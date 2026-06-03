Elecciones presidenciales 2026: este es el mapa por barrios de Bogotá tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Un mapa electoral por barrios de Bogotá muestra un desplazamiento del voto de clase media hacia la derecha y una fractura marcada entre el norte, centro y sur de la ciudad- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

Colombia irá a una segunda vuelta presidencial el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda después de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta en la votación del domingo 31 de mayo de 2026.

El análisis de los votos en Bogotá reveló un marcado giro en la preferencia electoral por zonas, destacando profundas diferencias entre el norte y el sur de la ciudad.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 10.361.413 votos y el 43,74% de los sufragios válidos, mientras Cepeda reunió 9.688.245 votos y el 40,90%. En tercer lugar quedó Paloma Valencia con 1.639.668 votos, equivalentes al 6,92% de la votación nacional.

El balotaje definirá quién ocupará la Casa de Nariño en el periodo 2026-2030. La segunda vuelta se activó porque ninguno de los aspirantes superó el umbral de mayoría absoluta exigido para ganar en primera ronda, según la Registraduría Nacional.

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Abelardo de la Espriella lideró la votación con 10.361.413 votos y el 43,74% de sufragios válidos, mientras Iván Cepeda obtuvo el 40,90% - crédito Fernando Vergara/AP Foto

El análisis geográfico de la votación en Bogotá realizado por Ricardo Ruiz en redes sociales mostró un patrón claro: “La ciudad se corrió a la derecha, y se ve exactamente en qué barrios”, aseguró el usuario. Ruiz comparó los datos actuales con los de 2022, evidenciando que el voto de izquierda disminuyó considerablemente en franjas medias de la capital.

En 2022, Gustavo Petro había ganado Bogotá con cerca del 48% de los votos, mientras que en 2026, Cepeda alcanzó alrededor del 41%. Según Ruiz, “La izquierda conservó el sur, pero perdió la franja media de la ciudad. Ahí está toda la historia”.

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Distribución del voto y desplazamiento de tendencias en Bogotá

Ruiz detalló que “los barrios MÁS Abelardo son el norte rico: Santa Bárbara (68%), Mónaco, Molinos Norte, Pasadena (Usaquén y Suba). Donde el metro cuadrado es más caro, Abelardo arrasó”.

Por el contrario, los “barrios MÁS Cepeda son el sur popular: Villa Israel (71%), El Tesoro, La Belleza, Desarrollo Brazuelos (Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar). Su piso es la periferia”.

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La caída de la izquierda en Bogotá se produjo en 137 barrios de clase media que en 2022 apoyaron a Petro y en 2026 votaron por De la Espriella - crédito @RicardoRuiz_/X

El mapa electoral de Bogotá para la primera vuelta presidencial de 2026 mostró que los votantes de Abelardo de la Espriella se concentraron principalmente en las zonas de mayor ingreso, mientras que la base de Iván Cepeda se consolidó en los barrios más populares del sur.

Paloma Valencia, que quedó tercera en Bogotá, obtuvo sus mejores resultados en sectores exclusivos como La Cabrera (29%), El Chico y El Retiro.

Cambios en la franja media y desplazamiento de la izquierda

Ricardo Ruiz enfatizó el desplome de la izquierda en barrios de clase media: “Lo más llamativo: dónde se DESPLOMÓ la izquierda. Barrios de clase media que eran de Petro y se voltearon: Granjas de Techo (Fontibón): Petro 60% → Cepeda 37% (−24 pp); Hipotecho (Kennedy): 55% → 32%; Galerías (Teusaquillo): 67% → 46%”.

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Un bloque narrativo resume la situación: La primera vuelta presidencial de 2026 mostró un reacomodamiento del voto bogotano, con el centro y la franja media de la ciudad inclinándose hacia la derecha, mientras que la izquierda mantuvo su fuerza en el sur y algunos barrios periféricos. Esta tendencia anticipa un escenario polarizado para la segunda vuelta, donde la definición en Bogotá será clave para el resultado nacional.

Iván Cepeda concentró el mayor apoyo en los sectores populares del sur como Villa Israel, El Tesoro y Ciudad Bolívar, según el análisis de Ricardo Ruiz - crédito @RicardoRuiz_/X

La explicación de Ruiz sobre este fenómeno fue contundente: “No son casos sueltos: 137 barrios pasaron de ganar Petro (2022) a ganar Abelardo (2026). La franja media —Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Barrios Unidos— fue el verdadero campo de batalla, y se rompió hacia la derecha. Pero el piso de la izquierda aguantó. En el sur profundo Cepeda igualó o superó a Petro: Desarrollo Brazuelos (Petro 68 → Cepeda 70), La Gloria, Argelia. E incluso creció donde era débil, como El Campín (+8 pp)”.

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Ruiz concluyó su análisis con una síntesis: “El mapa de Bogotá 2026 es, en el fondo, un mapa de ingreso: norte rico → Abelardo, sur popular → Cepeda, las cuadras de élite → Paloma. Y el centro de la ciudad, que define la elección, se corrió a la derecha”.