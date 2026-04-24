Colombia

Santiago Botero se sumó a denuncia de Mauricio Lizcano sobre la censura en los debates y lanzó dura advertencia: “Que actúen”

Según los candidatos, esta exclusión constituye una limitación directa al derecho de los colombianos a conocer y comparar todas las propuestas políticas, lo que afecta la legitimidad del proceso democrático

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El candidato independiente, que arreció contra la asociación administradora de fondos de pensiones, exigió que se le dé la misma oportunidad a todos los candidatos, de cara a los debates presidenciales que se avecinan - crédito @MauricioLizcano/X

La controversia en torno a la organización de debates presidenciales en Colombia continúa causando intensas discusiones en el espectro político, no solo por la postura del candidato oficialista Iván Cepeda de imponer un ‘pliego de condiciones’, sino también por lo que sería la decisión de los gremios de restringir el número de participantes, pese a que en el tarjetón electoral para la jornada del 31 de mayo hay 13 perfiles.

A través de sus redes sociales, el candidato independiente Santiago Botero se sumó a la denuncia de su contendor, el exministro y exsenador Mauricio Lizcano, sobre la supuesta censura de los grupos económicos en la invitación a debates públicos. Y arremetió contra conglomerados como Asofondos de favorecer a determinados aspirantes y limitar la competencia democrática, a 37 días para la contienda electoral.

Mauricio Lizcano y Santiago Botero
Los candidatos Mauricio Lizcano y Santiago Botero han denunciado censura de los gremios económicos, al no ser invitados a los espacios de discusión - crédito Infobae Colombia

Las duras denuncias de exclusión y manipulación de los debates

Botero expresó su apoyo a lo dicho por Lizcano, que acusó Asofondos y a otros gremios de manipular la democracia durante el proceso electoral. “Los grupos económicos están coartando la democracia para que los colombianos escojan la mejor propuesta, limitando la participación de todos los candidatos en los debates que organizan los gremios”, afirmó Botero, a través de sus redes sociales, en relación con este tema.

Y es que en sus declaraciones a la prensa, Lizcano advirtió sobre lo que considera una práctica recurrente de los gremios empresariales. “Quiero denunciar que un gremio como Asofondos, con sus recursos, manipula la democracia invitando a los que quieran, los que se les da la gana los debates y excluyendo a otras personas. Yo me pregunto: ¿por qué los gremios del país discriminan a la gente?”, declaró el aspirante.

“¿Por qué con la plata de los empresarios no construyen mejor democracia? ¿Y por qué siguen excluyéndome y discriminándome de los debates? Con plata pública se está haciendo política desde los fondos de pensiones”, puntualizó el candidato, quien aseguró que la supuesta parcialidad de los gremios busca beneficiar a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, que sí estuvo en este espacio.

Santiago Botero y su apoyo a Mauricio Lizcano
Con este mensaje en sus redes sociales, el candidato Santiago Botero reiteró su apoyo al aspirante Mauricio Lizcano en sus reclamos y anunció medidas de hecho - crédito @santibotero2026/x

En ese orden de ideas, señaló un patrón de discriminación y exclusión en la selección de invitados a los debates. Un reclamo al que Botero le añadió duros cuestionamientos sobre el papel de los políticos y empresarios en la gestión de fondos públicos, en una campaña que avanza a ritmo vertiginoso, pero con discusiones manejadas en espacios cerrados, sin la totalidad de candidatos presentes.

“¡No les basta con que esto sea un negocio que los políticos le pusieron a los privados para hacer negocios, como Asofondos! Asofondos es un negocio que los políticos les hicieron a los privados con la plata de los colombianos para hacer sus negocios privados”, expresó el candidato, quien remarcó la necesidad de transparencia en la administración de los recursos del sistema de pensiones en Colombia.

En sus declaraciones, Botero advirtió que tomarán medidas si se repite la exclusión de candidatos en futuros encuentros. “El próximo debate en el que no nos inviten a todos, vamos a ir al lugar para bloquear el evento”, dijo, instando a las autoridades y organismos de control a intervenir. “Necesitamos el MOE, la ONU, el CNE y la Procuraduría que actúen”, solicitó en sus reclamos, dirigidos hacia los organizadores de los espacios.

El candidato presidencial del Pacto Histórico remarcó que no está dispuesto para prestarse para "espectáculos" en la contienda electoral y dispuso de una serie de condiciones para ir a la discusión pública - crédito suministrado a Infobae Colombia

Las denuncias de ambos se producen en un panorama de intensos cruces mediáticos, en la que distintos actores han expresado su preocupación por la equidad y representatividad en los debates organizados por gremios empresariales. En especial, cuando se intentaría establecer límites a la participación privada en el proceso electoral y la transparencia de los mecanismos para la selección de los participantes de la discusión.

A la polémica se sumó que el senador y candidato Iván Cepeda ha rechazado participar en debates bajo condiciones que considera poco equitativas. “Que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate ni mucho menos me prestaré para someter la dignidad del Pacto Histórico y el Pacto por la Vida a la cultura del espectáculo”, afirmó el aspirante, que representa al oficialismo.

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