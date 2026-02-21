Colombia

Willie Colón y el día que fue arrestado en Medellín junto a toda su orquesta: la experiencia inspiró una canción

El “Malo del Bronx” canceló una fecha en la capital antioqueña en 1985 por desacuerdos económicos con los organizadores, provocando una violenta respuesta del público

Willie Colón inmortalizó su arresto
Willie Colón inmortalizó su arresto en Medellín luego de cancelar un concierto en la canción "Especial No. 5" - crédito @williecolon/X

A lo largo de su vida, Willie Colón hizo de Colombia uno de sus sitios predilectos para presentarse en vivo. El país fue uno de los que acogió con más entusiasmo el boom de la salsa en los 70, y fue así que el cantante, compositor, productor, instrumentista y arreglista desarrolló una relación cercana con el público nacional que celebró sus canciones de manera incondicional.

Las anécdotas del “Malo” de la salsa en el país también son abundantes, y una de las más recordadas tuvo lugar en Medellín, el 7 de septiembre de 1985.

Ese día, Willie tenía programada una presentación que se iba a celebrar en el Coliseo Iván de Bedout. El público abarrotó el lugar, sin saber que tras bambalinas había un conflicto que tenía en jaque la realización del concierto.

En un principio, hubo dificultades logísticas debido al retraso del vuelo desde Bogotá que transportaba a Willie y su orquesta, impidiendo que el artista llegara a la tarima a las 9:00 p. m. como estaba pactado originalmente, teniendo que posponer la presentación hasta la medianoche.

Pero una vez Colón llegó al Iván de Bedout se produjo un conflicto contractual con los empresarios de Rumba Producciones, Giovani Andrés Ulloa y Diego A. Parra. Según denunció el salsero, estos no habían cancelado el pago acordado, por lo que se negó a subir al escenario y propició la cancelación del concierto.

Al conocerse la noticia, el público que había esperado por horas, desató una violenta revuelta arrojando sillas al escenario y provocando todo tipo de desmanes que, de acuerdo con lo reportado en su día por El Tiempo, dejaron un saldo de seis heridos y daños materiales estimados en casi diez millones de pesos de la época (unos 690 millones de pesos al cambio actual).

Ante la magnitud de los hechos, la policía intervino y arrestó a Willie Colón, junto a los 13 músicos de su orquesta, trasladándolos a la estación de policía del barrio Belén bajo cargos de incumplimiento de contrato y estafa.

Willie Colón, su representante Juan
Willie Colón, su representante Juan Toro, el bongocero Ray Colón, el cantante de la orquesta Bobby Román y su atrilero Trigger, posaron para la foto encarcelados en Medellín, en 1985 - crédito @williecolon/X

El grupo permaneció detenido durante dos días en una celda de la unidad de inteligencia F2, hecho que quedó retratado en una fotografía que el propio Willie Colón compartió en su cuenta de Twitter (hoy X) en 2021, acompañado de algunos de los miembros de su orquesta. Tras su liberación, el citado medio afirmó que los empresarios fueron detenidos por las autoridades debido a lo sucedido en el Iván de Bedout.

“Especial No. 5″, la canción que contó toda la historia

Fue precisamente esta experiencia la que inspiró al “Malo del Bronx” a componer Especial Número 5i, pista que cierra su placa Contrabando, publicada el 6 de marzo de 1986.

El título hace referencia directa al número de la celda donde estuvo recluido en Medellín, mientras que la letra de la canción es básicamente una crónica musical de aquel episodio, en el que Colón narra su versión de los hechos y la frustración vivida por el engaño de los promotores, apelando a la ironía para defender su integridad y denunciar lo que consideró un arresto injusto.

“En especial No. 5, por fin pudieron encerrar a uno de los grandes peligros para la comunidad. Eran un chorro de bandidos que venían de Bogotá, declaraba el coronel, que aspiraba a general”. Así inicia la primera estrofa, refiriéndose a sí mismo y su reputación como el “Malo” de la salsa.

Otra parte del tema habla de las condiciones a las que fueron sometidos durante el encarcelamiento. “Ni tan siquiera un banquito pa’ poderse apoyar. Tomando soda en saquitos, ni una galleta pa’ zamar. Sucios, cansados y humildecitos, veinte horas de esperar”.

A partir de ese momento, la pista adquiere más intensidad y alterna con repeticiones del refrán “Amor con amor se paga” como algo que le habría dicho a las autoridades durante el arresto. En la parte final, Colón sumó una singular referencia en la que afirmaba estar en la misma celda que alguien incluso más peligroso que él: “Por lo menos cámbialo de celda, que estamos con Pedro Navaja”.

