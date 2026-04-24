El Fondo Nacional del Ahorro realizará feria de vivienda en Medellín: financiamiento del 100%, sin cuota inicial y con tasas congeladas

La feria permite financiar hasta el 100% del valor de viviendas nuevas o usadas, eliminando la necesidad de ahorros previos para la compra - crédito Isvimed

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará en Medellín la feria “FNA por Colombia”, un evento que promete revolucionar el acceso a vivienda entre el 24 y el 26 de abril de 2026 en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

El encuentro ofrece una oportunidad inédita para quienes sueñan con ser propietarios: la posibilidad de obtener financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda, sin cuota inicial, y con tasas de interés congeladas durante toda la vida del crédito.

El principal atractivo de la feria es la eliminación de la tradicional barrera de la cuota inicial. En este evento, los asistentes pueden postularse a créditos hipotecarios que cubren la totalidad del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada. Eso significa que no será necesario contar con ahorros previos para dar el paso hacia la compra, permitiendo que muchas familias que hoy viven en arriendo puedan aspirar a tener casa propia.

El Fondo Nacional del Ahorro realiza la feria 'FNA por Colombia' en Medellín, facilitando el acceso a vivienda propia sin cuota inicial - crédito Isvimed

Además, la tasa de interés congelada blinda a los compradores frente a futuras alzas en el mercado financiero, brindando tranquilidad y certeza sobre el valor de las cuotas mensuales. Según la presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, “no solo eliminamos la cuota inicial, sino que además congelamos nuestras tasas de interés. Queremos que cada familia que llega a esta feria salga con certeza, no con promesas”.

¿Quiénes pueden participar y qué requisitos se exigen?

La feria está abierta a todos los colombianos mayores de edad, tanto residentes en el país como en el exterior, interesados en adquirir vivienda propia. Los programas y líneas de crédito aplican para:

Personas naturales mayores de 18 años, con nacionalidad colombiana.

Afiliados al FNA a través de cesantías o ahorro voluntario contractual (AVC).

Quienes deseen afiliarse al FNA pueden hacerlo de manera virtual, diligenciando el Formulario único de Afiliación y adjuntando fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Para el ahorro voluntario, el monto mínimo debe ser igual o superior al ingreso mensual declarado, y no menor a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

No se exige un historial crediticio robusto para quienes acceden a la línea Generación FNA (jóvenes entre 18 y 28 años), permitiendo que accedan a su primera vivienda con condiciones preferenciales.

Para quienes ya tienen crédito hipotecario con otra entidad, está habilitado el programa de compra de cartera, que permite trasladar la deuda al FNA y obtener mejores tasas y plazos.

También se ofrecen alternativas para remodelación, mejoramiento o construcción en lote propio.

La documentación básica incluye datos personales, información familiar, comprobantes de ingresos y los formularios requeridos para cada modalidad.

El evento está dirigido a colombianos mayores de edad, residentes en el país o en el exterior, interesados en adquirir vivienda propia - crédito Hotel Nutibara

Beneficios adicionales y procesos en la feria

Durante los tres días de feria, los visitantes recibirán asesoría gratuita y acompañamiento integral para la aprobación del crédito, la elección del inmueble y la consolidación del plan de compra. El evento centraliza todos los trámites, evitando gestiones dispersas y permitiendo avanzar en tiempo real hacia la aprobación del crédito.

El FNA destacó beneficios exclusivos:

Financiación de hasta el 100% para compra de vivienda nueva o usada.

Ahorro voluntario contractual (AVC) con intereses del 2% anual efectivo, fechas flexibles de pago y sin cobros por administración o retiros.

Beneficios tributarios, posibilidad de AFC y creación de hábito de ahorro.

Paga digitalmente por PSE o físicamente en bancos aliados.

Atención personalizada y virtual para afiliación y solicitudes.

La feria incluye asesoría gratuita, acompañamiento y centralización de trámites para facilitar la aprobación del crédito de vivienda - crédito FNA

Impacto económico y social

El FNA subrayó el impacto positivo de la feria no solo en la vida de las familias, sino en la economía regional. Cada crédito aprobado dinamiza la cadena de valor de la construcción, genera empleo formal y activa la demanda de materiales, contribuyendo a reducir el déficit habitacional y fortaleciendo la estructura urbana de Medellín.

Para aprovechar la feria al máximo, se recomendó a los interesados corroborar los horarios, llevar la documentación necesaria y tener claras las características del hogar y los ingresos familiares. Además deben realizar un registro previo ingresando al siguiente enlace: Feria del Fondo Nacional en Medellín.