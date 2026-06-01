Turista japonesa se grabó probando postres colombianos y desató polémica en los comentarios: “A mí no me gusta”

La combinación única de sabores dulces y salados en los postres colombianos sorprendió a la usuaria de TikTok Mai Japonesita, quien compartió una degustación de tres clásicos locales y generó un animado debate entre colombianos sobre las verdaderas delicias de su gastronomía - crédito mai_japonesita / TikTok

El interés de los turistas por los postres colombianos ha crecido, especialmente por las mezclas de dulce y salado que sorprenden a muchos. Esta curiosidad llevó a la usuaria de TikTok Mai Japonesita a compartir su experiencia probando tres opciones tradicionales en un video que generó conversación.

Así empezó su video: “Hoy vamos a comer postres colombianos. El primero es breva con queso y arequipe. Entonces vamos a probarlo. Voy a tomar un pedacito de queso, pedacito de breva y arequipe”. Tras el primer intento, admitió con cara de desagrado: “Sí, a mí no me gusta esta breva”.

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Luego, al probar la oblea, afirmó: “Esta oblea es gigante, tiene tres pisos. Trae arequipe, queso, fresa y crema. Vamos a probarlo. A mí me gusta, muy rico. Me gusta que pusieron quesos. Esto me gustó más. Ocho de diez”.

El postre final fue la nata, sobre la cual expresó: “Yo no conocí este postre. No entiendo este líquido. Vamos a probarlo. Dulce. Tiene unos pedacitos, no sé qué es eso. Me gusta más de oblea”.

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En los comentarios, colombianos reaccionaron, en especial, a la aversión a las brevas que mostró la extranjera: “Como colombiano puedo asegurar que gas las brevas”, pero también algunas personas defendieron esta combinación: “Como colombiana digo que las brevas son una chimbaaaa!! me gustan más con melao o almíbar”.