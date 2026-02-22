Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Luis Fonsi y Feid sorprenden en 2026 con Cambiaré, uniendo salsa y género urbano en una esperada colaboración - crédito @feid/Instagram

En las primeras semanas de 2026, Luis Fonsi y Feid unieron sus voces en Cambiaré, una colaboración que representa uno de los encuentros musicales más esperados entre el pop y el género urbano. Detrás de la producción se encuentra Marcos Sánchez, pianista, productor y compositor nacido en New Haven, Connecticut, de padres puertorriqueños.

Con una trayectoria marcada por su versatilidad, Sánchez ha trabajado junto a figuras como Kany García, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y Natti Natasha, y ha sido director musical de Kany García durante una década. Ganador y nominado al Latin Grammy, el fundador de MS Music Group ha acompañado a Luis Fonsi en giras internacionales y destaca por su capacidad de adaptarse a distintos estilos musicales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En conversación con Infobae Colombia, Sánchez comparte detalles sobre la creación de “Cambiaré” y su experiencia trabajando con dos de los artistas más influyentes de la música latina actual.

Infobae Colombia: ¿Cómo empezó su carrera en la música? ¿Siempre quiso ser productor?

Marcos Sánchez: Yo empecé en la música muy chico. Yo me crié acá en Estados Unidos,soy hijo de unos padres puertorriqueños que se mudaron a Estados Unidos super jóvenes y me hice músico en la iglesia de muy chico.

Por ahí me fui desarrollando, fui creciendo, empecé a estudiar música formalmente en una escuela especializada de música en la ciudad donde yo me crié. Por ahí seguí mi camino hasta la universidad y ya empecé a entrar a los estudios de grabación muy chico, muy joven, ya a los 12, 13, 14 años, ya yo iba entrando a los estudios, porque yo nací en los 80, entonces empezó la tecnología musical a tomar un rol bien protagónico. Entonces, por yo ser joven y tener esa mente, pues me llevaban a los estudios a programar cosas y era como mi, mi forma de jugar con la música.

Cuando empecé a estudiar en la escuela de música, dije: “Yo quiero ser productor, algún día yo quiero ser productor” cuando todavía el rol del productor estaba en pleno desarrollo, pero me gustaba ver a los otros productores dar instrucciones en el estudio y decirme: “A mí toca esto así, programa esto así”. Y eso me llamaba mucho la atención y, bueno, de ahí han pasado ya muchos años trabajando como productor desde Puerto Rico con grandes artistas, y aquí estamos.

¿Cuál diría que fue el primer artista importante con el que trabajó?

Bueno, para mí todos son importantes, pero, tal vez el contrato discográfico que tuve con una multinacional, que en ese año fue Sony, este, fue con un grupo de salsa que hubo en Puerto Rico, que se llamaba NG2.

Estuvieron un momento bastante bien en la música, y yo fui parte de ese desarrollo musical con ellos. Para mí eso fue un punto importante, porque aunque no era una banda muy inmensamente conocida, sí me abrió las puertas con una discográfica como Sony Music, en algún momento, que pudieron ver mi talento. Yo apenas tenía 23 años en ese entonces, y eso me puso en la mira de los AR que contrataban a los productores, y ya yo era una de sus opciones, ¿no?

Y empezaron a caer los proyectos, pero luego de ahí, eh, yo trabajé con Luis Fonsi como pianista. Eso fue un salto grande para mí. Yo estuve con él laetapa de Yo no me doy por vencido, y fue una gira bastante grande que me puso a mí en el mapa un poco más. Y de todos los artistas, aparte de Fonsi, he trabajado con Alejandro Sanz en uno de sus discos en el 2013. Y obviamente, Kany García, que le hice un montón de música a Kany, le hice varios álbums, gané Grammy con ella.

Particularmente con Luis Fonsi, que tiene probablemente uno de los mayores éxitos de siempre con Despacito...

Yo creo que es el mayor éxito del ser humano (risas).

¿Cómo se dio ese primer contacto con Luis Fonsi? Y, en su rol como pianista, ¿qué lo hizo conectar tanto con él para estar usted con él tanto tiempo de gira y para que usted fuera tan importante a la hora de grabar?

A mí me llaman porque yo en ese entonces estaba dirigiendo un especial de Navidad en un canal importante. Yo era el director musical, tenía 25 o 26 años.

