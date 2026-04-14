Ramón Jesurún vuelve a respaldar el proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Estamos muy contentos con él”

El técnico Néstor Lorenzo rotará la plantilla de la selección Colombia en algunas posiciones, para enfrentar a Croacia y Francia - crédito FCF

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, reafirmó la continuidad de Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia, de cara a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, despejando dudas ante versiones sobre su posible salida.

Ante preguntas sobre la estabilidad contractual de Lorenzo, quien asumió el cargo en 2022 y acumula 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 44 partidos dirigidos, Jesurún reiteró el respaldo de la entidad: “¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿por qué? Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”. Consultado sobre el proceso de renovación, agregó: “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”.

Como preparación, la Tricolor disputará dos amistosos antes del torneo oficial. El primero será el 29 de mayo ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La concentración previa iniciará el día 25, con base en Medellín, antes del traslado a la capital para este compromiso. Posteriormente, el 7 de junio, enfrentará a Jordania en San Diego, California, constituyendo el último ensayo internacional antes de instalar la base operativa en la Academia AGA del Atlas de Guadalajara el 10 de junio.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

La FIFA fijó el 30 de mayo de 2026 como fecha límite para la entrega de la lista definitiva de convocados, la cual debe contener entre 23 y 26 futbolistas, con al menos tres arqueros. Esta nómina podrá ir acompañada de hasta 27 integrantes del cuerpo técnico, requisitos comunicados oficialmente por el organismo internacional.

Los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia ya conoce sus rivales y el cronograma de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras la clasificación de la República Democrática del Congo al vencer 1-0 a Jamaica en el repechaje internacional. El equipo nacional compartirá el grupo K junto a Portugal y Uzbekistán, dos oponentes que enfrentará por primera vez en una cita mundialista.

La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF

El cierre de la primera fase será el 27 de junio de 2026, cuando Colombia enfrente a Portugal en el estadio Hard Rock de Miami a las 6:30 p. m. (hora de Colombia). Este partido, que podría contar con la participación de Cristiano Ronaldo, encabeza la demanda de boletería en la plataforma habilitada por la FIFA.

El debut de la Tricolor está programado para el 17 de junio, a las 9:00 p. m., contra Uzbekistán en el estadio Azteca de México. Este rival, dirigido por Fabio Cannavaro, disputará su primer Mundial tras la clasificación por la vía asiática. El segundo encuentro será ante la República Democrática del Congo, el 23 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara, ciudad que funcionará como base de operaciones y entrenamientos para la delegación colombiana durante la cita internacional.

Esto vale una boleta para Colombia vs. Portugal en la reventa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El editor del portal ESPN FC de Estados Unidos detalló que una boleta puede superar los 10 millones de dólares-crédito @ESPNFC/X

Una entrada para el partido entre Colombia, Portugal y el Mundial 2026 ha alcanzado en la plataforma oficial de reventa de la FIFA una oferta de cerca de USD 11 millones. Este valor sin antecedentes refleja la presión de una demanda nunca vista para el torneo que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, propiciando que los precios de las entradas —no solo para este encuentro, sino también para otros partidos de alto perfil— escalen hasta cifras inéditas en la historia del certamen

El impacto de esta tendencia se ilustra en la comparación directa con otras cifras públicas: el propio mercado secundario de la FIFA registra en la final listados de boletos por más de USD 143.000, lo que representa más de 40 veces el valor original de una entrada de categoría media, sostuvo Infobae en base a datos oficiales.