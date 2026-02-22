Colombia

Después de años de inundaciones, Chocontá invertirá $15.800 millones para transformar su sistema de alcantarillado

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía del municipio anunciaron la ejecución de un proyecto que incluye la construcción de cinco kilómetros de redes para separar aguas lluvias y sanitarias, la instalación de un sistema de bombeo y la ampliación de la capacidad de los interceptores

Autoridades locales y departamentales supervisan
Autoridades locales y departamentales supervisan el avance de las intervenciones que buscan mejorar la calidad de vida en Chocontá. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Chocontá implementará una inversión de $15.800 millones para transformar su sistema de alcantarillado y enfrentar las inundaciones que han afectado a cerca de 4.000 personas en el casco urbano, según anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de sus redes sociales.

El mandatario local informó que Chocontá ha enfrentado una problemática histórica en su casco urbano debido a la ausencia de un plan maestro de alcantarillado que permita separar las aguas lluvias de las aguas sanitarias. Esta situación ha generado inundaciones recurrentes y daños en viviendas, además de impedir el mejoramiento de las vías urbanas.

El gobernador explicó que, durante las lluvias fuertes, las aguas se devuelven e inundan los barrios, situación que afecta a cerca de 4.000 habitantes. “Nuestro compromiso, junto con el alcalde Javier Garzón, es ayudar a solucionar este problema con una inversión de $15.800 millones, estructurada de manera conjunta entre el municipio y el departamento, que permitirá poner fin a las inundaciones y sentar las bases para la posterior recuperación de las vías urbanas”, publicó Rey.

El gobernador detalló que el proyecto ya cuenta con viabilidad técnica y recursos asegurados y que el contrato para la obra se formalizará en marzo. El plan contempla la construcción de cinco kilómetros de red para separar aguas lluvias y sanitarias, la instalación de un sistema de bombeo que conducirá las aguas a la planta de tratamiento, la construcción de pozos de inspección, sumideros y nuevos interceptores que duplicarán el diámetro actual, pasando de 8 a 16 pulgadas.

Según Rey, con esta intervención se logrará una cobertura cercana al 35%, lo que permitirá mitigar las inundaciones en el sector y avanzar en la resolución de una deuda histórica con la comunidad.

La inversión incluye la construcción
La inversión incluye la construcción de cinco kilómetros de tuberías para separar aguas lluvias y sanitarias. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Problemática de las lluvias y el impacto en la comunidad

Las lluvias han sido el principal detonante de las emergencias en Chocontá, especialmente en zonas sin alcantarillado adecuado. Cada tormenta provoca el temor de nuevas inundaciones, filtraciones en los hogares y pérdidas materiales para las familias afectadas. Este contexto ha convertido la modernización del sistema de alcantarillado en una prioridad para las autoridades locales y departamentales.

Paquete de obras para la modernización del municipio

De acuerdo con el medio local Periodismo Público, la Gobernación de Cundinamarca ha anunciado además, un paquete de obras que superan los $18.900 millones, orientadas a transformar la infraestructura educativa, hospitalaria y de saneamiento en Chocontá. Estas intervenciones ya cuentan con viabilidad técnica, recursos asegurados y cronogramas definidos.

Construcción de polideportivo en la IED Agroindustrial

Uno de los proyectos prioritarios es la construcción de un polideportivo cubierto en la IED Agroindustrial, con una inversión de $1.427 millones. Este espacio contará con una estructura metálica, cubierta termoacústica, un área de 949 metros cuadrados y una superficie de juego de 727 metros cuadrados con recubrimiento sintético. El escenario dispondrá de demarcaciones reglamentarias para baloncesto, microfútbol y voleibol, además de un perímetro de seguridad. La entrega está proyectada para noviembre de este año, según informó Periodismo Público.

Mejoras en el Hospital de Chocontá

En materia de salud, la Gobernación de Cundinamarca destinó $1.700 millones para la modernización del Hospital de Chocontá, que ha registrado un incremento del 15% en consultas externas y ofrece atención en 11 especialidades médicas. Las obras incluyen la adecuación de la sala de espera, unidades sanitarias y revisión de cubiertas. Además, la dotación de $578 millones permitirá adquirir cerca de 70 equipos médicos, entre camillas y dispositivos especializados, para urgencias y consulta externa.

Periodismo Público subraya que este conjunto de obras busca fortalecer la educación integral, mejorar la prestación de servicios de salud y avanzar en soluciones estructurales que repercutan en la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Las obras garantizarán una mayor
Las obras garantizarán una mayor capacidad en los interceptores, duplicando su diámetro y optimizando el saneamiento básico. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Próximos pasos

La modernización del sistema de alcantarillado y las inversiones complementarias en educación y salud colocan a Chocontá en una etapa de transformación urbana y social, con obras que, según lo anunciado por la Gobernación de Cundinamarca y documentado por Periodismo Público, cuentan con recursos asegurados y fechas de ejecución definidas.

