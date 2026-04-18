Colombia

Con artes marciales cliente redujo a presunto ladrón en un D1 de Atláltico y el hecho quedó en video

El episodio ocurrió en una tienda de cadena en un municipio del Atlántico. La escena se difundió en redes sociales mientras persisten las preocupaciones por los casos de hurto en distintas ciudades del país

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El video muestra el momento en que un hombre interviene durante un intento de hurto en un supermercado de Soledad, Atlántico. En las imágenes se observa cómo el ciudadano reduce al presunto responsable utilizando técnicas de artes marciales, mientras otros clientes permanecen alrededor y observan la situación dentro del establecimiento- crédito @ColombiaOscura/X

Un video que se volvió viral en redes sociales, grabado en un supermercado del municipio de Soledad, Atlántico, mostró la intervención de un ciudadano durante un intento de hurto al interior del establecimiento. En las imágenes se observa cómo un hombre, que según los registros practica artes marciales, logra inmovilizar a quien sería el presunto responsable del hecho.

El episodio ocurrió en una tienda de la cadena Tiendas D1. De acuerdo con el contenido difundido en redes sociales, un individuo ingresó al lugar con la intención de cometer un robo. En medio de la situación, uno de los clientes reaccionó y enfrentó al sospechoso, evitando que la acción se concretara antes de que pudiera salir del establecimiento.

La grabación permite ver cómo el ciudadano acorrala al hombre en una zona del local y, mediante maniobras físicas, restringe sus movimientos hasta dejarlo en el suelo. Durante varios segundos lo mantiene inmovilizado mientras otras personas permanecen alrededor observando lo ocurrido sin intervenir directamente en el procedimiento. En el mismo video se escuchan voces de testigos que le piden que lo suelte, aunque la retención se mantiene por un tiempo adicional mientras se controla la situación.

El material se difundió ampliamente en plataformas digitales, en las que generó comentarios relacionados con la frecuencia de los casos de hurto en distintas ciudades del país.

Un hombre con conocimientos en artes marciales inmovilizó a un presunto delincuente durante un intento de hurto en un supermercado del Atlántico- crédito @ColombiaOscura/x
Un hombre con conocimientos en artes marciales inmovilizó a un presunto delincuente durante un intento de hurto en un supermercado del Atlántico- crédito @ColombiaOscura/x

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre la identidad del hombre que fue reducido ni sobre la persona que intervino. Tampoco se ha confirmado si el presunto ladrón fue posteriormente puesto a disposición de las autoridades o si se iniciaron actuaciones judiciales tras lo ocurrido dentro del establecimiento comercial.

En medio de la difusión del caso, la Policía Nacional reiteró que en el municipio de Soledad se adelantan acciones dirigidas a enfrentar distintas modalidades delictivas. Según información institucional, estas labores incluyen operativos, controles y capturas de personas vinculadas a estructuras criminales que operan en esta zona del Atlántico.

En un comunicado, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este resultado hace parte de las acciones contundentes que se vienen adelantando para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

Aunque el pronunciamiento se refiere a resultados operativos en el área, el caso ocurrido en el supermercado ha sido interpretado por algunos sectores como un ejemplo de la reacción de ciudadanos frente a situaciones de hurto en espacios cotidianos, especialmente en lugares de alta concurrencia como tiendas y supermercados.

La escena fue grabada por cámaras dentro del establecimiento, donde se observa la intervención de un ciudadano ante un intento de robo.- crédito Tiendas D1
La escena fue grabada por cámaras dentro del establecimiento, donde se observa la intervención de un ciudadano ante un intento de robo.- crédito Tiendas D1

El video también deja ver que, durante el desarrollo de los hechos, no hay presencia visible de personal de seguridad privada interviniendo en la escena en el momento exacto en que ocurre la inmovilización. Este aspecto ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención en establecimientos comerciales y sobre la capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de situaciones.

Las cifras relacionadas con delitos como el hurto continúan siendo un punto de atención en diferentes regiones del país, en especial en áreas urbanas donde se concentra la actividad comercial. Si bien las autoridades reportan capturas y operativos contra organizaciones delictivas, la circulación constante de videos como este mantiene vigente la discusión sobre la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

Joven de 15 años en UCI luego de ser alcanzada por una bala - crédito Colprensa
El hecho ocurrió en una tienda de cadena en Soledad y generó reacciones por la forma en que se evitó el hurto - crédito Colprensa

El caso de Soledad se suma a otros episodios recientes en los que ciudadanos han intervenido directamente en medio de situaciones delictivas. Estas acciones han abierto un debate sobre los riesgos asociados a este tipo de reacciones y sobre el papel que deben desempeñar las autoridades en la atención de estos hechos, así como sobre los límites legales de este tipo de intervenciones.

Por ahora, no se han conocido informes adicionales que detallen las consecuencias legales derivadas de lo ocurrido en la tienda. Entretanto, el video continúa circulando en redes sociales y sigue generando reacciones en torno a la seguridad en establecimientos comerciales, la respuesta ciudadana frente al delito y las condiciones de orden público en distintas ciudades del país.

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