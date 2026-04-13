Así fue la presentación de Wisin con Karol G en Coachella: puso a bailar al festival con reguetón clásico

La colombiana sorprendió a toda una generación que creció con la música del puertorriqueño en Latinoamérica - crédito @sobrevivientesargentina/TikTok

El cierre del domingo en el Festival de Coachella quedó marcado por la presencia de Karol G y Wisin sobre el escenario.

De acuerdo con los videos que han circulado en redes sociales, el público vivió un momento especial cuando la artista colombiana invitó al veterano del reguetón, que desató la euforia con dos de sus temas más reconocidos.

La cantante colombiana se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel del festival californiano desde su creación en 1999. Su actuación se consolidó como una demostración del alcance de la música urbana latina, llenando de orgullo a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Karol G vestía su atuendo 'hot tropic' con boleros en las mangas con la bandera de Colombia - crédito @ExtraTV/TikTok

El hito femenino llegó un año después de que Bad Bunny hiciera historia como el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el festival. Con la presentación de Karol G, la representación femenina finalmente tuvo su espacio en el evento.

Durante el espectáculo, la artista expresó: “A una mamacita le encanta bailar reguetón viejo y esta noche tengo el honor de tener en el escenario a una de las leyendas del reguetón, de la música urbana y de la representación de los latinos en el mundo”.

Así, dio paso al puertorriqueño Wisin, reconocido por su trayectoria junto a Yandel. El público respondió con entusiasmo cuando Wisin interpretó Rakata, Saoco, Noche de entierro y Pam Pam, temas clásicos que pusieron a bailar a la audiencia.

Karol G abrió su presentación en Coachella con Latina Foreva - crédito REUTERS/Daniel Cole

La energía y el dinamismo del artista puertorriqueño se hicieron sentir, consolidando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Fueron varios los mensajes que llenaron las redes sociales al ver que Carolina Giraldo, de Colombia, cumplió su sueño y el de millones: ver que una colombiana se parara en el escenario principal, provocando una ola de mensajes de apoyo a la artista.

Publicaciones como: “Carolina, me haces sentir orgullosa de ser colombiana, usted la dio toda mi reina”; “nada que criticar, pero otros artistas como Daddy Yankee y Don Omar debieron tener su espacio”; “felicitaciones Karol, pusiste a los gringos a bailar reguetón”, entre otros.

Así fue la presentación de Karol G en Coachella

La presentación de Karol G en Coachella 2026 marcó un antes y un después para la música latina. Por primera vez, una artista de la región encabezó el escenario principal del festival en Indio, California, rodeada por miles de seguidores que ondearon banderas de distintos países latinoamericanos y celebraron la ocasión como un triunfo compartido.

El espectáculo comenzó con media hora de retraso, pero la espera sirvió de antesala para un show de alto impacto visual y emocional.

Un video inicial presentó la historia de una joven “siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre”, que introdujo a la cantante en un escenario con estética de caverna iluminada por luces de neón. Karol G abrió el concierto con Latina Foreva, acompañada de coreografías enérgicas y bailarines que reforzaron la atmósfera de orgullo cultural.

Karol G subió al escenario junto a Becky G para interpretar su éxito 'MAMIII' y dejar un mensaje al público latino - crédito Coachella/YouTube

El repertorio incluyó canciones de sus álbumes más recientes y colaboraciones especiales. Entre ellas, “Oki Doki”, “Ta OK” y “El Makinón” junto a Mariah Angeliq. Además, la artista dedicó palabras a la comunidad latina y agradeció el apoyo de sus seguidores, reforzando su mensaje de inclusión y pertenencia.

Durante el show, Karol G rindió homenaje a México al interpretar con mariachi “Ese hombre es malo” y compartió el escenario con Becky G para cantar MAMIII, destacando la diversidad y la hermandad entre países. También hubo espacio para la cultura brasileña y para tributos a leyendas de la música latina, como Willie Colón, Daddy Yankee y Gloria Estefan.

El cierre fue memorable: Wisin se sumó para revivir clásicos del reguetón y, finalmente, Karol G interpretó “Provenza Remix” entre fuegos artificiales, consolidando un momento que celebró la fuerza y la diversidad de la música latina en un escenario global.