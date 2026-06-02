Vicky Dávila acusa a Iván Cepeda y Gustavo Petro de querer “incendiar las calles” tras manifestación en Bogotá

Cientos de simpatizantes recorrieron las calles de la capital para expresar su apoyo al candidato presidencial de cara a la segunda vuelta. - crédito @IvanCepedaCast/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a las movilizaciones registradas en Bogotá durante la noche de este lunes 1 de junio y lanzó críticas contra el candidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro, a quienes acusó de promover el caos político en medio del inicio de la campaña para la segunda vuelta presidencial.

Las declaraciones de Dávila surgieron luego de que cientos de jóvenes se congregaran en distintos puntos de la capital para expresar su respaldo a la fórmula presidencial conformada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, apenas un día después de conocerse los resultados de la primera vuelta.

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A través de su cuenta en redes sociales, la exaspirante presidencial compartió imágenes de las movilizaciones y aseguró que detrás de estas manifestaciones existe una estrategia política impulsada desde los sectores afines al Gobierno nacional.

“Iván Cepeda y Gustavo Petro quieren incendiar las calles. Esto ocurrió esta noche en Bogotá. Pero el pueblo los derrotará democráticamente. Somos millones los que estamos tan aburridos de ustedes, de su destrucción y su caos. Dios nos protege”, escribió Dávila.

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Vicky Dávila arremete contra Petro y Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

Las movilizaciones de apoyo a Iván Cepeda

La noche del lunes dejó una de las primeras demostraciones de fuerza política del sector progresista tras los resultados de la primera vuelta.

Cientos de jóvenes se reunieron frente a la sede del Pacto Histórico en Bogotá y posteriormente recorrieron varias calles de la ciudad para expresar su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron una multitud ocupando varias cuadras, ondeando banderas de Colombia y entonando consignas en favor del candidato.

Entre las frases más repetidas durante la concentración estuvo: “Se ve, se siente, Cepeda presidente”.

La movilización se produjo en medio de un ambiente político especialmente sensible, luego de que Cepeda manifestara dudas sobre algunos aspectos del proceso electoral y solicitara claridad frente a presuntas inconsistencias relacionadas con el censo electoral.

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Según ha señalado el candidato presidencial, existiría un desfase cercano a las 885.000 cédulas dentro de los registros electorales, situación que, según afirmó, debe ser revisada por las autoridades competentes antes de cerrar cualquier discusión sobre los resultados del preconteo.

Vicky Dávila cuestionó las movilizaciones y aseguró que las diferencias políticas deben resolverse en las urnas. - crédito @Wayunkerra/X y @VickyDavilaH/X

El mensaje de Iván Cepeda a los jóvenes

Tras las manifestaciones, Iván Cepeda publicó un mensaje en su cuenta de X en el que agradeció el respaldo de quienes participaron en las jornadas de movilización.

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El candidato destacó el papel de los jóvenes dentro de la actual contienda electoral y defendió el carácter pacífico de las concentraciones.

“Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia. Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”, escribió.

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Además de agradecer la participación ciudadana, Cepeda hizo referencia directa a la segunda vuelta presidencial, en la que enfrentará al candidato Abelardo de la Espriella.

Cepeda agradeció el apoyo ciudadano y destacó la participación de los jóvenes en la campaña. - crédito @IvanCepedaCast/X

Petro también llamó a la movilización de los jóvenes

Las manifestaciones ocurrieron en medio de varios pronunciamientos realizados por el presidente Gustavo Petro después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.

A través de sus redes sociales, el mandatario defendió el proyecto político que respalda y aseguró que el progresismo necesita sumar cerca de tres millones de votos adicionales para alcanzar la Presidencia en la segunda vuelta.

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En uno de sus mensajes más comentados, Petro hizo un llamado directo a la juventud colombiana para participar activamente en el proceso electoral.

“A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular”, expresó el mandatario.

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Esmeralda Hernández destacó la asistencia de jóvenes

Durante la jornada también se pronunció la senadora Esmeralda Hernández, quien compartió un video desde la concentración realizada en Bogotá.

La congresista aseguró que la convocatoria superó las expectativas iniciales y destacó la participación de cientos de jóvenes.

“Bueno, miren lo que pasó hoy. Se convocó a una reunión de la dirección de jóvenes en la sede y llegaron más de ochocientos jóvenes”.

En su intervención, Hernández afirmó que la movilización representa el respaldo de distintos sectores sociales al proyecto político encabezado por Cepeda y Quilcué.

Además, sostuvo que la campaña continuará fortaleciendo su presencia en las calles y defendió la importancia de mantener la participación ciudadana durante las próximas semanas.

La senadora aseguró que más de 800 jóvenes participaron en la convocatoria y llamó a mantener el respaldo a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué. - crédito @EsmeHernandezSi/X

La movilidad regresó a la normalidad

Las movilizaciones generaron afectaciones temporales en varios corredores viales de Bogotá.

Los manifestantes iniciaron su recorrido en el sector de Teusaquillo, específicamente en la calle 37 con carrera 17, y posteriormente avanzaron por diferentes vías de la ciudad.

Sin embargo, hacia las 10:20 de la noche, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que los participantes ya se habían dispersado y que el tránsito había regresado a la normalidad en la carrera 8 con calle 45.