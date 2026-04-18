Colombia

Juan Daniel Oviedo aclaró por qué dijo que en Buenaventura “están comiendo mierda”: “Todos la hemos comido”

El candidato vicepresidencial señaló que la expresión coloquial no hacía referencia temas gastronómicos, sino a las dificultades cotidianas que enfrenta la población del Pacífico colombiano

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Las palabras de Juan Daniel Oviedo generaron controversia y provocaron debates sobre la interpretación de expresiones coloquiales en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Las palabras de Juan Daniel Oviedo generaron controversia y provocaron debates sobre la interpretación de expresiones coloquiales en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Juan Daniel Oviedo, exconcejal de Bogotá y hoy fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, fue centro de polémica por sus declaraciones frente a las precarias condiciones de vida en Buenaventura, epicentro portuario del suroccidente colombiano.

En diálogo con Caracol Radio, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) había señalado que la población del distrito del Valle del Cauca enfrenta dificultades como falta de agua potable, alcantarillado deficiente y un entorno controlado por bandas criminales, lo que a su juicio evidencia un abandono institucional.

“Decirles que Buenaventura es mi prioridad en el suroccidente colombiano. No puede ser posible que la ciudad que aloja al puerto más importante de Colombia tenga a sus habitantes comiendo mierda, sin agua 24 horas al día y sin un alcantarillado digno como debe ser la ciudad de Buenaventura”, expresó Oviedo en su momento.

Juan Daniel Oviedo denuncia la falta de agua potable y alcantarillado en Buenaventura como muestra del abandono estatal - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters
Juan Daniel Oviedo denuncia la falta de agua potable y alcantarillado en Buenaventura como muestra del abandono estatal - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Sin embargo, la expresión coloquial utilizada por Oviedo fueron cuestionadas tanto por sectores políticos como en la población del puerto marítimo del pacífico colombiano.

Una de ellas fue la candidata presidencial Sondra Macollins que, por medio de una publicación en su cuenta de X, al considerar que su comentario revictimizan a los habitantes de Buenaventura.

Usted que se la pasa dando ‘periodicazos’ y corrigiendo a otros… termina con un comentario así. Qué ironía: los que más señalan, casi siempre son los que menos se revisan (...) sus palabras evidencian: una desconexión total con la realidad de la gente. Mientras millones la están luchando, esto es la muestra de cómo muchos desde el escritorio, creen que saben de la realidad de los colombianos”, comentó la aspirante a la Presidencia en las redes sociales.

La candidata presidencial criticó al exdirector del Dane por sus comentarios contra Buenaventura - crédito @SondraMacol/X
La candidata presidencial criticó al exdirector del Dane por sus comentarios contra Buenaventura - crédito @SondraMacol/X

Explicación de Juan Daniel Oviedo

Ante la polémica, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo salió en sus redes sociales a explicar el motivo por el que manifestó dicha frase.

En un video publicado en su cuenta de X, el político precisó que su comentario hiciera referencia a la gastronomía local y reafirmó que el comentario se refería a la dignidad y las condiciones de vida de los habitantes.

Aquí no estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de dignidad. No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa ‘comer mierda’. Todos la hemos ‘comido’”, expresó el exconcejal de Bogotá.

- crédito @JDOviedoAr/X
- crédito @JDOviedoAr/X

A su vez, Oviedo detalló que su expresión aludía a situaciones como “levantarse a trabajar y que no alcance, estudiar y no encontrar salida, quedarse sin trabajo, sin estudio, con la salud tambaleando”, insistiendo en que el objetivo era narrar una realidad social.

“Y llegan y me hacen un ataque como si la comida de Buenaventura supiera a mierda. ¡Por Dios! Cuando todos hemos sabido qué es comer mierda en este país. Es esforzarse y ver que los papás buscan plata donde no hay para pagar la matrícula de un joven o una joven en la universidad. Graduarse y ver que el hijo no logra trabajo con ese título, eso es comer mierda, por Dios”, añadió.

Por último, reiteró sus cuestionamientos hacia la crisis social que atraviesa el puerto marítimo y cuestionó que sea maltratado por expresar su visión del distrito vallecaucano.

Según Oviedo, la frase apunta a problemas como el desempleo, la falta de oportunidades educativas y la crisis de salud en Buenaventura - crédito @JDOviedoAr/X

“Es comer más de lo que queremos y menos de lo que sabemos. En Buenaventura se come delicioso. Pero también se vive una realidad que le duele a todo el país y que no se puede maquillar (...) Y que ahora entonces yo soy el indeseado en Buenaventura por decir que en Buenaventura, el principal puerto del país, la gente está comiendo mierda porque no tienen agua 24 horas, porque no tienen alcantarillado, porque están al mando de las bandas criminales, porque a los jóvenes de la Universidad del Pacífico que estudian Logística Portuaria no les da trabajo en Buenaventura porque son negros de Buenaventura y que prefieren gente de otros lados”, concluyó.

Además de los retos estructurales de Buenaventura, Oviedo identificó cuatro “bombas de tiempo” que, a su juicio, deberá enfrentar cualquier nuevo Gobierno: la inseguridad, el acceso a la salud, el déficit energético y la desconfianza derivada de los desequilibrios fiscales y de inversión.

Según precisó, resolver estos problemas abriría la puerta a cuatro grandes transformaciones para Colombia: una “transformación social que cuide a la informalidad”, una transformación productiva enfocada en los emprendedores, una dimensión territorial orientada a la paz local (con mención particular a zonas como Tuluá y Buenaventura) y una transformación del Estado basada en la aplicación de tecnología para agilizar la gestión pública y fortalecer la interacción entre empresarios y Gobierno.

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