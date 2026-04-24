Colombia

El Fondo Nacional del Ahorro realizará feria de vivienda en Medellín: financiamiento del 100%, sin cuota inicial y con tasas congeladas

Las familias podrán buscar su primer crédito para comprar casa nueva o usada y recibir acompañamiento personalizado, con requisitos flexibles y tasas garantizadas

Guardar
Requisitos como residencia mínima y vínculos a proyectos VIP/ VIS garantizan transparencia en el acceso a beneficios - crédito Isvimed
La feria permite financiar hasta el 100% del valor de viviendas nuevas o usadas, eliminando la necesidad de ahorros previos para la compra - crédito Isvimed

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará en Medellín la feria “FNA por Colombia”, un evento que promete revolucionar el acceso a vivienda entre el 24 y el 26 de abril de 2026 en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

El encuentro ofrece una oportunidad inédita para quienes sueñan con ser propietarios: la posibilidad de obtener financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda, sin cuota inicial, y con tasas de interés congeladas durante toda la vida del crédito.

El principal atractivo de la feria es la eliminación de la tradicional barrera de la cuota inicial. En este evento, los asistentes pueden postularse a créditos hipotecarios que cubren la totalidad del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada. Eso significa que no será necesario contar con ahorros previos para dar el paso hacia la compra, permitiendo que muchas familias que hoy viven en arriendo puedan aspirar a tener casa propia.

El Isvimed implementa controles para evitar fraudes ligados a los subsidios y proyectos habitacionales en Medellín - crédito Isvimed
El Fondo Nacional del Ahorro realiza la feria 'FNA por Colombia' en Medellín, facilitando el acceso a vivienda propia sin cuota inicial - crédito Isvimed

Además, la tasa de interés congelada blinda a los compradores frente a futuras alzas en el mercado financiero, brindando tranquilidad y certeza sobre el valor de las cuotas mensuales. Según la presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, “no solo eliminamos la cuota inicial, sino que además congelamos nuestras tasas de interés. Queremos que cada familia que llega a esta feria salga con certeza, no con promesas”.

¿Quiénes pueden participar y qué requisitos se exigen?

La feria está abierta a todos los colombianos mayores de edad, tanto residentes en el país como en el exterior, interesados en adquirir vivienda propia. Los programas y líneas de crédito aplican para:

  • Personas naturales mayores de 18 años, con nacionalidad colombiana.
  • Afiliados al FNA a través de cesantías o ahorro voluntario contractual (AVC).
  • Quienes deseen afiliarse al FNA pueden hacerlo de manera virtual, diligenciando el Formulario único de Afiliación y adjuntando fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.
  • Para el ahorro voluntario, el monto mínimo debe ser igual o superior al ingreso mensual declarado, y no menor a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).
  • No se exige un historial crediticio robusto para quienes acceden a la línea Generación FNA (jóvenes entre 18 y 28 años), permitiendo que accedan a su primera vivienda con condiciones preferenciales.
  • Para quienes ya tienen crédito hipotecario con otra entidad, está habilitado el programa de compra de cartera, que permite trasladar la deuda al FNA y obtener mejores tasas y plazos.
  • También se ofrecen alternativas para remodelación, mejoramiento o construcción en lote propio.

La documentación básica incluye datos personales, información familiar, comprobantes de ingresos y los formularios requeridos para cada modalidad.

El evento está dirigido a colombianos mayores de edad, residentes en el país o en el exterior, interesados en adquirir vivienda propia - crédito Hotel Nutibara
El evento está dirigido a colombianos mayores de edad, residentes en el país o en el exterior, interesados en adquirir vivienda propia - crédito Hotel Nutibara

Beneficios adicionales y procesos en la feria

Durante los tres días de feria, los visitantes recibirán asesoría gratuita y acompañamiento integral para la aprobación del crédito, la elección del inmueble y la consolidación del plan de compra. El evento centraliza todos los trámites, evitando gestiones dispersas y permitiendo avanzar en tiempo real hacia la aprobación del crédito.

El FNA destacó beneficios exclusivos:

  • Financiación de hasta el 100% para compra de vivienda nueva o usada.
  • Ahorro voluntario contractual (AVC) con intereses del 2% anual efectivo, fechas flexibles de pago y sin cobros por administración o retiros.
  • Beneficios tributarios, posibilidad de AFC y creación de hábito de ahorro.
  • Paga digitalmente por PSE o físicamente en bancos aliados.
  • Atención personalizada y virtual para afiliación y solicitudes.

