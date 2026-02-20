Colombia

El colegio Refous descarta cierre y defiende la normalidad en sus operaciones pese a proceso de insolvencia

La institución, que lleva más de 70 años funcionando, descartó que tenga planeado abandonar a sus estudiantes

Guardar
El representante legal del colegio aclaró la situación que están afrontando - crédito Colegio Refous

El 19 de febrero, Infobae Colombia difundió la denuncia realizada por un sector de los padres de familia del colegio Refous, que funciona desde hace más de 70 años en Bogotá y es uno de los más conocidos en la capital de Colombia.

La reclamación se originó luego de que la institución se acogió a la Ley 1116 de insolvencia, a pesar de que ya se han matriculado más de 1.500 menores para el ciclo escolar de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preocupación de los padres se debe a que afirman que existe la posibilidad de que el colegio sea cerrado durante el año escolar, lo que dejaría a la deriva a los menores; de la misma forma, pidieron que la institución explique lo que pasaría con el dinero que pagaron de matrícula y pensión.

Esta es la postura del colegio Refous

La institución descartó que vayan
La institución descartó que vayan a cerrar - crédito Colegio Refous

A través de un comunicado firmado por el consejo de padres del colegio Refous, la institución informó que los representantes legales de los menores inscritos fueron convocados para socializar las medidas que se han tomado para garantizar la continuidad de sus labores.

De la misma forma, Felipe Jeangros, representante legal del colegio, descartó que se tenga proyectado abandonar a los estudiantes que ya comenzaron su ciclo escolar en 2026.

El Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia Asrefous informaron que ya fueron informados sobre el proceso de reorganización empresarial, que tiene como objetivo principal proteger el crédito y asegurar la recuperación y conservación de la institución como unidad económica y fuente de empleo, mediante procesos de reorganización que buscan agregar valor.

Las directivas precisaron que la reorganización, a través de un acuerdo, busca preservar empresas viables y normalizar las relaciones comerciales y crediticias del colegio mediante una reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

Padres de familia denunciaron que
Padres de familia denunciaron que el proceso de insolvencia fue anunciado después de que pagaron las matriculas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En el comunicado subrayaron que el colegio Refous no se encuentra en proceso de quiebra, liquidación o cierre, y señalaron que no existe intención de terminar su operación, por lo que la operación académica como la administrativa se mantendrán en funcionamiento normal, atendiendo los requerimientos necesarios para su adecuada prestación.

Se confirmó que el colegio ha planteado ajustes y mejoras orientados al fortalecimiento institucional, la calidad del servicio educativo y la consolidación de su propuesta formativa, la cual ha sido característica de la trayectoria de la institución.

Al respecto, los representantes de los padres de familia transmitieron un mensaje de confianza y prudencia, informando que la situación está siendo gestionada formalmente, bajo la asesoría de expertos y con los estándares de rigurosidad habituales, rechazando los recientes pronunciamientos por padre de lo que describieron como un grupo pequeño de personas que no están de acuerdo con algunos puntos.

Los representantes del consejo de padres aseguraron tener el apoyo y la solidaridad de la comunidad educativa, lo que para ellos refleja el sentido de pertenencia y el valor asignado al colegio como un espacio relevante en la vida de los estudiantes. Las directivas agradecieron estas muestras de respaldo y remarcaron que, de ser necesarias nuevas acciones, serán evaluadas y ejecutadas en el momento oportuno.

La institución pidió que los
La institución pidió que los padres hagan los reclamos internamente con ellos - crédito Colegio Refous

Por último, revelaron que en la reunión se entregaron recomendaciones para que todo el plan salga como lo expusieron durante la asamblea, lo que incluye el pago puntual de las mensualidades dentro de los primeros cinco días de cada mes, inscribirse y permanecer en las actividades extracurriculares ofrecidas y participar activamente en los eventos institucionales, como presentaciones musicales, muestras de teatro y torneos deportivos.

También se sugirió recurrir a los canales oficiales para resolver inquietudes y evitar la propagación de información imprecisa, así como promover una comunicación responsable y positiva sobre el colegio y explicar a los hijos el proceso de reorganización de manera clara.

Temas Relacionados

Colegio RefousRefousEducaciónInsolvenciaDenunciaBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la orden de Petro a la ANT para garantizar la “Línea negra” para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada: “Contener la codicia”

El fallo del Consejo de Estado dejó sin efecto la delimitación que reconocía más de 300 sitios ceremoniales, debido a falencias en la participación de comunidades étnicas y la falta de cartografía clara

Esta es la orden de

María Claudia Tarazona reveló el momento más difícil que afrontó con su hijo tras el atentado contra Miguel Uribe: “Desgarrador”

La esposa del precandidato contó que, con asesoría psicológica, logró que Alejandro, su hijo, viera a su padre hospitalizado después de un mes del ataque

María Claudia Tarazona reveló el

Detectaron el primer caso de sarampión importado en Bogotá: fue activado el monitoreo epidemiológico por altas probabilidades de contagio

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que el caso fue identificado en el aeropuerto El Dorado, en un viajero que llegó de México

Detectaron el primer caso de

Resultados Sinuano Día 20 de febrero: todos los números ganadores de HOY

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 20 de

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

En redes sociales se hicieron virales los videos en los que se observaba a un joven paseando a dos personas con antifaces de animales

La verdad detrás de los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón:

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

La verdad detrás de los

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Deportes

Revelaron nueva camiseta de Millonarios

Revelaron nueva camiseta de Millonarios para el 2026: aficionados reaccionan con memes y críticas

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord en ventas del colombiano

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga