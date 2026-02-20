El colegio Refous descarta cierre y defiende la normalidad en sus operaciones pese a proceso de insolvencia

El representante legal del colegio aclaró la situación que están afrontando - crédito Colegio Refous

El 19 de febrero, Infobae Colombia difundió la denuncia realizada por un sector de los padres de familia del colegio Refous, que funciona desde hace más de 70 años en Bogotá y es uno de los más conocidos en la capital de Colombia.

La reclamación se originó luego de que la institución se acogió a la Ley 1116 de insolvencia, a pesar de que ya se han matriculado más de 1.500 menores para el ciclo escolar de 2026.

La preocupación de los padres se debe a que afirman que existe la posibilidad de que el colegio sea cerrado durante el año escolar, lo que dejaría a la deriva a los menores; de la misma forma, pidieron que la institución explique lo que pasaría con el dinero que pagaron de matrícula y pensión.

Esta es la postura del colegio Refous

La institución descartó que vayan a cerrar - crédito Colegio Refous

A través de un comunicado firmado por el consejo de padres del colegio Refous, la institución informó que los representantes legales de los menores inscritos fueron convocados para socializar las medidas que se han tomado para garantizar la continuidad de sus labores.

De la misma forma, Felipe Jeangros, representante legal del colegio, descartó que se tenga proyectado abandonar a los estudiantes que ya comenzaron su ciclo escolar en 2026.

El Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia Asrefous informaron que ya fueron informados sobre el proceso de reorganización empresarial, que tiene como objetivo principal proteger el crédito y asegurar la recuperación y conservación de la institución como unidad económica y fuente de empleo, mediante procesos de reorganización que buscan agregar valor.

Las directivas precisaron que la reorganización, a través de un acuerdo, busca preservar empresas viables y normalizar las relaciones comerciales y crediticias del colegio mediante una reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

Padres de familia denunciaron que el proceso de insolvencia fue anunciado después de que pagaron las matriculas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En el comunicado subrayaron que el colegio Refous no se encuentra en proceso de quiebra, liquidación o cierre, y señalaron que no existe intención de terminar su operación, por lo que la operación académica como la administrativa se mantendrán en funcionamiento normal, atendiendo los requerimientos necesarios para su adecuada prestación.

Se confirmó que el colegio ha planteado ajustes y mejoras orientados al fortalecimiento institucional, la calidad del servicio educativo y la consolidación de su propuesta formativa, la cual ha sido característica de la trayectoria de la institución.

Al respecto, los representantes de los padres de familia transmitieron un mensaje de confianza y prudencia, informando que la situación está siendo gestionada formalmente, bajo la asesoría de expertos y con los estándares de rigurosidad habituales, rechazando los recientes pronunciamientos por padre de lo que describieron como un grupo pequeño de personas que no están de acuerdo con algunos puntos.

Los representantes del consejo de padres aseguraron tener el apoyo y la solidaridad de la comunidad educativa, lo que para ellos refleja el sentido de pertenencia y el valor asignado al colegio como un espacio relevante en la vida de los estudiantes. Las directivas agradecieron estas muestras de respaldo y remarcaron que, de ser necesarias nuevas acciones, serán evaluadas y ejecutadas en el momento oportuno.

La institución pidió que los padres hagan los reclamos internamente con ellos - crédito Colegio Refous

Por último, revelaron que en la reunión se entregaron recomendaciones para que todo el plan salga como lo expusieron durante la asamblea, lo que incluye el pago puntual de las mensualidades dentro de los primeros cinco días de cada mes, inscribirse y permanecer en las actividades extracurriculares ofrecidas y participar activamente en los eventos institucionales, como presentaciones musicales, muestras de teatro y torneos deportivos.

También se sugirió recurrir a los canales oficiales para resolver inquietudes y evitar la propagación de información imprecisa, así como promover una comunicación responsable y positiva sobre el colegio y explicar a los hijos el proceso de reorganización de manera clara.