañó su publicación con un video en el que amplió su denuncia y cuestionó actuaciones recientes del representante en el Congreso: “Santiago Osorio, recibí tu mensaje y me pregunto si es por eso que estás acostumbrado a que todo el mundo se te quede callado”.

Irene Zulaga denuncia que el congresista Santiago Osorio no tolera el control ciudadano - crédito @IreneZuluagaG/X

En la conversación que Zuluaga dio a conocer, que se adelantó en Instagram, se observa un chat sin otros mensajes visibles, en el que únicamente aparece el texto enviado por él: “Pa que vea y sigue usted pa que se prepare (sic)”, el cual ella interpretó como una amenaza directa.

Congresista niega amenaza y habla de manipulación

La respuesta del legislador del Pacto Histórico no tardó y a través de la misma red social, el representante negó que existiera una amenaza y cuestionó la forma en que se difundió la conversación: “Nadie la está amenazando. Muestre el pantallazo completo. Como toda calumniadora, omite la persecución injuriosa que viene haciendo en mi contra”.

Y es que el congresista compartió la conversación completa, en la que se observa que todo inició con una respuesta de Zuluaga a una historia pública del legislador en Instagram. En ese mensaje, la activista cuestionó la rapidez con la que, según ella, Osorio accedió a una audiencia judicial: “¿Cómo es que un ciudadano de a pie tiene que esperar semanas o meses… y usted en menos de 24 horas la consiguió? (sic)”.

Luego, el representante responde lo que la activista compartió y divulgó en redes sociales, lo mismo que Zuluaga difundió de forma parcial. Esa diferencia en la presentación del diálogo alimentó la controversia y dio lugar a interpretaciones opuestas sobre el sentido de las palabras.

Congresista Santiago Osorio responde a denuncia de Irene Zuluaga, activista de derecha, y sube la tensión en redes sociales - crédito @osoriosantiago/X

Zuluaga respondió nuevamente a Santiago Osorio y defendió su actuación, por lo que afirmó que el mensaje que él mostró corresponde a una reacción suya a una historia pública publicada ese mismo día, la cual, según dijo, también compartió en sus propias historias.

Insistió en que su intervención no constituye ningún ataque indebido, sino una forma de “control ciudadano”, y rechazó la acusación de una supuesta “persecución injuriosa”.

En su réplica, la activista también cuestionó lo que calificó como “matoneo jurídico” por parte del congresista y aseguró que no le preocupan ese tipo de advertencias.

Irene Zuluaga defendió su mensaje como control ciudadano - crédito @IreneZuluagaG/X

El caso sigue abierto en el debate público y muchos usuarios pidieron que pusiera el caso en conocimiento de las autoridades; mientras Zuluaga sostiene que recibió una amenaza, el congresista insiste en que su mensaje se interpretó de forma errónea.