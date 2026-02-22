Colombia

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

En una reciente entrevista, la presentadora huilense afirmó que usualmente hay un secretismo total a la hora de revelar al vencedor de cada temporada, pero pudo hacer algunas excepciones a la regla

La presentadora dio detalles de
La presentadora dio detalles de su participación en 'MasterChef Celebrity Colombia' a lo largo de los años - crédito cortesía Canal RCN

La octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia se encuentra actualmente en grabaciones con un elenco ya confirmado de 24 participantes.

Aunque todavía faltan varios meses para que los televidentes conozcan los resultados, la expectativa es total debido a la presencia de celebridades como Verónica Orozco, Pautips, Angélica Blandón, Robert Farah, Iván Marín, Lina Tejeiro, Marcela Carvajal o Sebastían Villalobos.

Mientras se desarrollan las grabaciones, la presentadora Claudia Bahamón contó aspectos detrás del formato de Canal RCN durante su paso por el pódcast El Primer Paso.

Allí, la huilense contó cómo llegó al programa. En su relato, afirmó que le presentaron la oferta para asumir el rol de presentadora en 2014, algo que aceptó debido a que ya estaba familiarizada con el formato debido al impacto internacional del chef británico Gordon Ramsay, del que se declaró “superfan”.

Sin embargo, la decisión de asumir como presentadora en MasterChef la llevó a dejar el programa radial Los Originales (entonces de RCN Radio, hoy de La FM) del que formaba parte.

“Empiezas a grabar a las ocho, nueve de la mañana, todos los días, y terminas a las ocho de la noche. Entonces, no era opción”, explicó sobre la imposibilidad de mantenerse en ambos espacios.

Sobre las grabaciones, Bahamón afirmó que estas diran “más o menos cuatro meses. Ahora se ha alargado mucho. Cuando comencé no duraba tanto. Están como descarados”, expresó entre risas. Eso sí, aseguró que “pasamos tan bueno que no me importa”.

La presentadora reveló en la charla que ella no tiene la primicia de quién es el ganador de cada temporada. “Yo me entero igual que todos los televidentes, el día de la emisión al aire. Por confidencialidad, se graban todas las finales”, dijo, añadiendo medio en broma medio en serio: “Se celebran todos, es como mi único acto de actuación”.

Claudia Bahamón se enteró por
Claudia Bahamón se enteró por primera vez del ganador de 'MasterChef Celebrity' anticipadamente cuando ganó Carla Giraldo - crédito @masterchefcelebrityco/IG

El ganador de cada temporada solamente lo conocen los tres jurados. Sin embargo, Claudia reveló que en dos ocasiones pidió conocer el ganador de manera anticipada.

“Cuando ganó Carla Giraldo, que era tan polémico todo lo que estaba pasando, yo dije: ‘Necesito estar preparada por si Carla gana’”, admitió entre risas.

Por esa razón, la huilense se comunicó con uno de los miembros del jurado. “Llamé a Nicolás de Zubiría el día anterior y le dije: ‘Niquito, necesito saber si mañana gana Carla o no’. Y me dijo: ‘Ajá, claro, ¿pero tú por qué quieres saber?’ Y yo: ‘Necesito estar preparada emocionalmente para lo que venga”' Y me dijo: “Sí, gana Carla”. Entonces, esa vez me enteré un día antes", dijo.

La segunda vez ocurrió en la pasada temporada celebrada en 2025, en la quela ganadora fue Violeta Bergonzi. “Y este año que pasó también le pregunté [a Nicolás] quién ganaba. Le hice mi apuesta. Y me dijo: ‘Perdiste, gano Violeta’”, señaló.

Lista completa de los famosos que estarán en ‘MasterChef Celebrity 2026′

  • Milena López – Presentadora y empresaria.
  • Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.
  • Iván Marín – Comediante, actor y escritor.
  • Mariana Mozo – Actriz.
  • Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.
  • Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.
  • Emmanuel Restrepo – Actor.
  • Marcela Carvajal – Actriz.
  • Robert Farah – Tenista profesional.
  • Verónica Orozco – Actriz y cantante.
  • Angélica Blandón – Actriz.
  • Diana Mina – Presentadora y periodista.
  • Luciano D’Alessandro – Actor.
  • Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.
  • Emiro Navarro – Creador de Contenido.
  • Jimmy Vásquez – Actor.
  • Víctor Tarazona – Actor.
  • Hugo Gómez – Actor.
  • Martha Restrepo – Actriz.
  • Sebastián Vega – Actor.
  • Pautips – Creadora de Contenido.
  • Virgina Lizcano – Comediante.
  • Luisa Vergara – Actriz y comediante.
  • Tuto Patiño – Actor.
La nueva temporada de MasterChef
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

