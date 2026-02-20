Colombia

Gobierno defendió inversiones forzosas para atender la crisis climática y explicó por qué no afectarían el ahorro de los colombianos

El Ministerio de Hacienda respondió a cuestionamientos de la banca y de exministros, quienes advirtieron que la medida afectaría la rentabilidad de los depósitos y el crecimiento económico

Guardar
El Gobierno afirmó que “no
El Gobierno afirmó que “no son una expropiación de los ahorros de los colombianos” - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Un nuevo debate se abrió entre el sector financiero y el Gobierno nacional por la intención del presidente Gustavo Petro de implementar una inversión forzosa como mecanismo para canalizar mayores recursos hacia la atención de la emergencia climática que afecta a distintos sectores del país.

La propuesta ha generado pronunciamientos del gremio bancario y de varios exministros de Hacienda, quienes alertaron sobre los posibles efectos económicos de la medida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los exministros, el mecanismo tocaría a 38 millones de personas que tienen sus ahorros en la banca. Señalaron que podría generar menor rentabilidad de los depósitos y mayores tasas de interés, así como una reducción de 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento económico del país. Por ello, instaron a que el tema sea objeto de un debate técnico.

En respuesta a estas críticas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que defendió la figura de las inversiones obligatorias y explicó su funcionamiento jurídico y técnico.

La cartera señaló: “En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, conviene separar los datos de la narrativa. Desde hace 36 años, Colombia cuenta con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado”.

El Ministerio de Hacienda, en
El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, señaló que los recursos no salen de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sino que impactan el balance de los bancos - crédito Banco de la República

En el comunicado, el Ministerio afirmó de manera expresa: “Las llamadas ‘inversiones forzosas’ no son una expropiación de los ahorros de los colombianos. Jurídica y técnicamente, se trata de una obligación que tienen los establecimientos de crédito de invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990”.

Agregó que estos recursos no salen de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sino que impactan el balance de las entidades financieras como parte de un diseño regulatorio. Según explicó, el objetivo es corregir fallas de mercado en un sector que enfrenta riesgos climáticos, biológicos y de precios que históricamente han desincentivado el crédito privado tradicional.

El ministerio detalló el funcionamiento del mecanismo: “El mecanismo funciona así: el Banco de la República define la fórmula que determina el monto de los TDA que deben adquirir los bancos. Esos recursos llegan a Finagro, banca de desarrollo del sector agropecuario, que los canaliza como crédito de fomento con tasas y plazos acordes al ciclo productivo rural. Es decir, no es un subsidio indiscriminado, sino un instrumento de política pública para asegurar fondeo estable y condiciones financieras que el mercado, por sí solo, no ofrece”.

Impacto en el sector agropecuario

El Gobierno nacional aseguró que,
El Gobierno nacional aseguró que, entre 2022 y 2026, más de 400.000 productores accedieron por primera vez al crédito de fomento - crédito Coagro Huila

El ministerio sostuvo que el impacto del sistema no es marginal. Indicó que la existencia de este engranaje permite sostener el 28,6% del PIB agropecuario. Asimismo, señaló que en las últimas dos décadas el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario ha impactado a 2,3 millones de pequeños productores.

Según la cartera, entre 2022 y 2026, más de 400.000 productores accedieron por primera vez al crédito de fomento y se han expedido más de un millón de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías, con el Estado actuando como fiador para facilitar su inclusión financiera.

En el mismo documento, cuestionó las afirmaciones que señalan que el mecanismo implica un traslado directo de recursos de los ahorradores. “Afirmar que las inversiones forzosas ‘se llevan la plata de los ahorradores’ es tan impreciso como cuando, en el debate del plebiscito, se instaló la idea de que los desmovilizados se quedarían con las pensiones de los adultos mayores. Es una simplificación diseñada para generar indignación, no para explicar el instrumento. Manipular el lenguaje es una estrategia conocida en campañas de opinión: se apela al miedo para redireccionar el debate“.

El Ejecutivo sostuvo que el
El Ejecutivo sostuvo que el debate debe darse con base en datos técnicos y no en interpretaciones sobre expropiación de ahorros- crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda también indicó que en la mayoría de los países el apoyo al sector agropecuario se financia con recursos del erario. Señaló que Colombia optó hace décadas por un modelo mixto que combina regulación financiera y banca de desarrollo.

Finalmente, la cartera concluyó: “El debate sobre el crédito rural es legítimo y necesario. Pero si se quiere hablar de competitividad, seguridad alimentaria y reducción de brechas, la conversación debe partir de los hechos: las inversiones obligatorias no son un despojo de ahorros, sino un instrumento constitucional de política pública para garantizar que el campo tenga acceso real a financiamiento”.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaGustavo PetroInversiones forzosasBancosSector financieroEmergencia invernalColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Habrá refuerzo militar en Barranquilla y sus alrededores ante la ola de violencia en la región

Voceros del Gobierno nacional entregaron un balance de lo que fue el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Malambo

Habrá refuerzo militar en Barranquilla

Cierre del Parque Tayrona afecta la economía de Santa Marta y el turismo internacional: Asocapitales exigió la reapertura urgente

Desde la Alcaldía de Santa Marta enviaron un mensaje en oposición a la medida tomada por los directivos de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Cierre del Parque Tayrona afecta

Inteligencia Naval de Colombia logró megaincautación de cocaína en México, Francia y El Salvador y capturó a 16 personas

El presidente Gustavo Petro resaltó las tres operaciones de interdicción, que dejaron como resultado la incautación de 16.856 kilogramos de clorhidrato de cocaína

Inteligencia Naval de Colombia logró

El negocio ligado a la muerte: los planes de Montesacro con la administración de los cementerios del distrito

La concesionaria inicia su gestión con el compromiso de dignificar, modernizar y revalorizar los cementerios distritales, enfocándose en servicios más eficientes y acceso ampliado a crematorios

El negocio ligado a la

Bomberos controló voraz incendio en edificio de ocho pisos en Bogotá: esto se sabe

Las labores de los cuerpos de emergencia se centraron en impedir que las llamas se propagaran a estructuras cercanas, mientras que la situación fue presenciada por vecinos y ciudadanos de la capital

Bomberos controló voraz incendio en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón:

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul festejó la salida

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Deportes

Junior fue protagonista durante evento

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta

Juan Pablo Montoya analizó los tests de pretemporada de la Fórmula 1: lanzó pulla a Max Verstappen

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la She Believes Cup: hay novedades

El “caso Saltillo”: así fue el drama que vivió Portugal durante el Mundial México 86

Técnico de Minnesota United reveló las razones para aceptar a James Rodríguez para la temporada 2026: