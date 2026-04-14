Colombia

Revelan imágenes de una cumbre secreta de cabecillas de disidencias de ‘Calarcá’ en el Catatumbo: de qué hablaron

En un encuentro privado, los líderes del grupo armado debatieron nuevas rutas de expansión y ajustaron sus operaciones en regiones estratégicas del país

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La reunión de alto nivel en Catatumbo coincidió con negociaciones entre las disidencias de las Farc y el Gobierno nacional en abril de 2024 - crédito Sudamérica Colombia
La reunión de alto nivel en Catatumbo coincidió con negociaciones entre las disidencias de las Farc y el Gobierno nacional en abril de 2024 - crédito Sudamérica Colombia

Organismos de inteligencia recopilaron imágenes que documentan una reunión de alto nivel entre los presuntos cabecillas de las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz Mendoza —conocido como alias Calarcá— en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.

Este encuentro, que coincidió con las conversaciones que sostenía la organización con el Gobierno nacional, se produjo mientras varios líderes tenían órdenes de captura suspendidas, según información revelada por Caracol Radio.

En las fotografías mostradas por el citado medio de comunicación se observa al líder guerrillero junto a otros jefes de la estructura, en una reunión que, según fuentes internas de las disidencias, fue de “alto nivel”, ya que en ella se tomaron decisiones clave para el futuro de la organización.

Una fuente cercana a la organización armada detalla que el desplazamiento del líder inició en Bogotá, con un trayecto que incluyó la recogida de otros miembros en Antioquia antes de llegar a la región nortesantandereana.

La cumbre tuvo como objetivos centrales la redefinición de operaciones en el mapa nacional y la planificación de una posible expansión hacia Antioquia, inspirada en movimientos similares realizados previamente en el Caguán.

La integración de nuevos integrantes, la reubicación de estructuras y la discusión sobre recursos económicos ilegales ocuparon un lugar preponderante en la agenda de los comandantes. La fuente aseguró que “ellos estaban haciendo primero reclutamiento de menores” y “estaban forzando mujeres para fortalecer las estructuras”.

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