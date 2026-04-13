Jugador de Uzbekistán le envió advertencia a Portugal y Colombia, sus rivales en el Mundial 2026: “En el fútbol todo puede suceder”

La selección de Uzbekistán ganó un partido en los 90 minutos y el segundo lo definió a su favor desde los cobros del punto penalti - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán

A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Abbos Fayzullayev desglosa las sensaciones que acompañan a la selección de Uzbekistán tras su histórica clasificación.

En diálogo con kun.uz, el futbolista revela cómo la expectativa nacional y el valor individual de la hazaña se entrelazan en el momento más importante de su carrera. La mentalidad ante el reto, el peso de los rivales y la presión compartida con un país expectante marcan el pulso de su testimonio.

Fayzullayev observa el desafío de la Copa Mundial sin concesiones. “Por ejemplo, nadie va allí pensando que va a perder. Pero debemos exigirnos el máximo de nosotros mismos. Si pasamos la fase de grupos, creo que nadie se va a quejar. Puede ser algo inesperado”.

La selección de Uzbekistán está en el puesto 50 de la clasificación de la FIFA - crédito REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

El jugador ubica a Colombia y Portugal como “rivales fuertes” y advierte sobre la capacidad de Canadá, al afirmar: “Nadie duda de eso. Pero en el fútbol todo puede suceder. Si llegas preparado o no, se nota en el Mundial. Pero estoy mentalmente preparado”.

La autopercepción de Fayzullayev se refuerza con una premisa inapelable: “Si alcanzas un sueño por el que esperaste tanto tiempo, no tienes otra que estar preparado, y tampoco tienes derecho a no estarlo. Porque estará mirando todo el pueblo de Uzbekistán, tus padres, todos. Así que tienes que dar todo de ti para estar a la altura de su confianza”.

El futbolista destaca la importancia del apoyo popular: “Lo importante para nosotros es que siempre nos apoyen, que vengan al estadio y nos den ánimo, creando una buena atmósfera y siendo un apoyo moral para el equipo”.

Uzbekistán tiene dos partidos amistosos confirmados antes del debut ante Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Fútbol de Uzbekistán

Abbos Fayzullayev reconoció que la derrota forma parte del juego, pero resaltó: “Puede que perdamos en algunos partidos. Esto es fútbol. Pero cuando perdamos, si todavía nos animan, estaremos contentos porque sabemos que están con nosotros no solo cuando ganamos, sino también en la derrota”.

La confianza de la gente es, para Fayzullayev, una ventaja competitiva: “Hasta ahora, cuando perdimos, supe que estaban con nosotros. Confiaron en nosotros. Esto se vio claramente en la última ronda de clasificación. Ellos confiaron. Los futbolistas y toda Uzbekistán cree en nuestra clasificación al Mundial. Eso fue una especie de ventaja y nos ayudó”.

Así vivió Abbos Fayzullayev la histórica clasificación de Uzbekistán a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al evocar el instante definitivo en Abu Dhabi, Fayzullayev describe el impacto de la clasificación: “En ese primer partido del Mundial, después de que el árbitro pitó el final en Abu Dhabi, de repente pasan por tu mente todos los sueños por los que luchaste en el fútbol y todas las cosas que has imaginado desde niño, y sientes como que se aparta una montaña de tu camino”.

La presión se transformó en placer al avanzar en la competición: “Y después, en los partidos siguientes, contra Qatar, salí a jugar sin ninguna presión, solo para disfrutar del fútbol”.

La presencia de su familia marcó el significado de la experiencia: “Mi padre pudo ir al estadio a apoyarme. Y mi hermano siempre intenta estar también. Vi su orgullo también. Tal vez lloraron, yo no los vi. Pero hasta a mí mismo se me salieron lágrimas. La verdad no suelo llorar mucho. Pero en ese momento, alguna alegría te hace saltar las lágrimas”.

Estos son los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

La selección Colombia tendrá un inédito partido contra Uzbekistán - crédito REUTERS/Maxim Shemetov

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).