Y ahí él y su equipo de trabajo me vieron tocando el piano y haciendo mi trabajo como director en ese especial. Lo vieron a través de la televisión, entonces ahí hubo una discusión interna de: “Este debería ser nuestro próximo pianista para la gira”.

Por ahí fueron, pero nadie me conocía, pues yo me crié acá en Estados Unidos y me mudé a Puerto Rico recientemente. Muy poca gente sabía quién yo era, y fueron buscando, buscando, hasta que dieron conmigo.

Marcos Sánchez, productor y pianista de Luis Fonsi, fue el responsable de la producción de "Cambiaré" - crédito @msanchezmusic/Instagram

Me hicieron la invitación y obviamente acepté con mucho honor y y orgullo. Yo creo que lo que tal vez conectó con él y con el equipo de trabajo fue la sensibilidad musical. Yo soy muy de trabajar para el artista y la canción, y para mí eso va primero que el ego musical que uno pueda tener.

Entonces, yo de ahí, pues obviamente trabajé con él varios años, luego me moví y empecé a trabajar con Kany, y ahora, pues le produje la nueva canción a Fonsi.

Entonces, siempre él me ha llamado para colaboraciones: “Hazme un arreglo musical para esto en vivo, para mi concierto...” O sea, siempre ha habido contacto y buena amistad, y creo que eso ha prevalecido por el respeto a la música. Y él es un tipazo también, un gran ser humano. Entonces, por ahí creo que esa parte humana la ponemos por enfrente de todo. Nos llevamos bien, nos entendemos y, pues de ahí salen las buenas ideas musicales.

Ahora que se juntaron para Cambiaré, ¿cómo fue el momento de conocer a Feid? ¿O lo conocía de antes?

No, no lo había conocido. Yo lo conocí después de la canción, pero nunca habíamos trabajado juntos. Inclusive, él no estaba en la canción, no era parte de la canción.

Yo empecé a trabajar en la canción con Fonsi, y con Andrés [Sánchez] y Mauricio [Rengifo], que son productores también y son colombianos. De ahí surge la idea de Fonsi de decir: “Me gustaría hacer una colaboración”, y surgieron varios nombres. Feid no estaba en esos nombres, y luego, no estábamos seguros, porque como no existía la canción completa, no estábamos claros de quién.

Feid escribió el segundo verso de "Cambiaré", sorprendiendo a Sánchez y a Fonsi por el modo en que aportó su sello al tema - crédito @feid/Instagram

Había una idea de la canción y se fue desarrollando, hasta que al final, Fonsi propone a Feid, y yo me quedé como que: “¡Guau! Esto, esto puede ser interesante”. Y por ahí él hizo el acercamiento, ya le mostró la canción, que ya yo había trabajado, prácticamente terminada, y se le dejó un espacio para que Feid pudiera aportar su granito de arena, y la verdad que la aportación que Feid hizo fue magistral. Todo ese segundo verso fue idea de Feid. La melodía también.

El mensaje, la letra, que aunque sí iba muy por la vuelta de lo que Fonsi había escrito, con Andrés y Mauricio, pues Feid agarró un poco ese insumo, pero le dio su propia historia, y creo que fue impresionante lo que sumó a la canción.

Ya luego, cuando él se monta y graba la canción y envía la voz, nos pusimos a hablar de lo bien que quedó. Ya luego lo conocí, hablé con él, tipazo, buena onda y le gustó el trabajo, estaba super emocionado con la canción.

Algo particular en Cambiaré es el momento, el contexto en el que surge. Venimos de un 2025 que vio al urbano tirarse por un lado, que quizás nadie hubiera podido prever que se iba a tirar. Bad Bunny con Debí Tirarme Más Fotos, Karol G con Tropicoqueta, el disco de Rauw Alejandro... Todos le tiraron a elementos que no son del urbano, sino más la tradición antillana, ese sonido caribeño del pasado, Cuando ustedes se sentaron a hacer Cambiaré, ¿esa era la idea? ¿o Fonsi solo dijo: “No, yo quiero una salsa”?

No, literal, yo recibo una llamada de Fonsi, y me dice: “Tengo una idea”. Y yo: “Ok, ¿cuál es tu idea?”. “Tengo una canción que llevo con ella un rato, pero en mi mente siempre la he visto como una salsa”.

