Elecciones presidenciales de 2026 contarán con auditoría internacional y monitoreo abierto de sistemas, confirmó la Registraduría

La Registraduría Nacional implementa auditorías técnicas e internacionales para asegurar la transparencia del sistema electoral colombiano - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil activó un plan de auditorías técnicas e internacionales para garantizar la transparencia en los sistemas tecnológicos de las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo de 2026.

El anuncio fue realizado por el registrador nacional Hernán Penagos, durante el Congreso Naturgas 2026 en Cartagena, donde mencionó que la estrategia establece medidas de inspección, revisión y verificación con acompañamiento de entidades nacionales e internacionales.

En su intervención el funcionario explicó que el plan de auditorías tecnológicas prevé revisiones abiertas sobre los programas y sistemas clave de la jornada electoral.

Entre sus componentes se encuentra la auditoría internacional a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), la exposición del código fuente de softwares críticos, y la realización de simulacros técnicos antes de la elección.

El plan de auditoría tecnológica contempla inspección de software, infraestructura y exposición del código fuente para el preconteo y escrutinio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La iniciativa busca asegurar la inspección y vigilancia por parte de partidos, misiones electorales y público técnico en etapas como el preconteo, escrutinio y consolidación nacional de resultados.

La estrategia, según detalló Penagos, abarca auditorías externas, análisis del software y la infraestructura electoral, y asistencia técnica internacional permanente.

“Vamos a abrir todo el proceso electoral desde lo tecnológico para que los auditores de las organizaciones políticas, las campañas, los candidatos y los observadores electorales puedan estar presentes en cada uno de esos momentos determinantes en relación con el proceso electoral en Colombia”, afirmó el registrador.

El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) liderará la asistencia técnica internacional y la auditoría especializada de los sistemas de votación en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Participación internacional en la auditoría electoral

Además del acompañamiento internacional por parte del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que liderará la asistencia técnica y la auditoría especializada del proceso y sus sistemas, el registrador confirmó que otras empresas tecnológicas como Thomas Greg & Sons e Indra cumplirán funciones específicas en el desarrollo y control de los sistemas electorales.

La primera compañía participa bajo un contrato valorado en 2,1 billones de pesos, enfocado en soluciones tecnológicas y logísticas para los componentes técnicos que abarca desde la inscripción de ciudadanos hasta la fase postelectoral, según información revelada por El Espectador.

Por su parte, Indra tiene a su cargo un convenio superior a 48.000 millones de pesos, en el que será responsable de consolidar y divulgar digitalmente los resultados del preconteo y escrutinio a través del procesamiento electrónico.

Todos estos sistemas –desde registros iniciales, biometría, cargos de jurados, preconteo y escrutinio, hasta la digitalización de formularios y la divulgación— serán auditados por actores independientes y misiones de observación electoral nacionales e internacionales.

Empresas como Thomas Greg & Sons e Indra tienen contratos claves para el desarrollo y control del software electoral, incluyendo la inscripción de ciudadanos y la consolidación de resultados - crédito Registraduría

De igual forma, el registrador notificó que las organizaciones políticas, campañas y equipos técnicos contarán con la opción de auditar cualquiera de las etapas y programas definidos por la Registraduría, cubriendo los trece componentes principales enumerados por la entidad.

La institución espera que este acceso técnico abierto refuerce la confianza de todos los actores en cada fase del proceso electoral.

Según indicó Hernán Penagos, “cualquier experto en estos temas puede dar fe de que es un tiempo suficiente para que los auditores de los partidos, la observación y las autoridades puedan evidenciar la fiabilidad de esos códigos fuente y de esos software”.

Imagen de referencia - La Registraduría permite que partidos, campañas y observadores técnicos auditen trece componentes principales del sistema electoral colombiano en cada fase del proceso - crédito Colprensa

Cronograma del proceso electoral

El calendario oficial, publicado por la Registraduría, señala que la exposición del código fuente de los sistemas de preconteo y sorteo de jurados tendrá lugar entre el 27 de abril y el 10 de mayo de 2026.

Posteriormente, desde el 11 hasta el 24 de mayo, se abrirán para revisión pública los sistemas de escrutinio y consolidación nacional, junto con pruebas técnicas especializadas.

En la etapa final antes de la elección, la Registraduría realizará varios simulacros y ejercicios técnicos. El simulacro nacional e internacional de preconteo será el 16 de mayo, seguido por los simulacros de escrutinios nacionales y de consulados los días 19 y 20 de mayo, y la simulación de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.

El registrador Hernán Penagos confirmó que el simulacro de preconteo nacional e internacional de votos está previsto para el 16 de mayo - crédito Registraduría

El plan de auditorías responde a cuestionamientos recientes sobre la transparencia de los sistemas informáticos electorales y a un debate entre la Registraduría Nacional y el Gobierno nacional, especialmente por la contratación de empresas como Thomas Greg & Sons.

Por último, la Registraduría Nacional reiteró su apuesta por un escenario de observación abierta y reducción de riesgos técnicos, con el objetivo de fortalecer la confianza institucional de cara a la elección del sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.