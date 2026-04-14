Identificaron al empresario del sector cárnico que fue atacado a tiros al descender de su camioneta blindada en el norte de Bogotá

Un intercambio de disparos entre un sicario y su objetivo dejó seis heridos, entre ellos un niño de 8 años, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanny Cristancho - crédito Colombia Oscura/X

La identidad del hombre que fue blanco de un atentado sicarial en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, quedó plenamente establecida por las autoridades.

Se trata de Yahir Ruiz Rojas, un comerciante reconocido en el sector cárnico y propietario del establecimiento Carnes Frigomontreal, quien resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido la tarde del lunes 13 de abril de 2026, de acuerdo con el medio El Tiempo.

Ruiz Rojas, quien según reportes del medio citado manejaba ingresos cercanos a los 1.000 millones de pesos, fue interceptado cuando descendía de su camioneta Toyota Fortuner blindada, adquirida a finales de 2025.

De acuerdo con la información recopilada por investigadores, el comerciante fue abordado por al menos tres hombres armados que habrían ejecutado un plan previamente coordinado para atentar contra su vida.

los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Las autoridades confirmaron que tanto la víctima como uno de los presuntos atacantes tuvieron que ser sometidos a procedimientos quirúrgicos debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos.

Este elemento ha sido clave para avanzar en la reconstrucción de los hechos y perfilar las responsabilidades dentro del caso.

El ataque, que dejó además a cuatro civiles lesionados —entre ellos un menor de ocho años—, no constituye un hecho aislado en la ciudad.

Sin embargo, en este caso particular, la identificación de Ruiz Rojas como objetivo directo del atentado abre nuevas líneas de investigación relacionadas con posibles móviles económicos, disputas comerciales o retaliaciones vinculadas a su actividad empresarial.

La Policía Metropolitana de Bogotá realiza labores de control y verificación tras el tiroteo registrado en la calle 156 7H-67 - crédito X

Según indicaron fuentes cercanas al proceso a El Tiempo, los investigadores de policía judicial e inteligencia trabajan en establecer el entorno personal, financiero y comercial del comerciante para determinar si existían amenazas previas o conflictos que pudieran haber desencadenado el ataque.

Asimismo, se analiza la trazabilidad de sus movimientos en días anteriores, así como sus relaciones más cercanas.

El atentado ocurrió en inmediaciones del barrio Barrancas, en una zona residencial que, pese a ser considerada tradicionalmente tranquila, ha sido escenario reciente de hechos violentos.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que uno de los agresores dispara de frente contra Ruiz Rojas, mientras otros dos sujetos participan en la acción desde distintos puntos estratégicos.

Las imágenes también evidencian cómo, tras el ataque, los responsables emprenden la huida, lo que ha permitido a las autoridades trazar rutas de escape e identificar características clave de al menos uno de los implicados. Este material probatorio es actualmente una de las piezas centrales en el proceso investigativo.

Aunque el caso ha generado amplio rechazo ciudadano, las autoridades han insistido en que el foco actual está en esclarecer quién ordenó el ataque. La hipótesis de un intento de homicidio por encargo cobra fuerza, especialmente por la forma en que se ejecutó la acción y el perfil de la víctima.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X

Este episodio se suma a otros hechos recientes que han afectado la percepción de seguridad en el norte de Bogotá. Días antes, un caso de fleteo en el sector de Cedritos también generó alarma entre los residentes, al evidenciar la presencia de delincuencia armada en zonas de alto flujo y carácter residencial.

Bogotá mantiene tendencia a la baja en homicidios, pero persiste el temor al sicariato

A pesar de estos episodios, las cifras oficiales muestran una tendencia general a la baja en los homicidios en la ciudad.

Hasta febrero de 2026, Bogotá registró el menor número de casos desde septiembre de 2025, con 83 homicidios, tres menos que en el mismo periodo del año anterior. El 94,8 % de las víctimas fueron hombres y el 5,2 % mujeres, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, la reiteración de tiroteos —como los ocurridos en Usaquén y otro registrado ese mismo lunes en el Centro Administrativo Nacional, sobre la calle 26, donde un intento de robo derivó en un enfrentamiento armado y la captura de dos sospechosos— mantiene elevada la percepción de inseguridad.

En respuesta, la Policía Metropolitana de Bogotá ha intensificado las labores de patrullaje y vigilancia, especialmente en sectores de alto impacto como Barrancas y Cedritos.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del autor intelectual del atentado en Usaquén, en coordinación con la comunidad y las autoridades judiciales.