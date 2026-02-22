Las 5 profesiones más demandadas en Colombia para 2026, según expertos en talento humano

El mercado laboral se orienta hacia la productividad y la especialización, impulsado por la digitalización, la automatización y la necesidad de talento que aporte valor en entornos cambiantes. - crédito imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, el inicio de cada año representa una oportunidad para que miles de personas reconsideren su rumbo académico y profesional en un mercado laboral que experimenta transformaciones estructurales. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo nacional cerró 2025 en niveles cercanos al 9%, mientras que la informalidad laboral supera el 55% en las principales áreas metropolitanas.

La dinámica de contratación en el país está definida por la transición hacia estructuras más eficientes, impulsada por el aumento de los costos laborales, la reducción de la jornada semanal a 42 horas, la presión por la formalización y la incorporación acelerada de inteligencia artificial y automatización en los procesos empresariales. Según análisis de Adecco Colombia, el criterio principal de las empresas para 2026 será la productividad y el impacto medible de cada perfil contratado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Factores que inciden en la demanda laboral

La selección de talento en Colombia se orienta hacia la rigurosidad y la evidencia de competencias técnicas y analíticas. Stephania Di Domenico, gerente de Selección Especializada de Adecco Colombia, señala que la productividad se posiciona como eje central en la estrategia de las compañías, con procesos de selección enfocados en resultados y desempeño. El modelo híbrido y la flexibilidad laboral adquieren mayor relevancia ante la reducción de la presencialidad y la necesidad de equipos multidisciplinarios y menos jerárquicos.

La automatización y la inteligencia artificial transforman los procesos empresariales y elevan la demanda de ingenieros especializados en tecnología. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las profesiones con mayor demanda en 2026

Expertos de Adecco Colombia identifican cinco áreas estratégicas con la mayor proyección de empleabilidad para el año 2026:

1. Análisis de datos y ciencia de datos

Las empresas requieren transformar información en decisiones. Los perfiles de analista de datos, business intelligence, ingeniería de datos y ciencia de datos son considerados esenciales para optimizar inventarios, mejorar márgenes operativos y aumentar la productividad.

2. Ciberseguridad

El aumento sostenido de incidentes digitales y delitos informáticos ha llevado a las organizaciones a priorizar la contratación de especialistas en seguridad digital, protección de infraestructura tecnológica y gestión de riesgos cibernéticos.

3. Automatización e inteligencia artificial

La reducción de tareas repetitivas y la mejora de la eficiencia operativa impulsan la demanda de ingenieros en automatización, desarrolladores de soluciones con inteligencia artificial y perfiles de integración tecnológica, especialmente en sectores industriales y de servicios.

4. Ventas consultivas y comerciales especializados

El contexto económico actual requiere de profesionales en ventas consultivas con capacidad para comprender el negocio del cliente, ofrecer soluciones a la medida y establecer relaciones estratégicas de largo plazo.

5. Operaciones con enfoque analítico y sostenibilidad

La transición energética y la sostenibilidad empresarial posicionan a los profesionales en optimización de procesos, transición energética y gestión ambiental entre los más requeridos, particularmente en los sectores industrial y energético.

Los analistas de datos y científicos en business intelligence se consolidan como piezas clave en la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. - crédito Colprensa - Juan Páez

Carreras universitarias con mayor proyección

Según la Pontificia Universidad Javeriana y datos del Ministerio de Educación, las áreas con mayor empleabilidad en Colombia para 2026 incluyen ingeniería de sistemas e inteligencia artificial, administración de empresas, psicología, medicina, derecho, comunicación social, arquitectura, ingeniería civil, economía y ciencias ambientales.

La elección de estas carreras está influenciada por la digitalización, los avances científicos, la globalización y la creciente importancia de la sostenibilidad y el bienestar social.

Transformaciones en la gestión del talento

El proceso de contratación evoluciona hacia esquemas por resultados, con métricas definidas y menor énfasis en la presencialidad. El modelo híbrido se consolida en diferentes áreas y la reducción de la jornada laboral exige la reorganización de turnos y equipos. La flexibilidad y el bienestar laboral se convierten en criterios determinantes tanto para atraer como para retener talento.

Las ventas consultivas requieren profesionales capaces de ofrecer soluciones personalizadas y construir relaciones de largo plazo con los clientes. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el ámbito internacional, las tendencias laborales coinciden en la demanda de perfiles tecnológicos, científicos y orientados a la sostenibilidad, tales como ingeniería en software, ciberseguridad, biotecnología, ciencia de datos, marketing digital y energías renovables.

El mercado laboral colombiano en 2026 estará definido por la capacidad de los profesionales para generar impacto medible a través de la tecnología, el análisis y la visión estratégica. Las profesiones que integren estos elementos serán las que lideren las contrataciones y marcarán la pauta en el país durante el próximo año.