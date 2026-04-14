Petro desautorizó a la ministra de Comercio y se echó para atrás en subida de aranceles al 100% para productos importados desde Ecuador

El presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, anunció que Colombia no incrementará los aranceles al 100% y que estos serán del 0% - crédito @infopresidencia/X

El 9 de abril de 2026, Ecuador anunció que incrementará las medidas de seguridad para los productos provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo de 2026.

Por este motivo, la ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, anunció un incremento de los aranceles a productos provenientes de Ecuador, que pasarían del 30% al 100%.

El presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, anunció que Colombia no incrementará los aranceles al 100% y que estos serán del 0%.

El mandatario colombiano le pidió a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, de crear un subsidio para que los productos sean más baratos.

El mandatario colombiano le pidió a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, de crear un subsidio para que los productos sean más baratos - crédito Joel González/Presidencia

“No hay aranceles aranceles del 100 %, ministra de Comercio. No somos tan ignorantes. Todo lo que sea necesario para Colombia tiene arancel 0 % y puede ingresar. Todo lo que se produce en Colombia y antes se importaba de Ecuador, ahora se produce localmente. Ministra de Agricultura, debe haber un subsidio para que ese producto sea más barato, porque actualmente resulta más costoso”, afirmó el jefe de Estado.

En su intervención, el presidente Gustavo Petro aseguró que todo lo que se produzca en Colombia y no pueda ser exportado a Ecuador, debe ser exportado a Venezuela, donde, según el mandatario colombiano lo están necesitando.

“Todo aquello que se produce en Colombia y no pueda exportarse a Ecuador debido al arancel, debe exportarse a Venezuela, donde lo están requiriendo”, afirmó el presidente Petro.

El presidente Petro afirmó que el objetivo es la integración de la Gran Colombia, pero señaló que no se alcanza con personas que residen en Miami, Estados Unidos.

“Me indican que no debo suspender la articulación con el Pacto Andino. Sé que la idea es la Gran Colombia, pero no se logra con personas que viven en Miami, sino con ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Algún día se podrá lograr”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente colombiano indicó que harán todo lo posible para lograr esa unión y rechazó cualquier intento de división o conflicto entre Ecuador y Colombia.

ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa asisten a una ceremonia de condecoración del presidente brasileño en el palacio presidencial de Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

“Si está en nuestras manos, lo haremos nosotros, porque ese es el poder de este pueblo: la unión, no la división. Hay extranjeros que buscan dividir a Ecuador y Colombia, para que entremos en conflicto. No vamos a caer en esa trampa, porque si nos dividimos, perderemos la fuerza que Bolívar anunció y que sigue vigente hoy", aseveró Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la situación comercial y fronteriza con Ecuador, tras la reciente implementación de aranceles por parte del gobierno de Daniel Noboa.

Petro expresó que estas medidas favorecen el contrabando, debido a que, en su opinión, facilitan que grupos ilegales se beneficien del comercio a expensas de la población de ambos países y de los territorios fronterizos.

El mandatario señaló que el cierre de la frontera y el incremento de aranceles dificultan el comercio formal entre las comunidades, impulsando el uso de rutas clandestinas, especialmente en zonas selváticas como la Amazonía.

Según Petro, esto fortalece la economía informal y reduce las oportunidades laborales en departamentos como Nariño, donde la economía depende en gran parte del intercambio binacional.

Petro también estableció un paralelismo con la situación vivida en la frontera con Venezuela, donde decisiones similares produjeron un aumento del tráfico ilegal de mercancías y otorgaron más poder a organizaciones criminales.

El presidente Gustavo Petro calificó la política arancelaria de Ecuador como una amenaza al comercio legal y a la seguridad fronteriza con Colombia - crédito AFP/Presidencia de Colombia

En este contexto, advirtió que las políticas restrictivas implementadas por Ecuador pueden generar efectos negativos, no solo en la economía formal, sino también en la seguridad de la región.

Además, el presidente criticó el incremento de las tasas de interés decidido por el Banco de la República, considerando que esta medida podría agravar el escenario económico y social en las zonas limítrofes, donde las condiciones ya son complejas debido a las restricciones al comercio.