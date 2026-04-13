Colombia

Estalló nuevo escándalo por presunto amaño de partidos en el fútbol colombiano: jugador de Junior habría sido delatado

El representante de jugadores Alejandro Comesaña, hijo del técnico Julio Comesaña, reveló que el volante Jannenson Sarmiento habría participado en este tipo de conductas durante su paso por Unión Magdalena, en medio del proceso en el que lo demandó por USD925.000

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Arbitraje en Colombia
Una nueva denuncia sobre presunto arreglo de encuentros en el rentado profesional colombiano causó revuelo en las redes sociales - crédito Infobae

En un capítulo más en la fuerte disputa jurídica entre el representante de futbolistas Alejandro Comesaña y el volante Jannenson Sarmiento, el empresario, hijo del técnico uruguayo Julio Comesaña, formalizó una demanda civil contra el futbolista, hoy jugador de Junior de Barranquilla, por presunto incumplimiento contractual y demandas de comisión impaga, con duras revelaciones sobre su accionar.

Según el comunicado emitido por Comesaña, que es titular de la firma CMarc International, el mediocampista que llegó al equipo ‘Tiburón’ a principios de 2026, para la defensa del título en la Liga BetPlay Dimayor y la Copa Libertadores, habría estado involucrado en el amaño de partidos durante su paso previo por Unión Magdalena, con el que estuvo en las temporadas 2024 y 2025.

En su argumentación, el representante de jugadores en Colombia y el extranjero sostuvo que existen pruebas cuya gravedad ameritaría la suspensión total de la liga, debido a lo que serían las conductas del jugador de Baranoa, que llegó a la institución rojiblanca en medio de la controversial negociación, pues se desligó de la firma que tenía su representación y arregló por su cuenta su llegada a este club.

Comunicado de Alejandro Comesaña contra Jannenson Sarmiento
Este fue el comunicado de CMarc International, agencia de representación del empresario Alejandro Comesaña, en el que se despachó contra el jugador Jannenson Sarmiento, hoy en Junior - crédito suministrado a Infobae Colombia

De acuerdo con CMarc International, la demanda civil reclama “USD 925.000 en concepto de daños y perjuicios”, una suma que reflejaría la intensa disputa jurídica tras la transferencia del mediocampista del Unión a Junior. Tras recibir lo que califica como pruebas “contundentes”, Comesaña aseguró que la ruptura con Sarmiento respondió a la confirmación directa de la presunta manipulación de resultados.

En el mismo documento se sostuvo que la causa judicial y el proceso de conciliación civil ya se tramitan ante tribunales en Uruguay. “Llegó el momento de que la opinión pública sepa la verdad. Esta fue la causa que generó que se cortara el vínculo con el jugador al recibir esta información y confirmarla con el mismo”, remarcó el empresario, heredero de uno de los entrenadores más queridos del FPC.

Y es que la pelea entre Comesaña y Sarmiento está vigente desde que el futbolista decidió excluirlo de la última negociación con el club barranquillero, para evitar el pago de comisiones previamente acordadas por siete años de representación. “Las pruebas son contundentes y ameritarían sin duda que se pare el fútbol”, reiteró el empresario, que había denunciado un detrimento patrimonial.

El Tiburón supo imponerse ante el Leopardo en el estadio Romelio Martínez, y se ratificó en el grupo de los ocho clasificados-crédito @JuniorClubSA/X
Jannenson Sarmiento hace parte de la nómina de Junior, en la que busca consolidarse tras su paso por Unión Magdalena - crédito @JuniorClubSA/X

Un expediente por amaño de partidos: los nuevos señalamientos de Alejandro Comesaña contra Jannenson Sarmiento

En la denuncia, Comesaña -que también se expresó en Blu Radio sobre este mediático caso- expresó que, en vista de que se registraron múltiples incumplimientos, pese a su intención de negociar, se optó por interponer una demanda civil. Así fue que afirmó que la investigación en curso cuenta con “pruebas contundentes que involucran directamente al jugador en un amaño de juegos, que él pudo comprobar.

“Me da una decepción muy grande porque yo lo traje, yo lo formé, vivió en mi casa tres años, es el padrino de mi hija... Está el mundo tan al revés que el involucrado es otro, pero soy yo el que le quiero dañar la carrera”, indicó el empresario al citado medio, en el que mostró su preocupación por lo que sería la corrupción en el rentado criollo. “Quien escuche todo esto se va de espaldas”, agregó Comesaña.

Alejandro Comesaña, hijo de Julio Comesaña
Alejandro Comesaña, hijo del reconocido técnico Julio Comesaña, es agente de jugadores - crédito suministrada a Infobae Colombia

Instó al jugador a que hable “con la verdad”, en relación con la manera en que cerró su llegada al equipo barranquillero. “Lo único que se lleva uno es la dignidad, y yo quiero ser digno, y el reclamo que hacemos es lo que pertenece”, expresó el agente de jugadores, que explicó que el monto pedido está debidamente soportado en el documento de 91 páginas, en el que recordó sus gestiones para posicionarlo en el fútbol.

Las anomalías que denunció Alejandro Comesaña sobre Jannenson Sarmiento y el Unión Magdalena

Es válido destacar que el traspaso al Junior se llevó a cabo por USD600.000 sobre el 80% de los derechos federativos del jugador, que pertenecían en un alto porcentaje al equipo samario. “Luego de este reclamo, tanto el club como el jugador decidieron realizar la negociación con Junior, dejando fuera a la empresa que reclamaba este fraude”, se acotó en el comunicado de la agencia de Comesaña.

Comesaña denunció que Sarmiento también le quedó mal al presidente de un club de la Superliga China, pues le había dado su palabra de que llegaría a esta institución, mientras buscaba mejorar su contrato con el Unión Magdalena, sin tener en cuenta a la firma CMarc International. En su momento, Sarmiento justificó su desvinculación, al argumentar que no sería “esclavo” de nadie, apuntando a Comesaña.

Jannenson Sarmiento se refirió a lo que fue la invasión por parte de vándalos con camisetas del Unión Magdalena en el duelo frente a Once Caldas - crédito Transfermarket
Jannenson Sarmiento estuvo durante dos temporadas en el Unión Magdalena, club al que llegó por intermediación de Alejandro Comesaña - crédito Transfermarket

En su diálogo con Blu Radio, el empresario indicó que buscó que Sarmiento fuera dueño del 50% de sus derechos económicos, pero Unión Magdalena se quedó con la totalidad del pase del futbolista, pese a que el porcentaje restante era de su agencia de representación. Y lo acusó al máximo accionista Eduardo Dávila de reportar en una cifra menor a la transferencia, que se habría hecho por un valor mayor.

Por último, en lo que respecta a las evidencias sobre presunto amaño para el favorecimiento de apuestas, dijo que alcanzó a escuchar un audio del futbolista participando, al parecer, de estas conductas. “No quise escuchar más”, precisó Comesaña al referido medio, al confirmar que confrontó al futbolista, que le habría confirmado su responsabilidad en estos delicados sucesos.

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