Qué es el formulario E14, del cual Petro advierte que podría facilitar fraude en las elecciones: para qué sirve y cómo se llena

El primer mandatario también cuestionó el hecho de que Thomas Greg & Sons, una empresa privada, gestione las bases de datos del país

Petro criticó los formatos de
Petro criticó los formatos de conteo de votos de la Registraduría - crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha reiterado su oposición a las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto al diligenciamiento de los formularios E-14 en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, advirtiendo sobre posibles riesgos de fraude y corrupción asociados con el sistema informático provisto por Thomas Greg & Sons.

En su cuestionamiento a la integridad del software para la transmisión y cómputo de votos, el mandatario calificó de “mayor peligro de corrupción” el hecho de que una empresa privada gestione las bases de datos del país. Además, responsabilizó a Thomas Greg & Sons de entregar un sistema que identificó como defectuoso y alertó que solo haría falta un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para manipular los resultados electorales.

Gustavo Petro aseguró que el
Gustavo Petro aseguró que el aplicativo dispuesto por Thomas Greg &Sons presenta irregularidades - crédito @petrogustavo/X

Según señaló, el software de la empresa se emplea no solo a nivel nacional, sino también en municipios y departamentos. “No deben haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos (sic)”, advirtió el presidente en su cuenta de X. Añadió que el sistema, diferente al de Indra, que el Gobierno nacional compró para las elecciones de 2022, ya fue notificado como problemático.

Petro planteó la posibilidad de que existan acuerdos encaminados a beneficiar tanto a candidatos específicos como a la propia compañía. El jefe de Estado colombiano sugirió restituir el contrato para la expedición de pasaportes a la firma, pese a los esfuerzos oficiales por retirárselo, y expresó que la presencia de casillas en blanco y centros paralelos de cómputo bajo control de la misma empresa representa una vulnerabilidad para el proceso:

“Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, afirmó.

Todo lo que debe saber sobre el formulario E-14

El formulario E-14 de las
El formulario E-14 de las elecciones al Congreso de Colombia cbusca ayudar en el preconteo de los votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó en su página web que el uso del formulario E-14 no tiene incidencia en la votación, puesto que no determina los resultados reales, sino que es de carácter informativo: “Carece de validez y, por lo tanto, la información de los formularios electorales como el Acta de Escrutinio de Mesa E-14 prevalece sobre el preconteo”.

De acuerdo con la entidad, liderada por Hernán Penagos, el uso de este formulario está orientado a reducir la posibilidad de error en el conteo de votos.

“Las diferencias entre los resultados del preconteo y las actas de escrutinio pueden originarse por errores en la digitación que realizan las casi 17.000 personas encargadas de la transmisión y recepción de datos, que se dictan vía telefónica”.

Y agregó: “Históricamente, el margen de error es bastante bajo y, en todo caso, precisamente para ello se publican en la web los formularios E-14, que son los que tienen validez durante el escrutinio”.

En paralelo, Óscar Castelblanco, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Libre, explicó, en entrevista con El Tiempo, que cada formulario E-14 se produce en tres copias: una se digitaliza y se publica en el sitio web de la Registraduría, otra circula entre funcionarios para alimentar los boletines de preconteo y una tercera es introducida en la bolsa electoral. Esta última constituye el resultado oficial asignado a esa mesa en particular.

Qué controles existen sobre los formularios y cómo se componen los resultados

El registrador nacional confirmó la
El registrador nacional confirmó la fiabilidad del proceso electoral ante las criticas del Gobierno nacional - crédito Registraduría y Luisa González/REUTERS

Castelblanco detalló que la bolsa electoral recorre una cadena de custodia precisa: la Registraduría Nacional del Estado Civil la envía a los Claveros, recintos bajo control simultáneo de jueces de la República, representantes de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la entidad pública encargada de organizar los procesos electorales. Cada zona electoral almacena estos documentos en depósitos que requieren llaves administradas por estos tres actores, garantizando la pluralidad de control y el difícil acceso individual.

El procedimiento avanza cuando se suman todos los E-14 respectivos a una zona electoral, obteniéndose el acta denominada E-24 zonal. Posteriormente, al consolidar los datos de diferentes zonas, surge el acta municipal, también identificada como E-24, que lista el total final para el municipio electoral.

El docente precisó al medio citado que “el E-24 es la acumulación de los E-14”, lo que significa que solo después de esta consolidación puede determinarse el resultado municipal.

Al describir cómo se agrupan los resultados, Castelblanco explicó que una persona vota en una mesa específica, que pertenece a un puesto de votación ubicado dentro de una zona electoral. La suma de todas las zonas conforma el municipio electoral. Esta estructura facilita el seguimiento de los votos en cada nivel y proporciona una ruta documentada de cómo fluyen los datos desde el primer registro hasta los resultados oficiales.

La función clave de los jueces y delegados del máximo organismo del Ministerio Público en la administración de las llaves de los Claveros se centra en su responsabilidad sobre el escrutinio zonal y municipal. La presencia de varias instituciones busca impedir manipulaciones y ofrecer garantía de transparencia a los participantes en el proceso electoral colombiano.

