Colombia

Petro resaltó propuesta de Juan Manuel Santos sobre transición energética como estrategia de paz: “Las energías fósiles solo traen guerras”

El presidente de la República señaló que la propuesta de la mayoría de los candidatos presidenciales de volver a la economía de hidrocarburos significa arruinar la agricultura de alimentos y la industria

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Juan Manuel Santos y Gustavo Petro
Petro respaldó propuesta de Juan Manuel Santos sobre la transición energética a nivel global - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La IV Reunión en Defensa de la Democracia comenzó este sábado 18 de abril de 2026, en Barcelona, España, con la participación de una docena de líderes progresistas de varios países, incluido el presidente de la República, Gustavo Petro, que declaró que este foro aspira a ser “una alternativa en el mundo”.

Según sus consideraciones, la cita debe constituir “una especie de faro que, en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global, ayude a fijar el rumbo de la vida y no de la muerte”. En sus intervenciones, el mandatario colombiano reclamó abrir “un proceso serio de paz en oriente” y subrayó la “necesidad de descarbonizar la economía global”.

El presidente de la República señaló que la propuesta de la mayoría de los candidatos presidenciales de volver a la economía de hidrocarburos significa arruinar la agricultura de alimentos y la industria - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República señaló que la propuesta de la mayoría de los candidatos presidenciales de volver a la economía de hidrocarburos significa arruinar la agricultura de alimentos y la industria - crédito @petrogustavo/X

Tras su intervención, Petro utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a la visión energética del expresidente Juan Manuel Santos orientada a abandonar el uso de hidrocarburos y fomentar energías limpias.

En su análisis, sostuvo que el uso de energías renovables acerca al mundo a la paz, señalando que productos como el petróleo son los causantes de conflictos bélicos a escala internacional.

“Las energías limpias significan más paz y democracia al poderse generar desde cualquier hogar del mundo. Las energías fósiles solo traen guerras y destrucción de la democracia (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En respuesta a las críticas de la ACP sobre el aumento de la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, el presidente Petro indicó que la medida solo se activará si los precios internacionales de estos recursos suben, lo que aumentaría las utilidades del sector - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Canva
Petro mantiene su postura de dejar de lado los combustibles fósiles - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Canva

En el apartado nacional, el gobernante de los colombianos señaló que renovar contratos de combustibles fósiles es una manera de retroceder en materia medioambiental. A juicio de Petro, la venta de petróleo y sus derivados afecta el crecimiento agrícola que ha experimentado el país durante su administración.

“Devolver a Colombia hacia lo fósil como proponen la mayoría de candidatos presidenciales es volver a arruinar la agricultura de alimentos y la industria que ha despegado. Volver a la economía fósil significa perder lo avanzado en la disminución de la desocupación y volver a una economía mucho más raquítica (sic)”, afirmó.

Y agregó: “Hoy Colombia es la segunda economía más diversa de América Latina después de Uruguay y eso se llama potencialidad. Eso no se debe perder para especializarnos en algo tan vulnerable como el petroleo o la cocaína (sic)”.

Sobre las preocupaciones por una posible carencia en el suministro de gas, Gustavo Petro mencionó que la solución al problema radica en la reducción del consumo.“¿Cómo se resuelve la falta de gas?: disminuyendo el consumo y no imponiendo el fracking, la propuesta de fracking así es criminal con la naturaleza y la vida humana (sic)”.

Petro planteó soluciones para que los colombianos dejen atrás el uso de gas - crédito @petrogustavo/X
Petro planteó soluciones para que los colombianos dejen atrás el uso de gas - crédito @petrogustavo/X

En ese escenario, planteó otros campos de acción para reducir el uso de este recurso, como cambios dentro de Ecopetrol y el uso de energías renovables en las empresas.

“Cómo se reemplaza el consumo de gas: 1. Haciendo que la energía de Ecopetrol sea energía limpia. 2. Transformando todas las empresas termoeléctricas de gas, carbón y líquidos del petróleo en empresas de energías limpias comenzando por las públicas (sic)”.

El primer mandatario sugirió que los colombianos podrían dejar de usar gas para sus actividades del hogar y comenzar a incluir energías limpias autogeneradas Este cambio, en su criterio, reduciría el gasto en labores de cocina, entre otras.

“3. Sustituyendo el gas en empresas y hogares por energía limpia autogenerada que hace más barato cocinar, bañarse con agua caliente y la producción mercantil puede tener el sello de “hecho con energías limpias” que se venderá más fácil en el mercado mundial (sic)”.

En la parte final de su extenso mensaje, Gustavo Petro expuso que la descarbonización es una meta en la que la humanidad avanza con pasos agigantados, por lo que señaló la necesidad de adaptar las tecnologías actuales a estos cambios.

“El mundo marcha rápido en la descarbonización, eso implica cambios tecnológicos y sociales que son más fuertes en el fortalecimiento democratico y de la paz (sic)”, concluyó el jefe de Estado.

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