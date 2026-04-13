Deportes

Jugador de Uzbekistán le envió advertencia a Portugal y Colombia, sus rivales en el Mundial 2026: “En el fútbol todo puede suceder”

La selección asiática debutára en la Copa del Mundo el 17 de junio en el estadio Azteca ante la selección Colombia, su segundo partido será contra Portugal y cerrará ante RD del Congo

Guardar
La selección de Uzbekistán ganó un partido en los 90 minutos y el segundo lo definió a su favor desde los cobros del punto penalti - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán
La selección de Uzbekistán ganó un partido en los 90 minutos y el segundo lo definió a su favor desde los cobros del punto penalti - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán

A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Abbos Fayzullayev desglosa las sensaciones que acompañan a la selección de Uzbekistán tras su histórica clasificación.

En diálogo con kun.uz, el futbolista revela cómo la expectativa nacional y el valor individual de la hazaña se entrelazan en el momento más importante de su carrera. La mentalidad ante el reto, el peso de los rivales y la presión compartida con un país expectante marcan el pulso de su testimonio.

Fayzullayev observa el desafío de la Copa Mundial sin concesiones. “Por ejemplo, nadie va allí pensando que va a perder. Pero debemos exigirnos el máximo de nosotros mismos. Si pasamos la fase de grupos, creo que nadie se va a quejar. Puede ser algo inesperado”.

La selección de Uzbekistán está en el puesto 50 de la clasificación de la FIFA - crédito REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
La selección de Uzbekistán está en el puesto 50 de la clasificación de la FIFA - crédito REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

El jugador ubica a Colombia y Portugal como “rivales fuertes” y advierte sobre la capacidad de Canadá, al afirmar: “Nadie duda de eso. Pero en el fútbol todo puede suceder. Si llegas preparado o no, se nota en el Mundial. Pero estoy mentalmente preparado”.

La autopercepción de Fayzullayev se refuerza con una premisa inapelable: “Si alcanzas un sueño por el que esperaste tanto tiempo, no tienes otra que estar preparado, y tampoco tienes derecho a no estarlo. Porque estará mirando todo el pueblo de Uzbekistán, tus padres, todos. Así que tienes que dar todo de ti para estar a la altura de su confianza”.

El futbolista destaca la importancia del apoyo popular: “Lo importante para nosotros es que siempre nos apoyen, que vengan al estadio y nos den ánimo, creando una buena atmósfera y siendo un apoyo moral para el equipo”.

Uzbekistán tiene dos partidos amistosos confirmados antes del debut ante Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Fútbol de Uzbekistán
Uzbekistán tiene dos partidos amistosos confirmados antes del debut ante Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Fútbol de Uzbekistán

Abbos Fayzullayev reconoció que la derrota forma parte del juego, pero resaltó: “Puede que perdamos en algunos partidos. Esto es fútbol. Pero cuando perdamos, si todavía nos animan, estaremos contentos porque sabemos que están con nosotros no solo cuando ganamos, sino también en la derrota”.

La confianza de la gente es, para Fayzullayev, una ventaja competitiva: “Hasta ahora, cuando perdimos, supe que estaban con nosotros. Confiaron en nosotros. Esto se vio claramente en la última ronda de clasificación. Ellos confiaron. Los futbolistas y toda Uzbekistán cree en nuestra clasificación al Mundial. Eso fue una especie de ventaja y nos ayudó”.

Así vivió Abbos Fayzullayev la histórica clasificación de Uzbekistán a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al evocar el instante definitivo en Abu Dhabi, Fayzullayev describe el impacto de la clasificación: “En ese primer partido del Mundial, después de que el árbitro pitó el final en Abu Dhabi, de repente pasan por tu mente todos los sueños por los que luchaste en el fútbol y todas las cosas que has imaginado desde niño, y sientes como que se aparta una montaña de tu camino”.

La presión se transformó en placer al avanzar en la competición: “Y después, en los partidos siguientes, contra Qatar, salí a jugar sin ninguna presión, solo para disfrutar del fútbol”.

