Karola encendió la polémica tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ y apuntó contra la producción

Karola protagonizó un momento de máxima tensión con los presentadores de 'Buen día Colombia', insinuando que tenían preferencias hacia Alejandro Estrada - crédito Canal RCN

La reciente eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia se convirtió en uno de los episodios más tensionantes de la tercera temporada, que está a puertas de definir el Top 10, mientras las preferencias del público todavía están delineándose ante la creciente animosidad de las celebridades que se mantienen en el juego.

La cartagenera, reconocida por su amistad con Emiro Navarro, participante de la segunda temporada que alcanzó la final, ingresó a partir de la quinta semana y desde entonces se hizo notar por su actitud abierta, hecho que le ganó seguimiento pero también detractores dentro y fuera del formato de telerrealidad.

El punto culminante se vio durante su última semana en la casa estudio, debido a que se produjo un cambio en las reglas: en vez de votar a quién salvar como es costumbre, se votó para elegir el participante que abandonaría el programa, propiciando una votación abrumadora en contra de Karola, que se llevó el 67,2% de los votos. Como contraste, el segundo más votado fue Alejandro Estrada con el 28,6% de los votos.

Tras incitar a los "fandoms" a votar en su contra, Karola abandonó 'La casa de los famosos' con el 67,2% de los votos - crédito cortesía Canal RCN

El resultado vino precedido por un comentario de Karola ante las cámaras: “Si ustedes son la mondá, de verdad, sáquenme”, expresó dirigiéndose al público. “Estoy ready pa’ lo que venga“.

Tras confirmarse su salida, Karola tomó la decisión de dejar nominado a Estrada, con el que tuvo repetidos roces durante su presencia en La casa de los famosos Colombia, pero las repercusiones de esa situación la persiguieron una vez comenzó a atender a los medios de comunicación para contar sus experiencias dentro del formato.

Como es usual, la primera entrevista tuvo lugar en Buen día Colombia, el programa matutino de RCN. Sin embargo, desde el principio se notó que Karola no estaba del todo cómoda con su presencia allí, hecho que se hizo evidente cuando se sucedían las preguntas sobre su experiencia en el reality show.

Cuando le preguntaron por qué incitó al público a votar en su contra, Karola se lo atribuyó a su deseo de salir del reality show, aunque dejando claro que también hubo intenciones de retar a los equipos de los famosos que rivalizaban con ella.

“Me sentía un poco cansada. Emocionalmente estaba agotada (...) reté, no a uno, no a dos, a tres teams y hasta más”, afirmó. “Yo tuve malos comportamientos en los últimos días. Obviamente, eso también influyó demasiado en la decisión de muchas personas que tal vez no tenían un bando, pero dijeron: ‘Uh, pero es que esta pelaita está loca, vamos a sacarla’”, señaló.

Karola manifestó que nominó a Alejandro Estrada tras su salida del 'reality show' para "joderle la vida un rato" - crédito @karolalcendra_/ Instagram

En cuanto a la decisión de nominar a Estrada, aseguró que lo hizo “Pa’ joderle la vida un ratico”, provocando las risas de los presentadores.

Los presentadores preguntaron repetidamente sobre sus roces con Alejandro Estrada, pero las respuestas de la cartagenera delataron su incomodidad, hasta que en determinado punto se le preguntó si era cierto lo que dijo el actor durante el posicionamiento, tachándola de bullosa, algo que Karola negó y dio pie para señalar a los presentadores.

“Obvio que soy superbullosa. No, no mentía. Me imagino que ustedes que son team Zorro, lo noto, pues creería yo”, apuntó, dejando ver su incomodidad ante lo que percibía como preferencia hacia Estrada.

Los conductores del programa matutino intentaron calmar los ánimos y remarcaron que su labor se limitaba a preguntar lo que el público quería saber, sin importar que pudiesen haber preferencias personales involucradas.

“No somos team de nadie. Somos periodistas que te hacemos preguntas a propósito de tu experiencia que acaba de pasar en La casa de los famosos (...) Nosotros seguramente tenemos preferencias, así como con los equipos de fútbol, pero estamos aquí para generar un debate y para preguntarte a ti, que acabas de salir, cuáles son tus impresiones. Pero no somos team de nadie", apuntó el presentador Andrés López.