Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que se garantizarán elecciones presidenciales “libres y justas” en Colombia

La declaración se produjo tras una pregunta de la representante republicana María Elvira Salazar, que dijo que recibió información sobre posibles irregularidades vinculadas a la compra de votos y mencionó denuncias recientes del candidato Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
Marco Rubio, secretario de Gobierno de Estados Unidos: El Senador Rubio se refirió a las elecciones en Colombia. El formato del video corresponde a la cobertura de un evento público oficial - crédito Congreso de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó sobre el mediodía del 3 de junio de 2026, durante una comparecencia en el Senado estadounidense, que su país será “muy contundente” para asegurar que en Colombia haya comicios “libres y justos”, en medio de denuncias sobre un supuesto “fraude masivo” en la elección presidencial.

La declaración se produjo tras una pregunta de la representante republicana María Elvira Salazar, que dijo que había recibido información sobre posibles irregularidades vinculadas a compra de votos y mencionó denuncias recientes del candidato Abelardo de la Espriella, de acuerdo con el reporte del canal.

PUBLICIDAD

En su intervención, Salazar planteó la posibilidad de aplicar sanciones y restricciones migratorias a quienes participen en maniobras irregulares durante la elección: “¿Estamos preparados para decir que a quien participe en este tipo de proceso fraudulento durante las elecciones presidenciales podemos sancionarlo con sanciones de la OFAC, cancelando sus visas y las de sus familiares?”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - crédito Reuters
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - crédito Reuters

Rubio respondió que el Gobierno estadounidense adoptará una postura firme frente al proceso electoral colombiano. “Vamos a ser muy contundentes para garantizar que haya elecciones libres y justas en Colombia. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que eso suceda”, afirmó el secretario de Estado.

PUBLICIDAD

El canal recordó que, después de la primera jornada electoral, el Gobierno de Estados Unidos había calificado la democracia colombiana como “sólida y resiliente”. También señaló que observadores del Gobierno estadounidense, encabezados por Bernie Moreno, indicaron que el proceso electoral en Colombia había sido “completamente libre”, según la misma cobertura.

Marco Rubio calificó al Gobierno Petro como “problemático”

Rubio calificó el Gobierno de Gustavo Petro como “problemático” el 2 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una intervención en la que defendió la política exterior de la administración de Donald Trump y sostuvo que América Latina vive una reconfiguración que, según su visión, acerca a la región a Washington.

En la misma audiencia, el secretario afirmó que existe “una coalición de países amigos, más de una docena”, alineada con Estados Unidos para trabajar en seguridad y prosperidad económica. Ese diagnóstico fue presentado por el funcionario como prueba de un cambio regional después de lo que describió como dos décadas de descuido.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su intervención ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se refirió a la situación política en América Latina y al gobierno colombiano - crédito @eduardomenoni/X

La referencia a Colombia fue una de las más sensibles de su comparecencia. Rubio sostuvo ante los senadores que “el actual gobierno de Colombia, al menos el presidente, ha sido problemático”.

El jefe de la diplomacia estadounidense describió el momento hemisférico como una oportunidad para consolidar alianzas en seguridad y economía. También dijo que, “en términos generales, ahora es una región llena de aliados de Estados Unidos, líderes afines a Estados Unidos y una dirección favorable hacia Estados Unidos”.

Rubio defendió una política exterior centrada en los intereses de Washington

Durante su exposición, Rubio defendió la orientación internacional impulsada por el presidente Donald Trump. Según las declaraciones del funcionario la política exterior actual busca priorizar los intereses nacionales de Estados Unidos.

Rubio calificó el Gobierno de Gustavo Petro como “problemático” el 2 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una intervención en la que defendió la política exterior de la administración de Donald Trump - crédito Evelyn Hockstein/Reuters
Rubio calificó el Gobierno de Gustavo Petro como “problemático” el 2 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una intervención en la que defendió la política exterior de la administración de Donald Trump - crédito Evelyn Hockstein/Reuters

En ese marco, sostuvo que “el gobierno estadounidense no es una organización benéfica” y que su misión es “ganar para nuestro país y para nuestros intereses”. El secretario de Estado vinculó ese enfoque con la necesidad de responder al avance de potencias como China en América Latina durante los últimos 20 años, de acuerdo con el mismo medio.

Rubio sostuvo además que esa expansión alteró equilibrios estratégicos tradicionales en el hemisferio. Su intervención ante el Senado presentó ese escenario como parte de la justificación para fortalecer la presencia diplomática y política de Washington en la región.

Las declaraciones de Marco Rubio en el Senado reflejan la determinación de Estados Unidos de vigilar de cerca el proceso electoral en Colombia y de actuar ante cualquier irregularidad. La postura del gobierno estadounidense también responde a una estrategia más amplia de fortalecer sus alianzas en América Latina y de resguardar sus intereses ante la influencia de otras potencias en la región.

Temas Relacionados

Marco RubioElecciones 2026Elecciones JustasEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia es la tercera con mayor promedio de edad en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el jugador más veterano y el más joven

Panamá e Irán superan al combinado cafetero, mientras que Ecuador y Costa de Marfil serán las selecciones más jóvenes del torneo

La selección Colombia es la tercera con mayor promedio de edad en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el jugador más veterano y el más joven

Corte Suprema condenó a exgobernador de Arauca, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella, por contrato irregular en hospital

El alto tribunal halló responsable al exmandatario por hechos relacionados con un proceso contractual adelantado en 2005 para la ampliación de un centro asistencial en el departamento

Corte Suprema condenó a exgobernador de Arauca, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella, por contrato irregular en hospital

Iván Cepeda se sumó a la tendencia kpoper en Colombia y agradeció el apoyo a su campaña: “Está movilizando la esperanza”

En redes sociales se ha vuelto tendencia el apoyo de las Kpopers en Colombia y un sector de la comunidad Army al candidato presidencial del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué

Iván Cepeda se sumó a la tendencia kpoper en Colombia y agradeció el apoyo a su campaña: “Está movilizando la esperanza”

Juanda Caribe volvió a Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’ y lo recibieron con caravana y decenas de fans

El creador de contenido vivió una bienvenida llena de música, camisetas azules y celebración junto a seguidores que lo esperaron en el aeropuerto tras su paso por el ‘reality’

Juanda Caribe volvió a Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’ y lo recibieron con caravana y decenas de fans

Fue aprobada la ley que da cárcel para violadores de animales en Colombia

A partir de la entrada en vigor de la norma, quienes accedan carnalmente a cualquier animal enfrentan condenas de 48 a 55 meses de cárcel, además de la prohibición de ejercer profesiones u oficios relacionados con animales durante un periodo de dos a cuatro años

Fue aprobada la ley que da cárcel para violadores de animales en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Heimmy Ruiz entró en la pelea entre Katy Cardona y su hermano Deiby y denunció amenazas: “No quedó en la calle”

Tebi Bernal sorprendió al confesar cuál es la gran deuda por la que quería ganar el millonario premio en ‘La casa de los famosos’

Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

Deportes

Falcao reflexionó sobre la lesión que tuvo con el Mónaco y que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Falcao reflexionó sobre la lesión que tuvo con el Mónaco y que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Jhon Jáder Durán estaría siendo un “dolor de cabeza” para los vecinos de su finca en Antioquia por rumbas y ruido excesivo: les tocó hablar con la Policía

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, tendría un acuerdo verbal con el Fenerbahçe de Turquía: estas serían las condiciones de su fichaje

Linda Caicedo fue elegida como la imagen del Real Madrid en el lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2026/2027

República Democrática del Congo en problemas para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola