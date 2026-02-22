Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

La creadora de contenido les contó a sus seguidores las razones de su visita al médico - crédito @rechismes/IG

En medio de la emergencia vivida en Córdoba, la creadora de contenido Andrea Valdiri se volcó a ayudar a las familias damnificadas, pero su esfuerzo solidario terminó en un episodio marcado por frustración personal y complicaciones médicas.

A través de sus redes sociales, la barranquillera dejó de lado los carnavales de Barranquilla para entregar ayudas a quienes consideró que más la necesitaban.

La decisión de suspender los carnavales y priorizar la ayuda

Ante la gravedad de las inundaciones, Valdiri argumentó su ausencia de las celebraciones tradicionales: “Me despido de los carnavales de Barranquilla. Esta vez no fue Mamá Linda porque nos necesitan nuestros amigos de Córdoba, hermana. Si usted no se ha enterado, mire las noticias. El agua le llega a las familias hasta el techo, hermana”, declaró Andrea Valdiri en redes sociales.

Mientras recorría las zonas afectadas, expuso en sus plataformas digitales la magnitud del desastre y mostró cómo llevaba personalmente colchonetas, mercados y ropa para bebés, buscando cubrir las necesidades básicas de quienes perdieron todo durante la emergencia invernal.

Tensión y frustraciones durante la entrega de ayudas

Lo que debía ser una jornada de solidaridad para Valdiri pronto se tornó en una experiencia tensa, donde la falta de colaboración y desórdenes entre los asistentes empañaron la entrega. Diversos videos difundidos por los presentes evidenciaron la incomodidad de la influenciadora, visiblemente molesta por el comportamiento de algunos de los beneficiarios.

Mientras trataba de organizar a los asistentes y continuar con la distribución de los productos, Valdiri manifestó su frustración, aunque confirmó que cumplió con la entrega a pesar de las dificultades.

Así fue como Valdiri se lastimó

El cúmulo de emociones y el exigente esfuerzo físico terminaron por afectar la salud de Valdiri, quien más tarde compartió los detalles de su diagnóstico.

“Hermana, estoy donde el médico. Mira, ya a esta edad, ya yo estoy que creo que la, hermana, me estoy haciendo exámenes y todo eso, por eso no he salido por aquí. Hermana, le voy a explicar qué fue lo que me pasó. Mami, es que a mí me pasan unas cosas únicas”, relató Andrea Valdiri en su cuenta.

Reveló que, primero, pensó que el dolor torácico era consecuencia de un problema cardíaco o una gripe mal tratada: “Hace un tiempo yo sentía como un dolor en el pecho. Yo dije: ‘Niña, ¿será que me va a dar un paro cardiorrespiratorio, que mi corazón no aguanta estos amores?’ Bueno, alguna vaina así”, narró la influenciadora.

El cuadro inicial se complicó con su participación en actividades físicas y la exigencia durante la entrega de las ayudas.

“Fui al médico y me dijeron que era una gripa mal cuidada, y cuando yo hacía el tema del ejercicio, boxeo y toda esa vaina, que supuestamente la fuerza con la gripa mal cuidada me hizo una inflamación en el tórax”, detalló Valdiri sobre los hallazgos médicos.

Pero la situación se agravó al levantar un saco de papa para ayudar en la repartición, lo que derivó en una lesión más seria: “Yo que me creo supermana, levanté el saco de papa… y después es que me vine a dar cuenta, ahí fue donde, niña, me acaba de salir pequeña fisura en el tórax. Pero sí les voy a contar algo más, machi, que eso duele. Eso es como si tú tuvieras un morado aquí y tuvieras a una persona presionándote así todo el tiempo”, confesó Andrea Valdiri a sus seguidores.

Andrea Valdiri no podrá hacer ciertos ejercicios: “Me voy a desesperar”

El diagnóstico médico obligó a Valdiri a suspender todas sus actividades físicas habituales. “Me quitaron las pesas, me quitaron… Ay, no, niña, yo, yo no sé qué voy a hacer, me voy a desesperar, me voy a desesperar. Tú sabes que yo no me puedo quedar quieta, que yo me creo como de quince, pero, niña, se me olvida que voy para treinta y cinco”, admitió la creadora de contenido en su relato.

Con humor y resignación, mostró incluso la zona afectada ante la cámara: “Es que, hermana, mira, ahí se ve, mira. Ahí está, nena. Una presión en mi corazón que yo dije: ‘Esto es un mal de amor’. ¡No, hermana, no es un mal de amor, fue el saco de papa, linda! Fue el saco de papa”.

La voz de desesperación marcó el cierre de la narración: “Yo quiero sanarme, porque uno sabe que ajá, quién te tira la por aquí, o sea, la mala vibra, la cosa. Y cuando me sane, les voy a contar lo otro, pero, machi, me quiero sanar rápido. Hermana, mira, me toca como la estrellita. No voy a pagar mi recibo este mes, estoy fuera de servicio, lindo”, declaró entre risas Andrea Valdiri en sus redes sociales.