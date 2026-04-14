Video: Sebastián Yatra fue señalado de “echarle los perros” a la sobrina de Diego Torres y hasta le extendió una invitación

El cantante invitó a Ángela Torres, panelista del programa Nadie Dice Nada y sobrina de Diego Torres para que cantara con él en el Movistar Arena, hecho que fue tomado por el director como un intento de coqueteo - crédito Luzu TV

Sebastián Yatra se encuentra inmerso en el Entre Tanta Gente Tour, gira que durante su paso por América Latina viene gozando de una recepción favorable y está impulsando la promoción de su más reciente larga duración, Milagro.

El antioqueño se encuentra en Argentina, preparándose para brindar una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 15 de abril, motivo por el que pasó como invitado al programa Nadie Dice Nada de Luzu TV.

Sebastián Yatra se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 15 de abril - crédito Bizarro Enterteainment

La charla transcurrió de manera distendida, incluyendo momentos como cuando el cantante admitió que todavía dormía en la cama de sus padres cuando los visitaba.

“Mis papás tienen la cama esa que se levanta el espaldar. Yo veo poco a mis papás, cuándo voy allá voy y duermo en la cama de ellos. Lo siento porque a veces se pasan al sofá para yo poder dormir en la cama, pero es un momento que llegó ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música de piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí. Chimba“, expresó.

Sin embargo, el momento que más dio de qué hablar en redes sociales tuvo lugar cuando Yatra invitó a todos los presentadores a su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires. El cantante colombiano, en tono cercano, se dirigió tanto a los conductores como a la producción para extenderles la invitación, generando entusiasmo en el estudio.

En ese momento intervino Ángela Torres, cantante y panelista del programa, reconocida por ser la sobrina del también cantante Diego Torres. La mujer le extendió su admiración al decirle “Siempre que venís es muy divertido”. El colombiano, mientras invitaba a los miembros del programa a que asistieran a su presentación, aprovechó para extenderle a Torres una invitación especial: “Quiero que cantemos un tema”.

Ante la proposición, Ángela respondió con entusiasmo, asegurando que estaba dispuesta a interpretar hasta dos canciones si se lo pedían, a lo que Yatra respondio: “Tú me dices cuál”. El director del streaming, Nicolás Occhiato, celebró la iniciativa, sumando risas y comentarios espontáneos, pero también hizo un apunte que no pasó inadvertido.

El paso de Yatra por el programa dejó reacciones divididas, especialmente por ocurrir luego de los comentarios de Aitana sobre su pasado sentimental con el colombiano - crédito @sebastianyatra/Instagram

“Che, hablando del novio de la chica...”, dijo haciendo refernecia a Marcos Giles, uno de los miembros del equipo que actualmente se encuentra en la capital británica y es pareja de Torres.

Ángela reaccionó con sorpresa a la mención, y Occhiato aclaró que Marquitos realizaría una juntada con la comunidad de Nadie Dice Nada en la capital inglesa. “Tenemos a uno de los conductores que está en Londres. Que va a hacer notas allá. Marquitos. Es el novio de Angelita”, apuntó. La conversación siguió entre bromas, con Sebastián Yatra sumándose al saludo.

Una vez se difundió el momento, los comentarios fueron divididos, entre quienes consideraron que el director de programa hizo lo correcto, y quienes señalaron a Yatra por lo que fue considerado como una insinuación de su parte.

Y es que cabe recordar que este momento se produjo días después de que Aitana, expareja de Yatra, pasara por el confesionario de Rosalía y, sin mencionar su nombre directamente, hiciera referencia a lo que provocó su ruptura y no dejó bien parado al colombiano.

“Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: ‘No sé que está pasando’. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año. Me dijo, ‘¿es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel. Y yo digo: ‘bueno, por lo menos es sincero’. Bueno, pues lo dijo así, y yo dije: ‘pues ya está lo dejamos’”. expresó Aitana.