Gustavo Bolívar aseguró que Iván Cepeda es el candidato de izquierda que más votos ha tenido: “Hace 4 años el resultado fue un poco menor y ganamos”

Gustavo Bolívar destacó resultados electorales en primera vuelta de Iván Cepeda - crédito REUTERS - Colprensa

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar subrayó en su perfil de X la necesidad de intensificar la campaña de la izquierda de cara a la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda el próximo 21 de junio de 2026.

Según el dirigente, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda logró el domingo 31 de mayo la votación más alta de la izquierda en una primera vuelta, aunque aclaró que el triunfo no se concretó en esta fase.

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“No ganamos en primera, como queríamos, pero tenemos 21 días para conseguir los tres millones de votos que nos faltan”, escribió Bolívar en la red social, llamando a sus seguidores a redoblar esfuerzos.

El mensaje del exfuncionario se centró en el desafío que enfrenta el sector progresista tras los comicios. Bolívar resaltó que “la meta es un millón de votos por semana”, en referencia al periodo de campaña previo al balotaje.

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Gustavo Bolívar instó a la izquierda a conquistar la abstención tras la primera vuelta en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X

El dirigente subrayó que el 42,23% de los electores, es decir, 17,5 millones de colombianos, no participaron en la primera vuelta. De acuerdo con el exsenador, ese universo de votos constituye el principal objetivo para el equipo de campaña. “Ahí está el trabajo”, enfatizó, alentando a su base política con la consigna “Ánimo gente #SePuede”.

El exdirector del DPS defendió que el movimiento cuenta con “programa, historia y resultados para seducirlos”, en alusión a los votantes indecisos o ausentes. Además, Bolívar comparó la situación actual con el escenario electoral de hace cuatro años: “Hace 4 años el resultado fue un poco menor y ganamos”, recordó, sugiriendo que el antecedente favorece el optimismo dentro del sector.

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En otro pronunciamiento en X, Gustavo Bolívar instó a su base política a intensificar los esfuerzos en la recta final de la campaña presidencial.

Según Bolívar, “ya es la hora cero para iniciar la remontada”, en referencia al inicio del tramo decisivo antes de la segunda vuelta. “No nos podemos quedar en las disculpas”, expresó, subrayando la necesidad de dejar atrás cualquier justificación luego de los resultados de la primera vuelta.

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El también escritor reconoció que existió “un exceso de confianza”, situación que, en su visión, debe servir de advertencia. “Esto nos aterriza y nos advierte: no se pueden bajar los brazos o perdemos”, escribió, y agregó que el desafío trasciende el plano electoral.

Gustavo Bolívar llamó a la movilización total y advirtió sobre riesgos sociales en la recta final electoral - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar advirtió sobre los riesgos para distintos sectores sociales: “Muchos podemos perder la vida, los campesinos sus tierras, los trabajadores sus conquistas, los jóvenes su educación y los viejos sus bonos pensiónales”.

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El exfuncionario consideró que la contienda representa una lucha por impedir “el regreso del fascismo que como sabemos es un monstruo grande y pisa fuerte”, citando una conocida frase para ilustrar la gravedad que atribuye al momento político.

En su publicación, Bolívar alentó a sus seguidores a “trabajar día y noche por el triunfo del pueblo”, fijando como objetivo sumar “tres millones de votos más”, lo que implica “un millón por semana” hasta la jornada definitiva.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia culminó con una concurrencia cercana a los 24 millones de votantes.

El conteo preliminar de la Registraduría General de la Nación ubicó a Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, a la cabeza, tras obtener 10.361.499 sufragios, equivalentes al 43,74% del total. Su principal rival, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reunió 9.688.361 apoyos, equivalente al 40,90% de la participación.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

La definición de la presidencia se pospuso para una segunda ronda, prevista para el 21 de junio, donde ambos aspirantes medirán fuerzas nuevamente.

El escenario dejó en tercer lugar a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien sumó 1.639.685 votos, correspondiente al 6,92%. En tanto, Sergio Fajardo se posicionó cuarto, con 1.009.073 sufragios, logrando el 4,26%, cifra suficiente para alcanzar el umbral que permite la reposición de gastos de campaña.

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