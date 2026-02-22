Colombia

Gustavo Petro convoca a los pueblos indígenas a la firma del nuevo decreto de la Línea Negra en Santa Marta

El presidente anunció que la delimitación del territorio sagrado de la Sierra Nevada se decidirá mediante consulta previa con las comunidades, quienes participarán en una asamblea en las playas para refrendar el nuevo documento

Gustavo Petro anunció que la protección del territorio indígena en la Sierra Nevada se definirá en consulta con las comunidades originarias. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro, convocó a las comunidades indígenas a las playas de Santa Marta para la firma de un nuevo decreto que restablece la protección de la Línea Negra, tras la anulación del anterior marco legal por parte del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, medida que afectó a la delimitación y protección de los territorios sagrados de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. La noticia generó alerta en distintos sectores, especialmente después de que el expresidente Juan Manuel Santos advirtiera sobre los riesgos que esta decisión implicaría para la integridad de las comunidades indígenas.

Gustavo Petro, actual jefe de Estado, respondió a través de su cuenta oficial en la red social X, donde anunció la firma de un nuevo decreto para garantizar la continuidad de la protección de estos territorios ancestrales. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la línea negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, expresó el mandatario.

Consulta previa y participación indígena

El presidente subrayó que el proceso para definir el nuevo límite de la Línea Negra incluirá una consulta previa con las comunidades indígenas involucradas. Según lo publicado por Petro, la consulta se realizará en formato de asamblea, donde las comunidades decidirán en conjunto si se amplía el territorio sagrado. “La consulta previa es la asamblea de las comunidades indígenas del territorio decidiendo si se expande el territorio sagrado”, explicó el presidente.

La convocatoria busca que la decisión sobre la extensión de los límites se tome de manera colectiva, reafirmando el principio de autonomía de los pueblos ancestrales en la toma de decisiones sobre sus espacios de vida y espiritualidad.

Importancia de la Línea Negra y defensa del territorio

La Línea Negra representa un reconocimiento jurídico y simbólico de los espacios considerados sagrados por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El decreto anulado establecía una frontera que protegía áreas vitales como montañas y fuentes de agua, elementos centrales en la cosmovisión y la cultura de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo.

El presidente enfatizó que el campesinado de la zona debe comprender el valor de estos territorios y la función de los indígenas como protectores del agua y de los ecosistemas. “El campesinado de la Sierra Nevada puede entender nuestra amistad y la entrega de tierras en las haciendas de los paracos por fuera de la línea negra. Lo sagrado es sagrado y el agua es sagrada”, señaló Petro.

Llamado a la unidad y rechazo a actores externos

En su mensaje, Gustavo Petro hizo un llamado a la unidad de los pueblos originarios para defender sus territorios ante cualquier amenaza. Además, rechazó la presencia de actores armados y fuerzas externas que puedan vulnerar la autonomía y la paz en la región. “En el corazón del mundo debe haber fuerza indígena unida y no paracos ni policías cómplices”, indicó el mandatario.

El presidente también propuso que se establezca una Entidad Territorial Indígena (ETI) en la Sierra Nevada de Santa Marta, como parte de una visión de autonomía y gobierno propio para las comunidades de la región.

El nuevo decreto busca preservar las reservas de montañas y fuentes de agua esenciales para las comunidades. - crédito @petrogustavo/x

Próximos pasos y contexto histórico

El acto de la firma del nuevo decreto se realizará en las playas de Santa Marta, un lugar simbólico por haber sido escenario de resistencia indígena durante siglos. Petro invitó a las comunidades a participar en la asamblea, conocida como kurunkúa, donde se tomará la decisión final sobre la extensión de la Línea Negra y el reconocimiento del territorio sagrado.

El mandatario concluyó su mensaje con un llamado al respeto por la diversidad y la libertad en la región: “Si el corazón del mundo se une, se une la humanidad. Que respire libertad la Sierra Nevada”.

Estos son los cortes de

Jorge Enrique Abello reveló por

Sebastián Villa y Santiago Arias

Rescatan en Buga a perro

Psicóloga infantil Annie de Acevedo
Así es el Titán B,

Jorge Enrique Abello reveló por

Sebastián Villa y Santiago Arias

