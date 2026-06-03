Colombia

Iván Cepeda se sumó a la tendencia kpoper en Colombia y agradeció el apoyo a su campaña: “Está movilizando la esperanza”

En redes sociales se ha vuelto tendencia el apoyo de las Kpopers en Colombia y un sector de la comunidad Army al candidato presidencial del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué

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Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa/@jinkookalien/X
El pronunciamiento de Iván Cepeda fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Lina Gasca/Colprensa/@jinkookalien/X

Las redes sociales han adquirido relevancia en la etapa final de las campañas presidenciales en Colombia, integrantes de la comunidad K-pop expresaron su apoyo al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El colectivo ‘Kpopers con el Pacto’ ha inundado las plataformas digitales, expresando su respaldo al candidato y a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, al punto de que la senadora Clara López manifestó públicamente su intención de convertirse en una seguidora más del género pop coreano.

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“¡Me apunto! ¿Cómo me vuelvo kpoper a los 76 años? Ya me pongo a aprender. Nos vemos en TikTok”, indicó López.

Clara López - crédito @ClaraLopezObre/X
Clara López manifestó públicamente su intención de convertirse en una seguidora más del género pop coreano - crédito @ClaraLopezObre/X

Un sector de la comunidad Army también manifestó su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, por lo que el candidato presidencial del Pacto Histórico se sumó a la tendencia y expresó su agradecimiento por el respaldo recibido en redes sociales.

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En su cuenta oficial de X, el candidato del Pacto Histórico agradeció a la comunidad K-pop en Colombia y afirmó que su fuerza e insistencia en redes sociales promueven la esperanza en todo el país.

“Gracias a la comunidad K-pop en Colombia. Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación”, indicó Iván Cepeda.

El candidato presidencial afirmó en su publicación que ese tipo de manifestaciones impulsa la transformación de la política y la sociedad en Colombia.

Jóvenes como ustedes son los que transforman la política, la sociedad y nos llenan de esperanza en futuro. ¡Seguimos!“, afirmó.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda afirmó en su publicación que ese tipo de manifestaciones impulsa la transformación de la política y la sociedad en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

Comunidad Army

El 2 de junio de 2026, Angelys Jiménez, portavoz de la comunidad Army de Colombia, informó en Señal Colombia que su colectivo respaldará la campaña de Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral. Según Jiménez, la decisión se basa en la afinidad de la candidatura de Cepeda con la defensa del medio ambiente, valor que consideran fundamental.

Durante su intervención, Jiménez enfatizó la importancia de apoyar propuestas que prioricen la protección ambiental, señalando que la comunidad busca trascender las redes sociales y demostrar su compromiso desde el respeto.

Pese a este anuncio, la comunidad Army de Bogotá publicó un comunicado aclarando que no existe un consenso general para apoyar a ningún candidato y que solo la información difundida a través de sus canales oficiales debe considerarse representativa.

“Recordamos que toda la información, actividades, proyectos y comunicados oficiales relacionados con nuestra fanbase siempre llevarán nuestro logo y serán publicados únicamente a través de nuestras redes oficiales”, indicó

Armys Colombia
La comunidad Army en Bogotá rechazó el anunció que se registró en un medio de comunicación - crédito @armybogotacol/Instagram

El comunicado insistió en que cualquier declaración vinculada al colectivo debe estar respaldada por sus canales formales. “Cualquier contenido que no cuente con nuestro logo y no haya sido compartido en nuestras redes no tiene relación con nosotros... Les pedimos tener en cuenta esta información antes de difundir rumores o información no verificada”, concluye el mensaje.

¿Qué es la comunidad Army y kpoper en Colombia?

La comunidad Army en Colombia está compuesta por seguidores del grupo surcoreano BTS, uno de los exponentes más influyentes del género musical conocido como K-pop. El término “Army” proviene del acrónimo en inglés “Adorable Representative M.C. for Youth” y se utiliza para identificar a las personas que apoyan activamente a BTS. Esta comunidad se caracteriza por su organización y por realizar actividades sociales, campañas de donación y eventos culturales para promover tanto la música como valores de respeto y solidaridad.

Por su parte, el término “kpoer” hace referencia a quienes disfrutan y siguen el K-pop, un movimiento musical originado en Corea del Sur que mezcla diversos géneros como pop, rap, electrónica y balada. Los kpoers en Colombia forman grupos de fanáticos que suelen reunirse para compartir intereses, aprender coreografías, participar en concursos y asistir a eventos relacionados con la cultura coreana.

Ambas comunidades han impulsado el intercambio cultural entre Colombia y Corea del Sur, fortaleciendo lazos a través de la música, la moda y el idioma. Además, suelen colaborar con instituciones educativas y embajadas, participando en festivales y actividades interculturales que promueven el entendimiento y la diversidad cultural en el país.

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