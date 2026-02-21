Una de las pruebas más importantes contra el Clan del Golfo fue presuntamente alterada para manchar a altos mandos de la Policía Nacional

El exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, negó que hubiera recibido presiones por parte del general (r) Eduardo Zapateiro - crédito Colprensa

Presuntamente hubo manipulación en la agenda personal del exmilitar y exparamilitar colombiano alias Zeus, pieza clave incautada por la Policía Nacional de Colombia en abril de 2024, tras la Operación Armagedón II llevada a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Según información obtenida por Semana, el contenido alterado de este documento habría incidido directamente en el retiro de altos mandos policiales y generó dudas sobre la confiabilidad de pruebas utilizadas para combatir al Clan del Golfo.

La denuncia del montaje provocó un intenso debate nacional acerca de la fiabilidad de la evidencia judicial y la transparencia de las instituciones encargadas de la seguridad.

Alias Zeus, cuyo nombre real era Juan Carlos Rodríguez Agudelo, fue mayor retirado del Ejército y actuaba como relacionador público del Clan del Golfo.

La agenda, escrita de su puño y letra, exhibía rutas, contactos y cifras que revelaban la infiltración del criminal en organismos de seguridad y círculos políticos.

De acuerdo la versión de alias Zeus la muerte del general Martín Orlando Carreño fue en realidad un atentado perpetrado por los paramilitares ordenado, según escuchó, por el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar - crédito Colprensa

Entre los nombres originales aparecían Juan Fernando Petro, Carlos Ramón González y Danilo Rueda. Rodríguez Agudelo fue abatido por la Policía el 28 de septiembre de 2024 en Antioquia, dejando información relevante usada en investigaciones judiciales actualmente bajo sospecha.

El 10 de abril de 2024, agentes detuvieron a alias Zeus en Mutiscua, Norte de Santander, junto con su grupo, tras decomisar armas, explosivos y dispositivos electrónicos.

Entre los 182 folios incautados, se encontraba la agenda. Sin embargo, este cuaderno no fue incluido en la legalización de evidencias presentada ante la Fiscalía, sino que fue entregado a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

Según testimonios recogidos por Semana, un miembro de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) habría aprovechado espacios en blanco para agregar los nombres de altos oficiales que no figuraban en la versión original del documento.

La manipulación de la agenda transformó la página nueve en la once de la versión alterada, donde se incorporaron frases, cifras y símbolos con la intención de involucrar directamente al general José James Roa Castañeda y al coronel John Robert Chavarro Romero en presuntos pagos ilegales. Este hecho desembocó en su retiro durante el mandato de Gustavo Petro.

Seis fusiles, cinco armas cortas, munición, equipos de comunicación, así como un vehículo de alta gama y cuatro motos fueron parte de los bienes que halló la Policía en una finca del corregimiento de Aquitania en el municipio de San Francisco, Antioquia, durante el operativo que dio como resultado la muerte de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido con el alias de Zeus, y siete de sus hombres - crédito Policia Nacional de Colombia

Semana tuvo acceso a ambas versiones de la agenda. El análisis forense demostró que los textos añadidos en la página alterada no correspondían a la caligrafía de alias Zeus.

El informe grafológico realizado por el Centro de Servicios Criminalísticos Integrados Juan Carlos Pérez halló diferencias evidentes de velocidad, forma e inclinación de los trazos, descartando la autoría original en las nuevas anotaciones.

Este hallazgo científico fue expuesto al Ministerio de Defensa, que, pese a las advertencias, priorizó la versión manipulada durante la toma de decisiones institucionales.

El capitán Omar David Mera Guevara, adscrito a la ayudantía del alto mando policial y antes vinculado al grupo élite Grate de la Dijín, fue señalado como principal responsable del montaje.

El general en retiro Roa Castañeda afirmó a Semana: “El montaje en la zona estoy casi que seguro que lo hizo un señor oficial, en el grado de capitán, asignado a un grupo antiterrorista, Grate, de la Dijín. Es el capitán Mera”. Otros oficiales respaldaron esta versión, aunque solicitaron mantener sus identidades en reserva por razones de seguridad.

El capitán Mera Guevara negó su participación señalando que estaba en Cúcuta ese día y no tomó parte en el procedimiento. No obstante, existe una grabación en poder de la Dipol en la que Mera reconoce errores en la cadena de custodia: “El error fue cuando la Sijín Denor hizo la judicialización, que no relacionó esa agenda. No quiero dar nombres, pero alguien ordenó que sacaran esa agenda de ahí”.

La incautación de los elementos hacen parte del inventario de los bienes que componían la fortuna del mayor (r) del Ejército de 54 años, quien fue condenado por nexos con paramilitares y con el cártel del norte del Valle, al ser considerado como el hombre de confianza de Diego Montoya, alias Don Diego, para el tráfico de cocaína - crédito Policía Nacional de Colombia

A raíz del escándalo, el Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Iván Velásquez y luego de Pedro Sánchez, inició investigaciones internas. Inicialmente, Roa Castañeda fue promovido y Chavarro Romero enviado a una comisión internacional.

Finalmente, ambos oficiales fueron retirados de la Policía bajo la dirección del general Carlos Fernando Triana, que aclaró a Semana que “el llamado a calificar servicios se tomó conjuntamente entre la junta asesora de generales y el Ministerio de Defensa por motivos de tiempo”, y minimizó el impacto de la agenda de Zeus como causa directa.

El caso mantiene paralizados expedientes en la Fiscalía General de la Nación y deja la autenticidad de la prueba digital en entredicho, obstaculizando investigaciones clave contra el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales.

En el interior del órgano investigador, crece la inquietud por la tardanza en el análisis de los archivos digitales de alias Zeus. Esta demora prolonga la incertidumbre acerca de sus posibles lazos con redes institucionales y políticas de alto rango, intensificando el debate sobre la profundidad de sus conexiones dentro de la fuerza pública y el poder político, según constató Semana.