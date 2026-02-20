Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Maiker Smith fue eliminado de “La casa de los famosos Colombia 2026” tras ser elegido como el concursante más "mueble" por el público - crédito cortesía RCN

Maiker Smith fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026 tras ser señalado como el concursante más “mueble” en una votación especial. Es decir, por ser un habitante pasivo, invisible y sin impacto en la convivencia.

La salida del creador de contenido no solo sorprendió a los televidentes, sino que intensificó las discusiones dentro de la casa, marcando así un nuevo episodio en la dinámica del reality.

Este giro se produjo el 19 de febrero, cuando la producción activó una modalidad extraordinaria conocida como “el camión de la mudanza”, que permitió la participación del público para decidir la expulsión más inesperada hasta el momento.

El resultado, revelado al cierre de la gala por la presentadora Carla Giraldo, obligó a Maiker a abandonar inmediatamente la competencia sin estar en placa de nominación.

Tras conocer el desenlace de la votación, Maiker Smith enfrentó una última decisión estratégica. Como es habitual en el programa, antes de dejar la casa tuvo que elegir a un participante para “ponerle candado”, determinando que Nicolás Arrieta permanecerá en la placa de nominación sin posibilidad de ser salvado en la próxima gala.

Esta acción agregó tensión entre los participantes, quienes ya habían mostrado sorpresa por la mecánica novedosa que propició la salida de uno de los concursantes menos conflictivos.

Mientras la eliminación de Maiker generaba repercusiones entre sus compañeros, la dirección del programa anunciaba novedades para el desarrollo de la temporada.

Carla Giraldo comunicó durante la misma jornada que Melissa Gate, que fue subcampeona en una edición previa, volverá a ingresar a la competencia. Su reingreso está programado para el lunes 23 de febrero, tras la incorporación de otros tres nuevos participantes: Karola, creadora de contenido, y los denominados “papás de los pollitos”, Juancho Arango y Lady Noriega.

Estas novedades prometen renovar las alianzas y estrategias internas en una casa marcada por movimientos inesperados y fuerte interacción social.

El impacto de la eliminación de Maiker Smith reconfiguró las estrategias y alianzas dentro de la casa, incrementando la tensión entre los participantes - crédito cortesía RCN

La eliminación de Maiker Smith se produjo bajo una dinámica activada al presionar el “botón del pánico”, que desencadenó la llegada del “camión de la mudanza”.

Esta modalidad extraordinaria solicitó a los televidentes votar para seleccionar al concursante más “mueble”, es decir, aquel que menos aporte o pase más desapercibido dentro de la convivencia. Los resultados se conocieron tras una jornada de intensa votación y sorprendieron tanto dentro como fuera de la casa.

En la votación, Maiker Smith concentró el 25,61% de los votos, seguido por Beba con 18,49% y Juanse Laverde con 12,68%. Los porcentajes de Mariana Zapata, Lorena Altamirano y Valentino Lázaro fueron menores, posicionándolos lejos del umbral de eliminación.

La producción divulgó estos números para facilitar la transparencia del proceso y alimentar el debate sobre la utilidad o presencia de los participantes dentro del reality, una característica que distingue a este formato en constante renovación.

La interpretación del término “mueble” dentro del programa responde al bajo perfil o escasa influencia de algunos concursantes en el desarrollo de la convivencia.

La práctica de nominar bajo este criterio llevó a que figuras aparentemente menos polémicas como Beba y Juanse también fueran señaladas, generando asombro y discusión entre los demás miembros de la casa, quienes no esperaban que el público percibiera de igual manera su participación.

El último paso de Maiker Smith antes de abandonar el reality consistió en “poner candado” a Nicolás Arrieta. Bajo esta mecánica, Arrieta queda imposibilitado de salir de la placa de nominación, enviándolo directamente a la próxima gala de eliminación sin chance de ser salvado por sus compañeros ni por el público.

Este giro incrementó la tensión dentro del grupo, ya que modifica el tablero de estrategias y alianzas de cara a la siguiente jornada.

La reacción del “jefe” al confirmarse la eliminación de Maiker Smith fue inmediata y contundente: “Maiker, el camión de la mudanza ya ha llegado por ti. Acompáñenlo a la entrada y tus compañeros te harán llegar tus pertenencias”, indicó la voz de la autoridad máxima del programa. Estas palabras marcaban el cierre de la participación de Maiker en el certamen y evidenciaban la seriedad simbólica de la dinámica aplicada en esa gala.

Antes de abandonar el programa, Maiker Smith eligió “ponerle candado” a Nicolás Arrieta, quien permanecerá en la placa de nominación sin opción de salvación - crédito cortesía RCN

El desarrollo de esta temporada de La casa de los famosos Colombia avanza con acelerado ritmo, sumando polémicas, discusiones y permanentes cambios en la configuración interna. El regreso de figuras como Melissa Gate y la incorporación de nuevos participantes auguran nuevos conflictos y redefiniciones de roles, manteniendo el interés de la audiencia y la expectativa sobre los próximos movimientos del juego.

La divulgación de los datos de la votación permitió conocer el desempeño de cada uno de los concursantes señalados como “muebles” tras el proceso especial.

Este esquema de participación evidenció el peso que la percepción del público tiene en la continuidad de los concursantes, así como el valor otorgado a quienes logran destacar más allá de las polémicas o el bajo perfil.

La casa continúa en medio de movimientos inesperados, mientras la audiencia y los propios participantes toman conciencia de cómo una dinámica especial puede transformar de manera abrupta el destino de cualquiera de sus integrantes.