Ventas de taxis en Colombia cayeron a mínimos históricos en 2025: lo atribuyen al auge de las plataformas digitales

Las matrículas de taxis en Colombia cayeron 11% en 2025, marcando uno de los niveles más bajos de los últimos 14 años- crédito Colprensa

El desempeño del mercado automotor colombiano en 2025 dejó un contraste marcado entre segmentos. Mientras las ventas totales de vehículos nuevos crecieron 26,5% y alcanzaron 254.205 matrículas, el negocio de los taxis continuó en terreno negativo y profundizó una tendencia descendente que ya completa más de diez años.

El año pasado se registraron 4.693 taxis nuevos en el país, lo que significó una reducción de 11% frente a 2024 y uno de los resultados más bajos en los últimos 14 años. La cifra adquiere mayor relevancia si se compara con los niveles de 2012, cuando el mercado superaba las 16.000 unidades anuales. Desde entonces, el comportamiento ha sido irregular, pero con una dirección clara hacia la disminución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El segmento de taxis fue el único dentro de la industria automotriz que retrocedió en 2025, en un contexto en el que la demanda de vehículos particulares y comerciales mostró señales de recuperación, según reveló La República. El análisis destaca que la transformación de los modelos de movilidad urbana está impactando de forma directa la dinámica de este mercado.

Según el concepto de expertos citados por el medio, uno de los principales factores detrás del retroceso es la expansión de las aplicaciones de transporte. Plataformas como Uber, DiDi e inDriver han ampliado la oferta para los usuarios y modificado las condiciones de competencia.

El auge de plataformas como Uber y DiDi ha transformado el mercado de la movilidad urbana y presionado al segmento tradicional de taxis- crédito Colprensa

Iván Martínez, gerente de formación y taxis de Hyundai, explicó que “el uso de las plataformas de movilidad es una de las razones de la caída del mercado de taxis en Colombia”. El directivo también advirtió que el crecimiento del mototaxismo y otras modalidades informales ha reducido aún más la intención de compra de nuevos vehículos destinados a este servicio.

El retroceso de 2025 se suma a una tendencia que ya venía consolidándose. Incluso antes de la pandemia, el segmento mostraba señales de agotamiento. En 2015, por ejemplo, las matrículas se redujeron a poco más de 7.400 unidades. Durante los años críticos de la emergencia sanitaria, el mercado cayó a 3.298 vehículos en 2020 y a 4.552 en 2021. Sin embargo, pese a que en esos años el choque económico fue generalizado, la cifra de 2025 se mantiene entre las más bajas del periodo reciente.

Gremios como la Andi y Fenalco advierten que el mercado enfrenta un ajuste estructural por cambios regulatorios y tecnológicos- crédito AFP

Desde el comercio organizado también señalan que el mercado atraviesa un proceso de transición. Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior y vehículos de Fenalco, afirmó para el medio que “hay una etapa de transición en la que muchos taxis están ingresando a las plataformas. Este fue el único segmento que decreció durante 2025”. Para el dirigente gremial, el fenómeno no implica necesariamente la desaparición del taxi, sino una adaptación a nuevas formas de intermediación digital.

A los cambios tecnológicos se suman factores estructurales. Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, sostuvo que la contracción del 11% no responde únicamente a una coyuntura económica.

Kia, Hyundai y Renault concentraron más del 90% de las ventas de taxis nuevos en 2025- crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

“La baja de 11% del mercado refleja un ajuste estructural más que coyuntural, asociado a la falta de procesos de renovación y a la incertidumbre regulatoria en varias ciudades nacionales”, indicó. La ausencia de reglas claras en algunos territorios ha frenado la reposición de vehículos y la inversión en nuevas unidades.

En términos de participación de mercado, tres marcas concentraron la mayoría de las ventas en el segmento. Kia lideró con 48,5% del total, seguida por Hyundai con 32,2% y Renault con 13,4%.

En conjunto, estas compañías superaron el 90% del mercado de taxis nuevos en 2025, lo que evidencia una fuerte concentración. Martínez destacó que, pese a la contracción general, el portafolio dirigido al servicio público aún representó 13% de las ventas anuales de su compañía.