La Contraloría General halló fraudes millonarios e irregularidades en procesos en el FNA - crédito FNA
La feria incluye asesoría gratuita, acompañamiento y centralización de trámites para facilitar la aprobación del crédito de vivienda - crédito FNA

Impacto económico y social

El FNA subrayó el impacto positivo de la feria no solo en la vida de las familias, sino en la economía regional. Cada crédito aprobado dinamiza la cadena de valor de la construcción, genera empleo formal y activa la demanda de materiales, contribuyendo a reducir el déficit habitacional y fortaleciendo la estructura urbana de Medellín.

Para aprovechar la feria al máximo, se recomendó a los interesados corroborar los horarios, llevar la documentación necesaria y tener claras las características del hogar y los ingresos familiares. Además deben realizar un registro previo ingresando al siguiente enlace: Feria del Fondo Nacional en Medellín.

Temas Relacionados

Fondo Nacional del AhorroCrédito HipotecarioFeria vivienda MedellínColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

En el estadio Nemesio Camacho El Campín y ante su gente, los embajadores están obligados a ganar, ante un rival ya clasificado, para seguir con vida en el campeonato colombiano

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Más del 80% de las exportaciones de oro son ilegales: Colombia lanzó plataforma para rastrear este mineral en tiempo real

El país puso en marcha un sistema tecnológico que permite seguir la ruta del mineral desde su extracción hasta la exportación, con el fin de brindar mayor transparencia y responder a la exigencia internacional de certificar el origen del oro

Más del 80% de las exportaciones de oro son ilegales: Colombia lanzó plataforma para rastrear este mineral en tiempo real

Gustavo Petro convocó a marchas el 1 de mayo para defender su idea de una asamblea nacional constituyente

La convocatoria, que coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, busca recoger firmas para presentar la propuesta ante el Congreso y abrir, de esta manera, un debate nacional sobre el alcance y la orientación del modelo institucional colombiano

Gustavo Petro convocó a marchas el 1 de mayo para defender su idea de una asamblea nacional constituyente

Santa Fe ganó 2-1 ante Deportivo Pasto y sigue soñando con clasificar a los cuartos de final: esta es su posición actual

El cuadro Cardenal tuvo una dura visita en la capital de Nariño, ganó los tres puntos y se metió, momentáneamente, al grupo de los ocho

Santa Fe ganó 2-1 ante Deportivo Pasto y sigue soñando con clasificar a los cuartos de final: esta es su posición actual

Radicarán firmas para revocar el mandato de Carlos Fernando Galán ante la crisis de inseguridad

El mandatario ha salido al paso de las críticas al confirmar que ha cumplido con el 51% de su plan Distrital de Desarrollo

Radicarán firmas para revocar el mandato de Carlos Fernando Galán ante la crisis de inseguridad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

Ante la JEP, exmilitares reconocieron detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Juanda Caribe rechazó la comparación entre su hija y Mariana en ‘La casa de los famosos’: “Primero muerta”

Esposa de Juanda Caribe rechazó la comparación entre su hija y Mariana en ‘La casa de los famosos’: “Primero muerta”

Linda Palma recibió importante reconocimiento por su trayectoria en televisión nacional

Marlon Hoffstadt, DJ alemán, canceló su visita a Colombia por cambio de escenario de último minuto: la productora respondió

El secreto detrás del cuerpo de Sebastián Yatra: entrenador habló de su metodología de “acostumbrarse a la sensación de sufrir”

Shakira apareció en el adelanto del videoclip de “Choka Choka” con Anitta: la brasileña elogió a la colombiana

Deportes

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Santa Fe ganó 2-1 ante Deportivo Pasto y sigue soñando con clasificar a los cuartos de final: esta es su posición actual

Athletico Paranaense habría dejado pasar millonarias ofertas por Kevin Viveros: el colombiano valdría una fortuna

Carlos Antonio Vélez señaló que el estilo de James Rodríguez no funciona para la selección Colombia en el Mundial: “No encaja ahí”

Néstor Lorenzo debe olvidar a James Rodríguez, según reconocido exjugador: “Hay que darle paso a quienes son más activos”