La presencia de su familia marcó el significado de la experiencia: “Mi padre pudo ir al estadio a apoyarme. Y mi hermano siempre intenta estar también. Vi su orgullo también. Tal vez lloraron, yo no los vi. Pero hasta a mí mismo se me salieron lágrimas. La verdad no suelo llorar mucho. Pero en ese momento, alguna alegría te hace saltar las lágrimas”.

Estos son los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

La selección Colombia tendrá un inédito partido contra Uzbekistán - crédito REUTERS/Maxim Shemetov
La selección Colombia tendrá un inédito partido contra Uzbekistán - crédito REUTERS/Maxim Shemetov

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Selección de Uzbekistán Mundial 2026Mundial 2026Abbos FayzullayevSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el partido de la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial de Brasil

La Tricolor está en zona de clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y podría terminar de líder la jornada con una serie de resultados

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el partido de la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial de Brasil

Hay un nuevo “número mágico” para que los equipos de la Liga BetPlay clasifiquen a las finales: estos son los 12 equipos que siguen con opción

Atlético Nacional, Deportivo Pasto y Junior FC son los clubes que ya alcanzaron el umbral de clasificación a los ‘play-off’ del primer semestre del fútbol colombiano

Hay un nuevo “número mágico” para que los equipos de la Liga BetPlay clasifiquen a las finales: estos son los 12 equipos que siguen con opción

Faustino Asprilla reveló cuál sería la causa del bajo rendimiento de la selección Colombia: “Hay que buscar la forma de elevar el nivel”

La selección Colombia tendrá dos partidos amistosos antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, en donde pueden retomar confianza los jugadores

Faustino Asprilla reveló cuál sería la causa del bajo rendimiento de la selección Colombia: “Hay que buscar la forma de elevar el nivel”

Falleció el papá de René Higuita y se conoció el motivo por el cual el legendario portero de la selección Colombia no usaba su apellido

El guardameta en un emotivo mensaje en su perfil de Instagram aseguró que no guarda rencor por su padre, que sanó las heridas de su infancia y que el amor “aunque llegue tarde— sigue siendo amor"

Falleció el papá de René Higuita y se conoció el motivo por el cual el legendario portero de la selección Colombia no usaba su apellido

James Rodríguez logró que la Hacienda de España le devuelva más de tres millones de euros: la Audiencia Nacional le dio la razón

El colombiano era acusado de evadir sus obligaciones tributarias, luego de ser transferido del AS Mónaco al club español

James Rodríguez logró que la Hacienda de España le devuelva más de tres millones de euros: la Audiencia Nacional le dio la razón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Así fue la presentación de Wisin con Karol G en Coachella: puso a bailar al festival con reguetón clásico

Así fue la presentación de Wisin con Karol G en Coachella: puso a bailar al festival con reguetón clásico

Exparticipante de ‘Yo me llamo’ reveló que fue víctima de un ataque homofóbico: “Sentí mucho miedo”

Esta fue la respuesta de Sara Uribe a seguidor que le hizo fuerte pregunta en redes: “¿Sigues siendo prepago en Medellín?”

Aída Victoria Merlano sacudió ‘La Mansión VIP’ con su llegada: esta es su estrategia para llevarse el jugoso premio

Estos fueron los mejores momentos de la histórica presentación de Karol G en Coachella: “Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia”

Deportes

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el partido de la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial de Brasil

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el partido de la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial de Brasil

Hay un nuevo “número mágico” para que los equipos de la Liga BetPlay clasifiquen a las finales: estos son los 12 equipos que siguen con opción

Faustino Asprilla reveló cuál sería la causa del bajo rendimiento de la selección Colombia: “Hay que buscar la forma de elevar el nivel”

Falleció el papá de René Higuita y se conoció el motivo por el cual el legendario portero de la selección Colombia no usaba su apellido

James Rodríguez logró que la Hacienda de España le devuelva más de tres millones de euros: la Audiencia Nacional le dio la razón