Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

El desplazamiento forzado en Yondó y Remedios se recrudeció tras combates entre el ELN y el Clan del Golfo - crédito otomontaje Infobae (AFP- Colprensa)

Decenas de personas abandoranaron sus hogares en el sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia tras intensos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, generando una nueva ola de desplazamiento forzado en la región de Yondó y Remedios.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, familias enteras han llegado a Yondó, donde las autoridades locales reportan una crisis humanitaria que desborda la capacidad de respuesta.

“En este momento realizamos visita de acompañamiento y verificación en territorio, y participamos en las instancias de coordinación interinstitucional para que se active de manera urgente la atención y protección a las personas afectadas”, informó la Defensoría.

Más de 55 personas, incluyendo niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, huyeron de la violencia en el sur de Bolívar y nordeste de Antioquia - crédito @NRC_LAC / X

Por su parte, el alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, señaló que la emergencia afecta a comunidades rurales de Remedios y a la vereda Tamar Bajo, desde donde se han desplazado al menos 55 personas.

El mandatario local señaló que “tenemos dos adultos mayores, dos mujeres en gestación, una de la comunidad indígena y 25 niños, niñas y adolescentes”, que permanecen alojados en la Casa de la Cultura del municipio. Entre los desplazados se encuentran también “una persona con discapacidad y 27 mujeres”, añadió el mandatario.

La situación se agravó por la presencia de cuerpos de combatientes en las inmediaciones de los caseríos, lo que plantea un riesgo sanitario para la población civil.

“Me manifestaron ahorita: Alcalde, ya esos cuerpos se están descomponiendo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí todavía hay personas y el olor nos puede afectar”, relató Ariza Rivera, citado por Caracol Radio.

El conflicto habría obligado a suspender actividades escolares en la vereda Tamar Bajo y ha puesto en peligro a menores de edad ante la posibilidad de reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales.

La crisis humanitaria en Yondó desborda la capacidad de respuesta de las autoridades frente a la llegada masiva de desplazados - crédito Diario Regional/Facebook

Desde la Alcaldía se solicitó la presencia de la fuerza pública y la intervención de autoridades sanitarias de manera urgente para prevenir mayores afectaciones.

Además de los desplazamientos masivos, el alcalde confirmó la atención de tres casos individuales provenientes de las veredas Puerto Matilde y Campo Bijao, cuyos habitantes abandonaron sus viviendas por temor a la violencia.

Aunque la Gobernación de Antioquia ha brindado apoyo, Ariza Rivera advirtió que los recursos locales están sobrepasados, pese a los esfuerzos por garantizar alimentación y servicios de salud.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación coordina acciones humanitarias y la presencia del Ejército para estabilizar la zona.

“Hemos convocado a un consejo de seguridad para desde allí diseñar y establecer cuáles van a ser las estrategias que vamos a llevar a cabo con el fin de garantizarle seguridad a esta población del municipio de Remedios”, precisó Martínez.

La presencia de cuerpos sin recoger en las zonas rurales eleva el riesgo sanitario para la población civil en Remedios - crédito Colprensa

Mientras tanto, familias permanecen confinadas en sus viviendas ante el temor de nuevos enfrentamientos, a la espera de garantías de seguridad para regresar a sus lugares de origen.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

El nordeste de Antioquia enfrenta una escalada de violencia por la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo.

Frente a esto, el Ejército solicitó respaldo urgente a la Gobernación de Antioquia ante los combates en zonas rurales de Remedios, donde el uso de explosivos lanzados desde drones y armas convencionales provocó desplazamientos, confinamientos y riesgo para civiles, incluidos niños refugiados en escuelas.

El 20 de febrero, explosivos impactaron cerca de la escuela La Orquídea en Tamar Bajo, obligando a la comunidad a resguardarse. ONG y líderes sociales denunciaron la presencia de grupos armados fuertemente equipados en varias veredas y municipios, extendiendo el peligro.

La disputa responde al control de corredores usados en actividades ilícitas como la minería y el narcotráfico. Pese a la urgencia, continúan las hostilidades y las comunidades reclaman sin éxito una intervención efectiva y la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario.