Figura del Junior respondió a las críticas de exfutbolista Macnelly Torres: “Es fácil tener un micrófono”

Macnelly Torres cuestiona la falta de equilibrio en la nómina del Junior tras las nuevos refuerzos del cuadro Tiburón, a lo que Juan David Ríos salió a responder-crédito Luisa González/REUTERS

Junior de Barranquilla vive momentos de alta exigencia tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

El 14 de abril de 2026, el campeón de Colombia cayó en su visita ante Cerro Porteño en el estadio Pablo Rojas “La Nueva Olla”, de Asunción, por la fecha 2 de la Copa Libertadores, y las críticas hacía el cuerpo técnico dirigido por el uruguayo Alfredo Arias como a los jugadores no se hizo esperar.

El exvolante Macnelly Torres se sumó a los cuestionamientos hacia la campaña deportiva que hace el cuadro “Tiburón”, y allí comenzó un intercambio de declaraciones entre el exjugador de Atlético Nacional, y el volante Juan David Ríos.

El exvolante del cuadro "Tiburón" fue tajante con el grupo de jugadores que dirige Alfredo Arias y que es el actual campeón de Colombia-crédito @HablaDeportes/X

El 16 de abril de 2026, en entrevista con el influencer Dímelo King en el programa El Camerino, Torres lanzó una fuerte crítica sobre la inversión que hizo la junta directiva del cuadro barranquillero para la presente temporada.

Torres explicó que el problema de la directiva de Junior fue invertir en jugadores de ataque, descuidando las otras líneas del equipo:

“Ey loco, una realidad es que la nómina de Junior no es tan buena como todos creen. Se gastaron la plata en cuatro delanteros, en Paiva, Bacca, Muriel y Teo”.

Después de resaltar que el equipo de Alfredo Arias tiene jugadores destacados en la posición de delantero, Torres afirmó que la jerarquía de dichos futbolistas en mención no garantiza el buen funcionamiento colectivo del equipo, y agregó que la ausencia de tener un volante creativo está pesando en la campaña para los barranquilleros:

“Resulta que de ahí atrás está cojo. En adición a ello, hay que recordar que Junior se ha caracterizado porque siempre tiene una figura de volante 10 y hoy no la tiene. Entonces es algo claro”.

La respuesta de Juan David Ríos a Macnelly Torres

El exvolante del Deportivo Pereira y Deportes Tolima respondió la dura crítica de Macnelly Torres-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Después de las polémicas declaraciones de Macnelly Torres, el 17 de abril de 2026, Juan David Ríos conversó con el programa Habla Deportes dirigido por el periodista Juan Salvador sobre lo dicho por el exvolante.

Ríos fue claro en afirmar que respeta la postura de Torres, pero se mostró en contra de lo dicho por él, ya que aseguró que existe una tendencia de que los exjugadores se enfocan en hablar en dichas plataformas para criticar de forma constante:

El volante se refirió a las polémicas declaraciones que entregó el campeón de América con Atlético Nacional en 2016, y surgido en el Junior de Barranquilla-crédito @HablaDeportes/X

“No sé por qué se volvió tan común que los exjugadores creen esas plataformas para criticarnos, para hablar mal de los equipos. Para mí es un ídolo futbolístico y tiene que hablar de táctica, de sus experiencias, pero a favor. La gente podría aprender un montón de esas dinámicas. No estoy de acuerdo con esas declaraciones, es fácil tener un micrófono y tirarnos a la gente en contra. Respeto su punto de vista y creo que tenemos un gran equipo, pero tenemos que mejorar”.

Junior de Barranquilla sigue su camino en la temporada 2026

Junior volverá a jugar en la Liga BetPlay tras caer en Asunción del Paraguay-crédito Luisa González/REUTERS

En medio de la polémica que Torres armó por sus declaraciones, los “Rojiblancos” volverán a la acción en la Liga BetPlay el 19 de abril de 2026 cuando reciban en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Llaneros F.C., a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia).

El equipo dirigido por Alfredo Arias actualmente se encuentra en la tercera posición de la Liga BetPlay, con 28 puntos, gracias a las nueve victorias, un empate y seis derrotas en el campeonato.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores de América, Junior jugará el 28 de abril de 2026 ante Sporting Cristal de Perú, en el estadio Miguel Grau, de Callao, a partir de las 9:00 p. m. (hora de nuestro país).

A continuación, este es el calendario del “Tiburón” en lo que queda de abril:

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Junior vs. Llaneros

24 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta vs. Junior

28 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Sporting Cristal vs. Junior