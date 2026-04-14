Reinaldo Rueda recordó sus dos etapas como entrenador de la selección Colombia: “A mí me golpeó muy fuerte”

Reinaldo Rueda asumió la selección Colombia en dos momentos de crisis, durante las eliminatorias para Alemania 2006 y Qatar 2022 - crédito Redes Sociales

La historia de Reinaldo Rueda al frente de la selección Colombia de mayores estuvo marcada por dos etapas con contextos y desenlaces muy distintos, pero ambos atravesados por la presión y la exigencia de clasificar a una de las mejores generaciones de futbolistas de la historia nacional.

Durante su paso por el pódcast Agradable y Claro, Rueda relató lo que hubo detrás de ambos procesos. En su primer ciclo, el vallecaucano asumió tras la salida de Francisco Maturana, en un momento de crisis de resultados (1 de 12 puntos posibles luego de cuatro partidos) y con la selección comprometida en la tabla de las eliminatorias. El reto era mayúsculo y la oportunidad, única, luego de varios años a cargo de la selección sub-20

“Me encargan de la selección Colombia y digo: ‘Bueno, si la selección Colombia en otro momento no me la van a ofrecer, ¿no? Si estuviera puntero o líder con cuatro o seis puntos de diferencia no me la van a ofrecer’. Había que asumirla”, manifestó.

El equipo reaccionó bajo su mando, generando ilusión y expectativas en el entorno gracias a una racha positiva de resultados que los volvieron a ubicar en situación de pelear por un lugar en el Mundial. Sin embargo, una derrota ante Uruguay como visitante y un empate como local ante Chile perjudicaron sus opciones, quedándose por fuera del repechaje por un punto.

Rueda afirmó que le costó lidiar con la eliminación de Colombia para el Mundial de Alemania 2006 - crédito Mayela Lopez/REUTERS

“El doctor Gabriel Ochoa Uribe me dijo: ‘El único pecado que usted cometió fue haber ilusionado a Colombia con esa selección, porque desde que usted la tomó empezó a ganar y empezó a jugar bien y nos quedamos por fuera del mundial por un punto’”, recordó.

La frustración tras esa eliminación en la carrera hacia Alemania 2006 se transformó en un duelo silencioso y prolongado: “A mí me golpeó muy fuerte eso, me golpeó muy fuerte la vergüenza con la familia, con los amigos, con la gente del barrio, con la gente que había confiado en uno. No poder cumplir ese sueño de ir a Alemania con la selección nacional, cuando hicimos unos partidazos, tanto en Barranquilla como de visita... Yo para poder dormir, yo me subía a la bicicleta estática a matarme para que me diera sueño. Consumía ansiolíticos. Eso me duraba de diez de la noche a dos de la mañana y ahí se me devolvía la película, el partido, lo que hicimos, lo que no hicimos, los cambios que hice, los que no hice”, relató.

Reinaldo Rueda regreso a la selección Colombia tras ser despedido de su cargo en Chile, pero una racha de siete partidos sin anotar goles le costó nuevamente el lugar a la Tricolor en Qatar 2022 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Rueda regresó a la selección Colombia en circunstancias aún más complejas que la primera vez, en 2020. La Federación Colombiana de Fútbol lo convocó tras la salida de Carlos Queiroz, en medio de una crisis deportiva por las derrotas ante Uruguay por 3-0 y Ecuador por 6-1, señalamientos a James Rodríguez de generar tensión en el vestuario, y bajo la sombra de la pandemia de covid-19.

Rueda en ese momento se encontraba dirigiendo a la selección de Chile, y reveló que ya le habían ofrecido el puesto previamente. “Ya me la habían ofrecido antes del profe Queiroz, pero yo ya estaba comprometido con Chile y no acepté”, planteó. Sin embargo, los malos resultados y los cambios en la dirección de la Federación Chilena llevaron a que Rueda fuese destituido, derivando en su regreso a la Tricolor.

El ciclo comenzó bien, llegando a quedarse con el tercer puesto en la Copa América celebrada en Brasil en 2021. Sin embargo, cuando volvieron las eliminatorias, el rendimiento de la Tricolor decayó, derivando en una racha de siete partidos sin marcar goles, a pesar de contar con un plantel donde brillaban Luis Díaz, Duván Zapata o Luis Fernando Muriel, que ya eran jugadores destacados en Europa.

La culminación de este proceso llegó tras una derrota ante Perú por la mínima diferencia en Barranquilla, que sepultó las últimas posibilidades de la Tricolor de clasificar.

“Nunca, nunca lo había vivido yo. Ni en mi peor momento en Cortuluá... Y nos tocó con Duván Zapata, con Borré, con Muriel y ellos brillando en sus clubes en Europa. Y llegaban a la selección y el balón no entraba. Y cuando entró, los árbitros nos lo anulaban, como el gol de Yerry Mina a Ecuador (...) empezó a ser una carga emocional que nos mató”, afirmó.