Yo no entendía a qué se refería con una salsa, porque, pues hay gente que piensa que quiere una salsa, hasta que hace una salsa y dice: “No, esto no es lo que yo quiero”. Entonces, le digo: “Una salsa, pero algo pop o una...”. Me dice “No, no, yo quiero una salsa que me suene a la salsa romántica de Puerto Rico, Frankie Ruiz, Jerry Rivera, esa época de la salsa romántica, pero con elementos de ahora”. Me tomó por sorpresa, pero yo le dije: “Vamos a ver qué sale”.

Y entonces empezamos a darle forma a la canción y yo tiré mi idea bastante, muy en la onda de la salsa, y precisamente me dijo: “Eso es lo que estoy buscando”.

Entonces, pues fue como muy intencional, pero a la misma vez, creo que donde Andrés y Mauricio entraron brutalmente fue a que siempre sonara a Fonsi, toda la ejecución vocal. Entonces, yo traje todo el sabor de Puerto Rico a la mesa, como: “Yo quiero que la gente baile esto”.

Y si te digo, la referencia que utilicé mientras trabajaba la canción, para mí siempre Frankie Ruiz fue ese exponente de la salsa, que era romántico, pero era salsa. Porque hubo mucha gente romántica, excelente, pero era a veces muy tímido con la parte pa’l bailador. La respeto, pero a mí no me encanta. Entonces, yo quería como traer la salsa del bailador, afincado, sabrosa, pero a la misma vez, pues que no perdiera lo romántico de Fonsi.

Y bueno, creo que se logró, y para mí, lo que a él le gusta es que ambos sienten que pueden defender la canción sin dejar de ser ellos. A la misma vez, el que sabe de salsa, sabe que se hizo con todo el swing de la calle de Puerto Rico.

¿Cómo ve usted al artista colombiano en general? ¿Cuál considera usted que es el valor agregado del artista colombiano?

Para mí, Colombia es una de las fuerzas más grandes de la música latina. Yo creo que desde siempre, pero estos últimos tiempos, ¡guau! ¡Tienen demasiado!.

Algo lindo que yo veo de los artistas colombianos, es que siento que están mucho más abiertos a darse la mano entre uno y el otro. Eso yo lo discuto mucho con mi gente en Puerto Rico. Tú ves a un artista grande que hace una canción con uno que tal vez está empezando, y por ahí se van dando la mano y van creciendo”. Admiro eso muchísimo, aparte del talento que tienen los artistas de Colombia, la composición, la ejecución vocal, los músicos de Colombia y en la salsa también, que yo creo que la salsa ya es más de ustedes que de nosotros (risas).

Aprecian mucho a nuestros artistas boricuas, y ver a dos artistas como Fonsi y Feid colaborar también es muy lindo, porque enseña la buena amistad y la unión entre los dos países. Así que me parece que Colombia siempre ha sido inmenso en la música y en la comida también. Se come rico allí (risas).

Mucha gente siempre habla de Puerto Rico y la cantidad de artistas que producimos, la cantidad de música que producimos. Y sí, es bastante absurdo siendo una isla tan pequeña, pero Colombia es inmenso en la música. Yo no creo que haya un año que Colombiano sea influencia en la música latina. Siempre lo es. Una Karol G, por ejemplo, un J Balvin, un Maluma. Pero aparte de esos, que son de la música urbana, la lista es larga, un Carlos Vives, Shakira y demás... son inmensos en la música popular. Y si nos vamos a la música que tal vez la gente no conoce, hay miles de artistas. El otro día estaba escuchando a Chabuco y me encantó su música.

¿Hay un artista colombiano en particular, mmm, con el que usted le gustaría trabajar?

¡Oh! Esa pregunta es buenísima. Bueno, obviamente, Carlos Vives es top, de los tipos que más me gustan, y logré una colaboración que fue él y Kany García. Yo mezclé esa canción.

El otro que me gusta mucho es Fonseca, me gusta la música que hace. De las artistas femeninas de ahora, Karol G es una artista grandísima, yo creo que Karol G debería llamarme para hace una salsa sabrosa (risas), o un tema pop bien chévere. Me gusta ella, creo que tiene mucho talento y es hermosa y la gente la quiere.

Maluma me gusta, le hice algo a Maluma para una gira en vivo, le hice un arreglo no me acuerdo de qué canción fue, pero me llamó su director y me invitó a colaborar ahí.

¿Qué planes tiene para 2026? ¿En qué está trabajando en este momento?

Mucha música. Estoy terminando el disco de Luis Enrique, que viene por ahí, sabroso. Viene más música por ahí, vienen más cosas.