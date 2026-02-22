Hombre denunció falta de atención tras sufrir fractura en la pista de hielo del centro comercial SantaFé de Medellín

Un joven denuncia públicamente la negligencia y el mal trato recibido por parte del personal del Centro Comercial Santafé en Medellín tras sufrir una fractura. Según su testimonio, le negaron la activación de las pólizas y lo presionaron para firmar un documento - crédito andreyroram / TikTok

Durante la temporada navideña, varios centros comerciales en Colombia instalan pistas de hielo como una atracción para sus visitantes.

Aunque estos espacios suelen ofrecer cascos y elementos de protección, los riesgos asociados al patinaje sobre hielo persisten, como quedó en evidencia en el caso de Andrey Roram, que relató su experiencia en el Centro Comercial Santafé de Medellín a través de su cuenta de TikTok.

Roram denunció que, a inicios de 2026, sufrió una fractura mientras patinaba y expuso públicamente su historia semanas después al considerar que la administración del centro comercial no ha asumido responsabilidad por lo ocurrido.

“Fui al Centro Comercial Santafé Medellín buscando diversión y terminé con fractura de radio y próximo a cirugía, todo porque su pista de hielo no contaba con el mantenimiento adecuado ni me entregaron los elementos de protección básicos”, expresó Roram en un video.

Un hombre comparte su indignante experiencia tras sufrir una fractura en el Centro Comercial Santafé de Medellín. En el video, un representante del lugar le informa que no se hacen responsables ni cubren seguros por accidentes, limitándose a ofrecer solo los primeros auxilios - crédito andreyroram / TikTok

Aseguró, además, que “lo más doloroso no fue el accidente, sino la negligencia: mientras ellos aseguran haber activado protocolos, la realidad es que me dejaron solo, buscando auxilio por mi cuenta bajo la lluvia con el brazo destrozado”.

Según el relato de Roram, la respuesta del centro comercial ante su emergencia fue insuficiente. “Hoy, el centro comercial se lava las manos diciendo que el patinaje es un ‘riesgo asumido’, ocultan los videos de seguridad y se niegan a activar sus pólizas para responder por los daños físicos y laborales que me causaron,” denunció.

Dentro de los términos y condiciones publicados en la página web del Centro Comercial Santafé Medellín, se establece que “El Centro Comercial Santafé Medellín P.H. y la sociedad Divertrónica Medellín S.A.S no se responsabilizarán ante la posible ocurrencia de accidentes por las circunstancias descritas”.

En cuanto a las normas de seguridad, el documento advierte: “Al ingresar a la pista, aceptas patinar bajo tu propio riesgo y responsabilidad. En el caso de los menores, lo harán bajo la responsabilidad y custodia de un adulto responsable”.

También mostró cómo le quedó la muñeca tras la intervención - crédito andreyroram / TikTok

Además, se detalla la variedad de riesgos asociados a la actividad: “Aún contando con destreza suficiente, el participante del evento puede caer y sufrir lesiones como fracturas, luxaciones, torceduras, esguinces, desgarros musculares, hernias, laceraciones de músculo o tendón, conmoción o trauma interno, amputación o enucleación, heridas, traumas superficiales como rasguños, punciones, pinchazos o lesiones en los ojos, golpes, contusiones, quemaduras, asfixia y/o lesiones generales o múltiples”.

Roram insistió desde sus videos en la falta de atención recibida tras el accidente. En uno de sus registros mostró el diálogo sostenido con una funcionaria del centro comercial y según la funcionaria Roram tenía una actitud grosera.

En otro video, Roram profundizó en las dificultades que enfrentó tras el accidente: “Lo que viví en el Centro Comercial Santafé Medellín fue una pesadilla de principio a fin. Mientras yo me retorcía de dolor con el brazo destrozado, la prioridad de ellos no fue mi salud, sino cubrirse legalmente”.

Agregó que fue presionado para firmar documentos: “Tenía a cuatro funcionarios encima acosándome para que firmara un documento de ‘atención’ que yo ni podía leer por el shock. No contentos con eso, intentaron presionar y manipular a la persona que me acompañaba para que también firmara papeles, al punto que, aun herido, me tocó sacar fuerzas para hablarles fuerte y exigirles que la dejaran en paz”.

El hombre compartió en redes el tipo de fractura presentada - crédito andreyroram / TikTok

El caso de Roram provocó una amplia reacción en redes sociales. Numerosos usuarios compartieron mensajes de apoyo y cuestionaron el proceder del centro comercial: “Actitud agresiva??? Tiene una fractura , debe recibir atención, deben responder”, manifestó un seguidor.

Algunos comentarios apuntaron a mecanismos legales y seguros: “El centro comercial tiene un seguro médico y tiene que responder. Lo mejor es demandar” y “El centro comercial no tiene seguro médico pero tiene una póliza de todo riesgo daños que tiene una cobertura que se llama gastos médicos en el amparo de responsabilidad civil extracontractual, el cual opera de manera reembolsable y tenga no tenga la culpa el centro comercial tiene derecho a reclamarlos”.

Por último, otros usuarios alertaron sobre los descargos de responsabilidad al comprar las entradas: “Te acuerdas de una hoja que firmas antes de subirte a la pista... ahí esta el truco con eso, el centro comercial libra responsabilidad” y “Cuando uno compra las entradas para esos eventos, muchas veces en la letra pequeña tienes esos descargos de responsabilidad. No es lo correcto pero con eso se lavan las manos”.

La controversia sigue abierta, mientras crece la discusión sobre los límites de las cláusulas de exención y la responsabilidad real de los operadores de este tipo de actividades recreativas.