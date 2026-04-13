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Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el partido de la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial de Brasil

La Tricolor está en zona de clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y podría terminar de líder la jornada con una serie de resultados

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Leicy Santos marcó el primer gol de la selección Colombia en el partido contra Venezuela - crédito FCF
Leicy Santos marcó el primer gol de la selección Colombia en el partido contra Venezuela - crédito FCF

La selección Colombia tendrá un partido clave en la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol ante Chile en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El partido hace parte del naciente torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que en su primera versión entregará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y otros dos al torneo de repechaje internacional.

El duelo ante la selección austral está programado para las 8:00 p. m. por lo que se espera que la asistencia sea mejor que la del pasado partido de la Tricolor ante Venezuela donde llegaron alrededor de 6.000 personas al escenario deportivo más importante del Valle del Cauca. El partido será transmitido por Fútbol RCN, APP Canal RCN, Gol Caracol y Ditu.

Las jugadoras de la Amarilla llega a este partido motivadas luego de que remontaran ante Venezuela 2-1 con goles de Leicy Santos de penalti y Gisela Robledo, aprovechando un error de la defensa rival. El gol de la selección visitante fue al minuto 10 de Veronica Herrera. La victoria le permitió a Colombia llegar al segundo puesto de la tabla de posiciones con los mismo puntos que Argentina, que queda líder por la diferencia de gol.

Chile perdió ante Argentina en la Liga de Naciones Femenina tras un gol de Florencia Bonsegundo desde el punto penal, que definió el encuentro por 1-0 en Valparaíso en el estadio Elías Figueroa Brander. Con esta victoria, Argentina se ubicó en la cima de la clasificación

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Naciones de Conmebol antes de la fecha 6

Gisella Robledo marcó el gol que selló la remontada de la selección Colombia vs. Venezuela - crédito FCF
Gisella Robledo marcó el gol que selló la remontada de la selección Colombia vs. Venezuela - crédito FCF
  1. Argentina: 10 puntos / +11 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  2. Colombia: 10 puntos / +5 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  3. Venezuela: 8 puntos / +6 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Chile: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Paraguay: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  6. Perú: 6 puntos / -6 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  7. Ecuador: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  8. Uruguay: 2 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  9. Bolivia: 1 punto / -17 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

Ficha del partido

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Chile en la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Chile en la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Chile - Fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol
  • Lugar: estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia.
  • Fecha y hora: martes 14 de abril - 8:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Fútbol RCN, APP Canal RCN, Gol Caracol y Ditu.
  • Posible alineación selección Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniel Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo y Valerín Loboa.
  • D. T. de la selección de Colombia: Angelo Marsiglia.
  • Posible alineación selección de Chile: Christiane Endler; Nayadet López Opazo, Millaray Cortés, Sonya Keefe, Yanara Aedo; Anais Cifuentes, Adriana Moreno, Fernanda Pinilla; Camila Saez, Rosario Balmaceda, Valentina Diaz
  • D. T. de la selección de Chile: Luis Mena.

Esta es la lista de jugadoras convocadas a la Liga de Naciones Femenina

Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana María Guzmán– Palmeiras (Brasil)
  • Carolina Arias – América de Cali (Colombia)
  • Catalna Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Daniela Caracas– R.C.D. Espanyol (España)
  • Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Gisela Robledo– Corinthians (Brasil)
  • Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México)
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos)
  • Katherine Tapia– Palmeiras (Brasil)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
  • Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Linda Caicedo– Real Madrid (España)
  • Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (México)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
  • Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (Francia)
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)
  • Wendy Bonilla – Pumas (México)
  • Maithe López  – Vancouver Rise F.C. (Estados Unidos)

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